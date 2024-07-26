"Нужно время": эксперт рассказал, как советский опыт поможет ВС РФ прорвать под Харьковом оборону ВСУ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
На Харьковском направлении ВС РФ в любом случае придется прорывать эшелонированную оборону с минимальными потерями. А для этого нужно время. И вот тут ВС РФ может пригодиться опыт Великой Отечественной войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
У группировки "Север" есть как определенные оперативные преимущества, так и недостатки. Она воюет на пересеченной местности. Да, там можно прятать технику, но и ВСУ могут создавать там укрепленные пункты, сообщил историк.
На Харьковском направлении ВС РФ в любом случае придется прорывать эшелонированную оборону с минимальными потерями. А для этого нужно время. И вот тут ВС РФ может пригодиться опыт Великой Отечественной войны, подчеркнул он.
"Летом 1945 года начальник управления подготовки сухопутных войск Богданов сделал доклад о прорыве эшелонированной обороны противника с уничтожением его укрепрайонов на ряде в Курляндии и Восточной Пруссии. Для этого особое внимание уделялось обучению и взаимодействию штурмовых групп (там было отделение минометчиков, пару штурмовых орудий, огнеметчики, отряды прикрытия)", - отметил Мягков.
Тем не менее за счет грамотной подготовки, своевременного исполнения приказов буквально за день советские войска взяли укрепрайоны. Бойцы уничтожили 80 нацистов и 25 взяли в плен. Наши потери были в два человека убитыми и шестеро раненых. Вот так мы воевали в 1945 году, подчеркнул он.
Наши бойцы в СВО действуют точно так же. Они героически и эффективно штурмуют украинские опорники. Безусловно, 80 лет не было беспилотников и сегодняшних тактических приемов. Но от опыта Великой Отечественной войны нам никуда не уйти, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Мягкова о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации читайте на сайте Украина.ру
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