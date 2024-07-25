"Это неправда": пресс-секретарь Белого дома не смогла объяснить, зачем прикрывали состояние Байдена - 25.07.2024 Украина.ру
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"Это неправда": пресс-секретарь Белого дома не смогла объяснить, зачем прикрывали состояние Байдена
"Это неправда": пресс-секретарь Белого дома не смогла объяснить, зачем прикрывали состояние Байдена - 25.07.2024 Украина.ру
"Это неправда": пресс-секретарь Белого дома не смогла объяснить, зачем прикрывали состояние Байдена
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер с очевидным недовольством пыталась спорить с журналистом, который задавал неудобные вопросы о состоянии здоровья президента США Джо Байдена в ходе очередного брифинга. Единственный аргумент, который она привела звучал как "это не правда"
2024-07-25T09:44
2024-07-25T09:46
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Так, работник американского СМИ спросил, чей приказ выполняют чиновники, "покрывая" Байдена с его ухудшающимся здоровьем. Также Жан-Пьер указала, что вопрос, озвученный журналистом – это якобы нарратив, который распространяют критики Байдена. Тот в ответ заявил, что несколько лет обозревает деятельность президента. Пресс-секретарь призвала собеседника послушать "мощную и важную" речь главы государства, посвященную его выходу из предвыборной гонки. Прежде в Белом доме заявляли, что выход Байдена из предвыборной гонки не связан с состоянием его здоровья. Позже президент США обратился к нации и заявил, что оставил президентскую гонку, чтобы передать эстафету "новому поколению", однако за свои "заслуги и лидерство в мире" он считает себя достойным второго срока.Читайте подробнее почему у Байдена времени на Украину уже не будет и как ему удастся сохранить свой пост "до Трампа" в интервью украинского политолога Михаила Павлив на сайте Украина.ру.
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новости, сша, джо байден, белый дом, президентские выборы
Новости, США, Джо Байден, Белый дом, президентские выборы

"Это неправда": пресс-секретарь Белого дома не смогла объяснить, зачем прикрывали состояние Байдена

09:44 25.07.2024 (обновлено: 09:46 25.07.2024)
 
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер с очевидным недовольством пыталась спорить с журналистом, который задавал неудобные вопросы о состоянии здоровья президента США Джо Байдена в ходе очередного брифинга. Единственный аргумент, который она привела звучал как "это не правда"
Так, работник американского СМИ спросил, чей приказ выполняют чиновники, "покрывая" Байдена с его ухудшающимся здоровьем.
"Подождите, никто никого не покрывал. Вы все хотите продвигать этот нарратив. Это неправда. Не так и легко принять решение, которое президент озвучил в воскресенье. Совсем не легко. Вы все писали, что это исторический, необычный шаг. Это не норма", – объявила она.
Также Жан-Пьер указала, что вопрос, озвученный журналистом – это якобы нарратив, который распространяют критики Байдена. Тот в ответ заявил, что несколько лет обозревает деятельность президента.
Пресс-секретарь призвала собеседника послушать "мощную и важную" речь главы государства, посвященную его выходу из предвыборной гонки.
Прежде в Белом доме заявляли, что выход Байдена из предвыборной гонки не связан с состоянием его здоровья. Позже президент США обратился к нации и заявил, что оставил президентскую гонку, чтобы передать эстафету "новому поколению", однако за свои "заслуги и лидерство в мире" он считает себя достойным второго срока.
Читайте подробнее почему у Байдена времени на Украину уже не будет и как ему удастся сохранить свой пост "до Трампа" в интервью украинского политолога Михаила Павлив на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 23.07.2024
23 июля, 12:25
В Киеве рассказали, чем обернулась для Украины нерешительность Байдена и к чему приведет его уход Политика действующего президента США Джо Байдена в отношении Украины и запрет на удары ВСУ в российский тыл привели к негативным последствиям, которые в свою очередь вызвали разочарование в ключевом союзнике Киева. Об этом в интервью журналистам AP заявил старший советник Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас
 
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