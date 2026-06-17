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Мерц увидел "шанс на мир" на Украине, продолжая обещать Киеву оружие
Мерц увидел "шанс на мир" на Украине, продолжая обещать Киеву оружие - 17.06.2026 Украина.ру
Мерц увидел "шанс на мир" на Украине, продолжая обещать Киеву оружие
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 17 июня заявил, что на консультациях в рамках саммита Группы семи (G7) участники встречи обсудили конфликт на Украине и пришли к единой оценке ситуации. По его словам, сейчас "впервые открывается шанс на мир"
2026-06-17T11:20
2026-06-17T11:20
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"Новшеством является то, что все партнеры по G7 едины в оценке ситуации. Это, как я считаю, очень хорошая новость, поскольку в последние дни и недели война приобрела новую динамику. Впервые открывается шанс на мир", — заявил Мерц на полях саммита в городе Эвиан-ле-Бен во Франции.Немецкий канцлер добавил, что партнеры по G7 хотели бы вместе использовать этот шанс. Он уточнил, что дискуссии, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, внушают ему "определенный оптимизм".При этом Мерц заявил о планах продолжить оказывать поддержку Украине и усилить давление на Россию. По его словам, переговорщики достигли полного согласия по этому вопросу. Он также указал, что переговоры по урегулированию конфликта "должны начинаться с правильной отправной точки".Немецкий канцлер также прокомментировал отношения с Россией и заявил о готовности Берлина к возобновлению диалога с Москвой.Ранее президент США Дональд Трамп допустил возобновление санкций Вашингтона против российской нефти. "Мы в ситуации, когда можем позволить отменить послабления", — сказал он.Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к возобновлению диалога с европейскими странами, если кто-либо в Евросоюзе сочтет это целесообразным. По его словам, переговорщиком от Европы должен стать человек, которому можно доверять.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Торг уместен": сколько стоит лояльность Трампа для Зеленского? Хроника событий на утро 17 июня.
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новости, россия, украина, сша, фридрих мерц, дональд трамп, владимир путин, ес, мир без границ
Новости, Россия, Украина, США, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, Мир без границ
Мерц увидел "шанс на мир" на Украине, продолжая обещать Киеву оружие
11:20 17.06.2026 (обновлено: 11:47 17.06.2026)
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 17 июня заявил, что на консультациях в рамках саммита Группы семи (G7) участники встречи обсудили конфликт на Украине и пришли к единой оценке ситуации. По его словам, сейчас "впервые открывается шанс на мир"
"Новшеством является то, что все партнеры по G7 едины в оценке ситуации. Это, как я считаю, очень хорошая новость, поскольку в последние дни и недели война приобрела новую динамику. Впервые открывается шанс на мир", — заявил Мерц на полях саммита в городе Эвиан-ле-Бен во Франции.
Немецкий канцлер добавил, что партнеры по G7 хотели бы вместе использовать этот шанс. Он уточнил, что дискуссии, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, внушают ему "определенный оптимизм".
При этом Мерц заявил о планах продолжить оказывать поддержку Украине и усилить давление на Россию. По его словам, переговорщики достигли полного согласия по этому вопросу. Он также указал, что переговоры по урегулированию конфликта "должны начинаться с правильной отправной точки".
Немецкий канцлер также прокомментировал отношения с Россией и заявил о готовности Берлина к возобновлению диалога с Москвой.
"Мы готовы к переговорам, и, на мой взгляд, совершенно естественно, что в таком формате переговоров за столом сидят европейцы", — сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил возобновление санкций Вашингтона против российской нефти. "Мы в ситуации, когда можем позволить отменить послабления", — сказал он.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к возобновлению диалога с европейскими странами, если кто-либо в Евросоюзе сочтет это целесообразным. По его словам, переговорщиком от Европы должен стать человек, которому можно доверять.