https://ukraina.ru/20260617/merts-uvidel-shans-na-mir-na-ukraine-prodolzhaya-obeschat-kievu-oruzhie-1080303422.html

Мерц увидел "шанс на мир" на Украине, продолжая обещать Киеву оружие

Мерц увидел "шанс на мир" на Украине, продолжая обещать Киеву оружие - 17.06.2026 Украина.ру

Мерц увидел "шанс на мир" на Украине, продолжая обещать Киеву оружие

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 17 июня заявил, что на консультациях в рамках саммита Группы семи (G7) участники встречи обсудили конфликт на Украине и пришли к единой оценке ситуации. По его словам, сейчас "впервые открывается шанс на мир"

2026-06-17T11:20

2026-06-17T11:20

2026-06-17T11:47

новости

россия

украина

сша

фридрих мерц

дональд трамп

владимир путин

ес

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080055398_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_83d49a513daa7359ae5866b8df240936.jpg

"Новшеством является то, что все партнеры по G7 едины в оценке ситуации. Это, как я считаю, очень хорошая новость, поскольку в последние дни и недели война приобрела новую динамику. Впервые открывается шанс на мир", — заявил Мерц на полях саммита в городе Эвиан-ле-Бен во Франции.Немецкий канцлер добавил, что партнеры по G7 хотели бы вместе использовать этот шанс. Он уточнил, что дискуссии, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, внушают ему "определенный оптимизм".При этом Мерц заявил о планах продолжить оказывать поддержку Украине и усилить давление на Россию. По его словам, переговорщики достигли полного согласия по этому вопросу. Он также указал, что переговоры по урегулированию конфликта "должны начинаться с правильной отправной точки".Немецкий канцлер также прокомментировал отношения с Россией и заявил о готовности Берлина к возобновлению диалога с Москвой.Ранее президент США Дональд Трамп допустил возобновление санкций Вашингтона против российской нефти. "Мы в ситуации, когда можем позволить отменить послабления", — сказал он.Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к возобновлению диалога с европейскими странами, если кто-либо в Евросоюзе сочтет это целесообразным. По его словам, переговорщиком от Европы должен стать человек, которому можно доверять.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Торг уместен": сколько стоит лояльность Трампа для Зеленского? Хроника событий на утро 17 июня.

россия

украина

сша

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, фридрих мерц, дональд трамп, владимир путин, ес, мир без границ