https://ukraina.ru/20260617/fedorov-poobeschal-raketu-kotoraya-vyvedet-ukrainu-v-novuyu-ligu-1080302634.html

Федоров пообещал ракету, которая выведет Украину в "новую лигу"

Федоров пообещал ракету, которая выведет Украину в "новую лигу" - 17.06.2026 Украина.ру

Федоров пообещал ракету, которая выведет Украину в "новую лигу"

Министр обороны Украины Михаил Федоров 17 июня сделал громкое заявление о скором появлении у Киева собственной баллистической ракеты, способной наносить удары вглубь территории России

2026-06-17T11:00

2026-06-17T11:00

2026-06-17T11:00

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По его словам, это оружие "изменит все" в ходе конфликта и выведет Украину на "совершенно другой уровень" в мире.При этом глава оборонного ведомства не стал вдаваться в детали, чтобы, по его словам, "не завышать ожидания". Он лишь сослался на слова Владимира Зеленского, который ранее пообещал, что "украинская баллистика будет, и она будет наносить удары по России".Ранее Зеленский на встречах с лидерами "Большой семерки" и президентом США обсуждал получение лицензий на производство систем и ракет для противодействия российским баллистическим вооружениям.Подробнее об этом и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Торг уместен": сколько стоит лояльность Трампа для Зеленского? Хроника событий на утро 17 июня.

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