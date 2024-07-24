Словакия угрожает Украине, перекрывшей Братиславе доступ к российской нефти, ответными мерами

Игорь Юшков: Если киевский режим перекроет нефть по "Дружбе", с соляркой для ВСУ тут же начнутся проблемы

Если бы Украина перекрыла транзит всей российской нефти, это был бы яркий популистский санкционный жест. Но поскольку санкции были введены против отдельной компании, этот вопрос будет легче решить, если оставить его на корпоративном уровне