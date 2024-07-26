https://ukraina.ru/20240726/1056490004.html

Ни обещаний, ни прощений: Байден обратился к нации

Ни обещаний, ни прощений: Байден обратился к нации - 26.07.2024 Украина.ру

Ни обещаний, ни прощений: Байден обратился к нации

Американский политический истеблишмент продолжает лихорадить. Джо Байден все-таки выступил с обращением к нации. Ни слова о своем здоровье: ни подтвердил, ни опроверг

2024-07-26T06:56

2024-07-26T06:56

2024-07-26T09:45

сша

америка

украина

камала харрис

джо байден

дональд трамп

cnn

верховный суд

демократическая партия

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056204749_0:0:2590:1458_1920x0_80_0_0_db5e3365dfb8375a0aa2afac57b21a6a.jpg

Напомним, в соцсетях пошли слухи и о кончине американского президента, и об инсульте, и о потере чувства реальности. Байден мифы развеял отчасти, представ перед телесуфлером и камерой. Свою речь президент США посвятил будущему демократии, ратовал за своего вице-премьера Харрис. Ее перспективы в предвыборной гонке остаются туманными. Неясно, поддержит ли ее выдвижение официально Демократическая партия. Так же прогнозы победы Харрис над Трампом тоже стали предметов социологических спекуляций. Куда движется американская политическая система, почему именно нынешние выборы являются экзистенциальными — размышляли эксперты в своих соцсетях.Политолог Дмитрий ЕвстафьевПосмотрел я выступление Байдена (где телесуфлер в окне отражается). Выводов у меня два. Вернее, один вывод и одно предположение. Вывод, причем совершенно твердый. Байден находится в изоляции, фактически отстранен от власти. И это серьезный вызов для нас — ситуация, когда непонятно, кто в Америке власть, кто реально принимает решения. И добиваться ясности надо жестко, любым способом, невзирая на истерики Белого дома. И вопрос о том, у кого "коды доступа" перестает быть вопросом-набросом. Это уже вопрос безопасности нашей страны. Боюсь, ситуация гораздо более серьезная, нежели кажется. Предположение. С меньшей, но все равно высокой степенью уверенности. Эта президентская кампания не между теперь уже Трампом и Харрис. Это выбор между Харрис и Вэнсом, между двумя версиями новой Америки. За которыми — за обеими! — стоят очень серьезные лоббистские силы, отражающие реальные экономические интересы. И которые — опять же обе! — нацелены на то, чтобы хоть как-то восстановить связь политических кругов и общества. Но разных его сегментов. Так, что (1) драка только начинается — "начинается", а не "началась". И она будет не за 4 следующих года, а за 12. А то и больше. А ближайшие четыре года — всего лишь период "реконструкции" США и подготовке к реальному удушению/раздербаниванию Китая (в зависимости от результатов "реконструкции").Политолог Юрий БаранчикДжо Байден таки появился живой на публике и выступил с обращением к нации по поводу своего выхода из избирательной гонки на пост президента США. Он призвал поддержать вице-президента Камалу Харрис в качестве основного кандидата от Демократической партии. Избирательный штаб "Байден — Харрис" уже переименован в только "Харрис" и подал заявку о регистрации в центральную избирательную комиссию США. Однако Харрис пока официально не стала основным кандидатом от Демпартии, так как должна пройти этап избрания на партийной конференции. Следует заметить, что за избрание Харрис в первый же день высказалась чета Клинтонов и наследник Джорджа Сороса — Александр Сорос. Это неудивительно, так как Харрис можно назвать протеже Клинтонов и Сороса, которые вели ее практически с самого начала политической карьеры. В то же время моральный авторитет Демпартии, бывший президент Барак Обама, пока не высказал поддержки Харрис. Теневой лидер партии — Нэнси Пелоси тоже поддержала Харрис, хотя ранее высказывалась за открытое избрание кандидатов. 90% конгрессменов-демократов поддержали выдвижение Харрис, среди губернаторов-демократов она пользуется полной поддержкой. Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, в первые дни поддержали кандидатуру Харрис, хотя некоторые считали их основными конкурентами в случае партийного голосования. Как сообщает издание The Hill, в Демпартии испытали облегчение после ухода Байдена, и те спонсоры, которые придерживали помощь до решения вопроса по Байдену, теперь возвращаются в игру. Избирательный штаб Харрис собрал $ 100 миллионов за 36 часов и привлек около 50 тысяч волонтеров для ее продвижения. Как сообщили в Демпратии, Харрис официально переступила необходимый порог выдвижения в президенты, получив одобрение более 1 968 делегатов. Поэтому выбор Харрис в качестве основного кандидата Демпартии практически предопределен, выборы пройдут до 7 августа. Точная дата пока