В Киеве рассказали, чем обернулась для Украины нерешительность Байдена и к чему приведет его уход

Политика действующего президента США Джо Байдена в отношении Украины и запрет на удары ВСУ в российский тыл привели к негативным последствиям, которые в свою очередь вызвали разочарование в ключевом союзнике Киева. Об этом в интервью журналистам AP заявил старший советник Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас