Федоров пообещал ракету, которая выведет Украину в "новую лигу" - 17.06.2026 Украина.ру
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Федоров пообещал ракету, которая выведет Украину в "новую лигу"
Федоров пообещал ракету, которая выведет Украину в "новую лигу" - 17.06.2026 Украина.ру
Федоров пообещал ракету, которая выведет Украину в "новую лигу"
Министр обороны Украины Михаил Федоров 17 июня сделал громкое заявление о скором появлении у Киева собственной баллистической ракеты, способной наносить удары вглубь территории России
2026-06-17T11:00
2026-06-17T11:00
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По его словам, это оружие "изменит все" в ходе конфликта и выведет Украину на "совершенно другой уровень" в мире.При этом глава оборонного ведомства не стал вдаваться в детали, чтобы, по его словам, "не завышать ожидания". Он лишь сослался на слова Владимира Зеленского, который ранее пообещал, что "украинская баллистика будет, и она будет наносить удары по России".Ранее Зеленский на встречах с лидерами "Большой семерки" и президентом США обсуждал получение лицензий на производство систем и ракет для противодействия российским баллистическим вооружениям.Подробнее об этом и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Торг уместен": сколько стоит лояльность Трампа для Зеленского? Хроника событий на утро 17 июня.
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украина, киев, россия, владимир зеленский, михаил федоров, сво, новости сво, дзен новости сво, спецоперация, всу, ии (искусственный интеллект)
Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, СВО, новости СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, ВСУ, ИИ (искусственный интеллект)

Федоров пообещал ракету, которая выведет Украину в "новую лигу"

11:00 17.06.2026
 
© AP / Baderkhan Ahmad
- РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP / Baderkhan Ahmad
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Министр обороны Украины Михаил Федоров 17 июня сделал громкое заявление о скором появлении у Киева собственной баллистической ракеты, способной наносить удары вглубь территории России
По его словам, это оружие "изменит все" в ходе конфликта и выведет Украину на "совершенно другой уровень" в мире.
"Украинская баллистика изменит все в этой войне. Она принципиально изменит статус Украины в мире. Мы уже много раз меняли его, но это вообще другая лига", — заявил Федоров в интервью телеканалу ТСН.
При этом глава оборонного ведомства не стал вдаваться в детали, чтобы, по его словам, "не завышать ожидания". Он лишь сослался на слова Владимира Зеленского, который ранее пообещал, что "украинская баллистика будет, и она будет наносить удары по России".
Ранее Зеленский на встречах с лидерами "Большой семерки" и президентом США обсуждал получение лицензий на производство систем и ракет для противодействия российским баллистическим вооружениям.
Подробнее об этом и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Торг уместен": сколько стоит лояльность Трампа для Зеленского? Хроника событий на утро 17 июня.
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