"Нужно время": эксперт рассказал, как советский опыт поможет ВС РФ прорвать под Харьковом оборону ВСУ - 26.07.2024 Украина.ру
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"Нужно время": эксперт рассказал, как советский опыт поможет ВС РФ прорвать под Харьковом оборону ВСУ
"Нужно время": эксперт рассказал, как советский опыт поможет ВС РФ прорвать под Харьковом оборону ВСУ - 26.07.2024 Украина.ру
"Нужно время": эксперт рассказал, как советский опыт поможет ВС РФ прорвать под Харьковом оборону ВСУ
На Харьковском направлении ВС РФ в любом случае придется прорывать эшелонированную оборону с минимальными потерями. А для этого нужно время. И вот тут ВС РФ может пригодиться опыт Великой Отечественной войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2024-07-26T03:15
2024-07-26T03:15
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У группировки "Север" есть как определенные оперативные преимущества, так и недостатки. Она воюет на пересеченной местности. Да, там можно прятать технику, но и ВСУ могут создавать там укрепленные пункты, сообщил историк.На Харьковском направлении ВС РФ в любом случае придется прорывать эшелонированную оборону с минимальными потерями. А для этого нужно время. И вот тут ВС РФ может пригодиться опыт Великой Отечественной войны, подчеркнул он.Тем не менее за счет грамотной подготовки, своевременного исполнения приказов буквально за день советские войска взяли укрепрайоны. Бойцы уничтожили 80 нацистов и 25 взяли в плен. Наши потери были в два человека убитыми и шестеро раненых. Вот так мы воевали в 1945 году, подчеркнул он.Наши бойцы в СВО действуют точно так же. Они героически и эффективно штурмуют украинские опорники. Безусловно, 80 лет не было беспилотников и сегодняшних тактических приемов. Но от опыта Великой Отечественной войны нам никуда не уйти, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Мягкова о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации читайте на сайте Украина.руО том, действительно ли все страны Евросоюза настроены против "миротворческой миссии" лидера Венгрии - в интервью Вадима Трухачева: Запад бойкотирует Орбана не только за "мирную миссию" на Украине — есть еще две причины
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новости, россия, запад, михаил мягков, вов, укрепления, штурм, штурмовик, история ссср, вс рф
Новости, Россия, Запад, Михаил Мягков, ВОВ, укрепления, штурм, штурмовик, история СССР, ВС РФ

"Нужно время": эксперт рассказал, как советский опыт поможет ВС РФ прорвать под Харьковом оборону ВСУ

03:15 26.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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На Харьковском направлении ВС РФ в любом случае придется прорывать эшелонированную оборону с минимальными потерями. А для этого нужно время. И вот тут ВС РФ может пригодиться опыт Великой Отечественной войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
У группировки "Север" есть как определенные оперативные преимущества, так и недостатки. Она воюет на пересеченной местности. Да, там можно прятать технику, но и ВСУ могут создавать там укрепленные пункты, сообщил историк.
На Харьковском направлении ВС РФ в любом случае придется прорывать эшелонированную оборону с минимальными потерями. А для этого нужно время. И вот тут ВС РФ может пригодиться опыт Великой Отечественной войны, подчеркнул он.

"Летом 1945 года начальник управления подготовки сухопутных войск Богданов сделал доклад о прорыве эшелонированной обороны противника с уничтожением его укрепрайонов на ряде в Курляндии и Восточной Пруссии. Для этого особое внимание уделялось обучению и взаимодействию штурмовых групп (там было отделение минометчиков, пару штурмовых орудий, огнеметчики, отряды прикрытия)", - отметил Мягков.

Тем не менее за счет грамотной подготовки, своевременного исполнения приказов буквально за день советские войска взяли укрепрайоны. Бойцы уничтожили 80 нацистов и 25 взяли в плен. Наши потери были в два человека убитыми и шестеро раненых. Вот так мы воевали в 1945 году, подчеркнул он.
Наши бойцы в СВО действуют точно так же. Они героически и эффективно штурмуют украинские опорники. Безусловно, 80 лет не было беспилотников и сегодняшних тактических приемов. Но от опыта Великой Отечественной войны нам никуда не уйти, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Мягкова о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации читайте на сайте Украина.ру
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