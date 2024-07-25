"Это неправда": пресс-секретарь Белого дома не смогла объяснить, зачем прикрывали состояние Байдена
09:44 25.07.2024 (обновлено: 09:46 25.07.2024)
© Public domain
© Public domain
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер с очевидным недовольством пыталась спорить с журналистом, который задавал неудобные вопросы о состоянии здоровья президента США Джо Байдена в ходе очередного брифинга. Единственный аргумент, который она привела звучал как "это не правда"
Так, работник американского СМИ спросил, чей приказ выполняют чиновники, "покрывая" Байдена с его ухудшающимся здоровьем.
"Подождите, никто никого не покрывал. Вы все хотите продвигать этот нарратив. Это неправда. Не так и легко принять решение, которое президент озвучил в воскресенье. Совсем не легко. Вы все писали, что это исторический, необычный шаг. Это не норма", – объявила она.
Также Жан-Пьер указала, что вопрос, озвученный журналистом – это якобы нарратив, который распространяют критики Байдена. Тот в ответ заявил, что несколько лет обозревает деятельность президента.
Пресс-секретарь призвала собеседника послушать "мощную и важную" речь главы государства, посвященную его выходу из предвыборной гонки.
Прежде в Белом доме заявляли, что выход Байдена из предвыборной гонки не связан с состоянием его здоровья. Позже президент США обратился к нации и заявил, что оставил президентскую гонку, чтобы передать эстафету "новому поколению", однако за свои "заслуги и лидерство в мире" он считает себя достойным второго срока.
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