не назначена. Кроме того, слом правил политического наследования мог бы расколоть Демпартию и перерасти в хаос. В 1968 году открытое голосование по кандидатам в партии, на партийной конференции в Чикаго, переросло в массовые беспорядки, которые подавлялись с помощью национальной гвардии и даже регулярной армии. Повторения подобного в Демпартии явно не хотят. Следует сказать, что центральные американские СМИ уже провели первую информационную атаку на своих граждан, чтобы подыграть Харрис. Агентство Reuters и компания Ipsos опубликовали результаты опросов, в соответствии с которыми Харрис поддержали 44% респондентов по сравнению с 42% у Трампа. Хотя канал CNN дал результаты опросов, где Трампа поддерживают 49% зарегистрированных избирателей по всей стране против 46% у Харрис. Агентство YouGov и журнал Economist в совместном опросе показали результат 44% у Трампа и 41% у Харрис. Вообще замена Байдена на Харрис не выглядит путем спасения для Демпартии, это больше похоже на вариант купирования внутреннего раскола и попытку спасти избирательную гонку в Конгресс, чем [борьбу] за пост президента. В то же время ставки очень высоки и Демпартия предпримет все возможное, чтобы не допустить Трампа в Белый дом на новый срок.Украинский политик Евгений ШевченкоСо сходом Байдена с дистанции предвыборной гонки, у некоторых государственных деятелей в Украине, булки разъехались на два стула. О как же быть? Быть или не быть? Вот в чем вопрос, - думают они, ломая голову себе и своим политтехнологам. Особенно тяжело в подобной ситуации тем, кто привык яйца раскладывать в разные корзины. Как же съесть и сесть? Не завидую я им. Всех их знаю пофамильно. У них нет своих убеждений. Это просто конъюнктурщики. Поэтому они и мечутся то в одну, то в другую сторону. Я нисколько не сомневаюсь в победе Трампа. И осознаю, что есть вероятность его проигрыша. Но, он прав. И он называет вещи своими именами. У него четко обозначена цель и средства их достижения. Поэтому можете считать меня Трампистом. А что у его конкурентов? Одни лозунги и призрачные лживые ценности. Которые только на заборе написаны, а в реальности остаются только надписями. Глобалисты, трансформисты и транссексуалы, манипуляторы и разрушители человеческих душ, гомосексуалисты, чайлдфри и безбожники, зеленые шестерки ротшильдов кровопийц, и остальные извращенцы психопаты - вы достали весь мир. И Трамп - это надежда на мировую политическую революцию. Трамп - это способ навсегда убрать от власти людей, с ограниченными интеллектуальными возможностями. Ибо психически нормальные люди при власти, не доведут мир до ядерной катастрофы. Что миру предлагает эта смеющаяся женщина? Снова поржать на выборах, чтобы потом все рыдали много лет, хороня своих родных, погибших на войне? Нет уж, увольте! Плавали, знаем.Политолог Малек ДудаковБайден всё-таки выступил с долгожданной речью. Он специально проигнорировал тему состояния своего здоровья. Байден попытался сделать упор на одной повестке - спасении американской демократии от Трампа. Свой выход из президентской гонки он объяснил желанием передать эстафету поколению помоложе - а именно 59-летней Харрис. Правда, тема “спасения демократии” никак не состыкуется с тем, что Харрис сделали кандидатом в обход демократических процедур на праймериз. Уходить с поста президента Байден не собирается. Ему ещё нужно выписать помилования членам своей семьи под занавес президентства. И он вдруг вспомнил про реформу Верховного суда. Хотя эта тема уже мертворождённая. Но иронично - вроде как спасаешь от Трампа институты, а сам готов сломать судебную систему. И заполнить Верховный суд либеральными судьями. Причём Байден ещё и похвастался тем, что США якобы сейчас не находятся ни в одной войне. И он тут же пообещал выделить оставшиеся транши Украине, а также сохранить НАТО. В общем, на Байдена постараются возложить весь негатив за международные кризисы. Особенно в случае эскалации на Ближнем Востоке и коллапса украинского фронта. Но и это может не помочь Харрис. Её медовый месяц так толком и не начался - в свежем опросе CNN Трамп обходит Харрис на 3 пункта. Ну а инсайдеры в окружении Обамы утверждают, что тот тоже не верит в шансы Харрис на победу. Хотя именно команда Обамы устроила переворот против Байдена и сейчас подбирает Харрис напарника. Но в итоге может оказаться, что Харрис станет таким же слабым оппонентом для Трампа, как и Байден.О других особенностях политической борьбы за Белый дом - в статье Владимира Скачко "Схватка сиделок. Камала Харрис уже побеждает".

https://ukraina.ru/20240725/1056465807.html

сша

америка

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

сша, америка, украина, камала харрис, джо байден, дональд трамп, cnn, верховный суд, демократическая партия, эксклюзив