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США не могли помочь Киеву сократить разрыв военного потенциала с РФ - Вэнс

США не могли помочь Киеву сократить разрыв военного потенциала с РФ - Вэнс - 17.06.2026 Украина.ру

США не могли помочь Киеву сократить разрыв военного потенциала с РФ - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс еще в 2024 году считал, что Соединенные Штаты неспособны помочь Украине сократить разрыв в военном потенциале с Россией, говорится в его новой книге

2026-06-17T07:29

2026-06-17T07:29

2026-06-17T10:48

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В одной из глав только что вышедшей книги "Причастие: поиск пути обратно к вере" Вэнс рассказывает о своем визите на Мюнхенскую конференцию в 2024 году еще в качестве сенатора.Он подчеркнул, что США были неспособны в одиночку помочь украинцам сократить этот разрыв.Подробнее о накачке Киева оружием - в материале "Попали в цель": Зеленский закатил истерику после удара возмездия России и потребовал от G7 больше оружия на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, киев, джей ди вэнс, украина.ру, мир без границ