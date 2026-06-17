США не могли помочь Киеву сократить разрыв военного потенциала с РФ - Вэнс
07:29 17.06.2026 (обновлено: 10:48 17.06.2026)
© Фото : Public domain
© Фото : Public domain
Вице-президент США Джей Ди Вэнс еще в 2024 году считал, что Соединенные Штаты неспособны помочь Украине сократить разрыв в военном потенциале с Россией, говорится в его новой книге
В одной из глав только что вышедшей книги "Причастие: поиск пути обратно к вере" Вэнс рассказывает о своем визите на Мюнхенскую конференцию в 2024 году еще в качестве сенатора.
"Я считал, что Соединенные Штаты гораздо более ограничены в ресурсах, чем готовы были признать мои коллеги по сенату... Разрыв между возможностями Украины и России в проецировании военной силы был огромен", - написал Вэнс о визите.
Он подчеркнул, что США были неспособны в одиночку помочь украинцам сократить этот разрыв.
Подробнее о накачке Киева оружием - в материале "Попали в цель": Зеленский закатил истерику после удара возмездия России и потребовал от G7 больше оружия на сайте Украина.ру.
Подписывайся на