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Путь шантажа. Глава МВД Словакии раскритиковал Украину за остановку транзита российской нефти

Путь шантажа. Глава МВД Словакии раскритиковал Украину за остановку транзита российской нефти - 25.07.2024 Украина.ру

Путь шантажа. Глава МВД Словакии раскритиковал Украину за остановку транзита российской нефти

Глава министерства внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток назвал шантажом остановку Киевом части транзита российской нефти

2024-07-25T09:48

2024-07-25T09:48

2024-07-25T09:48

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"Украина пошла по пути шантажа Словакии и Венгрии, остановив нам поставки нефти, которая проходит по ее территории, от компании "Лукойл". Она сделала этот шаг несмотря на то, что мы одни из первых оказали значительную гуманитарную помощь после начала военного конфликта", - отметил Шутай-Эшток.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупреждал, что ограничения, которые ввел Киев в отношении транзита, навредят самой Украине. Он отмечал, что словацкий НПЗ Slovnaft, который нуждается в российской нефти, "поставляет на Украину большие объемы дизеля, что, конечно, прекратится". В начале недели Словакия и Венгрия обратились в Европейскую комиссию из-за действий Украины. Однако страны ЕС не поддержали их в вопросе возобновления поставок нефти из России, указала газета Financial Times со ссылкой на дипломатов.По словам одного из них, торговое соглашение Украины содержит пункт, который предусматривает возможность приостановки транзита нефти. Другой дипломат в свою очередь указал на то, что неспособность Словакии импортировать нефть из РФ будет иметь серьезные последствия.Ситуация с поставками нефти в Европу через Украину кризисная для получателей, но не зависит от России, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле добавляли, что сомневаются, что у России есть возможность вступить в диалог с украинскими компаниями, которые отвечают за транзит нефти.Подробнее о конфликте из-за голубого топлива - в материале Словакия угрожает Украине, перекрывшей Братиславе доступ к российской нефти, ответными мерами на сайте Украина.ру.

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новости, украина, словакия, россия, роберт фицо, нпз, европейская комиссия