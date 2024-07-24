Словакия угрожает Украине, перекрывшей Братиславе доступ к российской нефти, ответными мерами
17:10 24.07.2024 (обновлено: 17:14 24.07.2024)
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункт подготовки нефти компании "Лукойл" в районе города Покачи.
В ответ на прекращения транзита нефти российской компании "Лукойл" через Украину, власти Словакии угрожают ответными мерами. Киев много чем рискует, пишет издание Dennikn
Президент (Словакии Питер Пеллегрини - Ред.) допустил возможность того, что Словения могла бы перейти к более тесным не конкретизированным ответным мерам", – сказано в публикации.
Глава государства напомнил, что Словакия ранее помогла Украине с реверсом газа и содействует поставкой электроэнергии, а следовательно не заслуживает подобного отношения.
Глава Министерства обороны страны Роберт Калиняк также раскритиковал "безответственное" решение Киева, указав, что Украина "много чем рискует".
Напомним, Киев демонстративно прекратил транзит российской нефти "Лукойла "по трубопроводу "Дружба", от которого питались Словакия и Венгрия. Братислава и Будапешт намерены обратиться в суд и указали, что такое поведение не приемлемо для страны, которая стремится в Евросоюз.
19 июля, 16:48Игорь Юшков: Если киевский режим перекроет нефть по "Дружбе", с соляркой для ВСУ тут же начнутся проблемыЕсли бы Украина перекрыла транзит всей российской нефти, это был бы яркий популистский санкционный жест. Но поскольку санкции были введены против отдельной компании, этот вопрос будет легче решить, если оставить его на корпоративном уровне