Сырский сменил комбрига бригады ВСУ в Константиновке, чтобы списать на него провал - 17.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260617/syrskiy-smenil-kombriga-brigady-vsu-v-konstantinovke-chtoby-spisat-na-nego-proval-1080295309.html
Сырский сменил комбрига бригады ВСУ в Константиновке, чтобы списать на него провал
Сырский сменил комбрига бригады ВСУ в Константиновке, чтобы списать на него провал - 17.06.2026 Украина.ру
Сырский сменил комбрига бригады ВСУ в Константиновке, чтобы списать на него провал
Главком ВСУ Александр Сырский решил сменить командира 156-й бригады ВСУ, которая находится в Константиновке, чтобы сделать его "козлом отпущения" после ожидаемого провала ВСУ на данном участке фронта, передает РИА Новости
2026-06-17T08:58
2026-06-17T08:58
константиновка
россия
александр сырский
новости
вооруженные силы украины
украина.ру
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072195416_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a6516a0043008cc6b7076c9dd35affa3.jpg
"В украинских социальных сетях нарастает резонанс в связи с огромными потерями ВСУ в Константиновке... На этом фоне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снял комбрига 156-й бригады ВСУ Юрия Гупалюка и назначил на его место Артема Банника. Исходя из обстановки на данном участке фронта, можно сделать вывод, что это сделано для того, чтобы при окончательной потере Константиновки все провалы и огромные потери можно было списать на нового комбрига", - рассказали в российских силовых структурах.Предполагается, что новый командир бригады не будет жалеть личный состав, а попытается показать результаты. Это, вероятно, приведет бригаду, которая и так держится на принудительно мобилизованных украинских военнослужащих, к еще большим потерям.Ранее командир четвертой мотострелковой бригады "Южной" группировки войск генерал-майор Антон Грунис сообщал, что 156-я бригада ВСУ, сформированная по стандартам НАТО, оказалась слабее других.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 150 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
константиновка
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072195416_20:0:1243:917_1920x0_80_0_0_a75f76aa6b91109d4eac726176150f8a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
константиновка, россия, александр сырский, новости, вооруженные силы украины, украина.ру, нато
Константиновка, Россия, Александр Сырский, Новости, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО

Сырский сменил комбрига бригады ВСУ в Константиновке, чтобы списать на него провал

08:58 17.06.2026
 
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
- РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Главком ВСУ Александр Сырский решил сменить командира 156-й бригады ВСУ, которая находится в Константиновке, чтобы сделать его "козлом отпущения" после ожидаемого провала ВСУ на данном участке фронта, передает РИА Новости
"В украинских социальных сетях нарастает резонанс в связи с огромными потерями ВСУ в Константиновке... На этом фоне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снял комбрига 156-й бригады ВСУ Юрия Гупалюка и назначил на его место Артема Банника. Исходя из обстановки на данном участке фронта, можно сделать вывод, что это сделано для того, чтобы при окончательной потере Константиновки все провалы и огромные потери можно было списать на нового комбрига", - рассказали в российских силовых структурах.
Предполагается, что новый командир бригады не будет жалеть личный состав, а попытается показать результаты. Это, вероятно, приведет бригаду, которая и так держится на принудительно мобилизованных украинских военнослужащих, к еще большим потерям.
Ранее командир четвертой мотострелковой бригады "Южной" группировки войск генерал-майор Антон Грунис сообщал, что 156-я бригада ВСУ, сформированная по стандартам НАТО, оказалась слабее других.
О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 150 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
КонстантиновкаРоссияАлександр СырскийНовостиВооруженные силы УкраиныУкраина.руНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:00"Пылают цеха и ангары": Россия кратно увеличила удары по логистике ВСУ под Харьковом — Алехин
05:45"Зеленскому на судьбу Гитлера рассчитывать не стоит": Бавырин про будущее киевского режима
05:33Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу
05:30Эксперт: "После падения Купянска-Узлового часы группировки ВСУ на левом берегу Оскола сочтены"
05:15"Бросают в топку мелкие группы": ВСУ пытаются сбить темп наступления ВС РФ на Орехов — Онуфриенко
05:09Стали известны сроки получения ВМС США аналогов гиперзвуковых "Цирконов"
05:00"У Зеленского невозможно нащупать рассудок": политолог о том, почему с Украиной нельзя договориться
04:49Вэнс не летит в Швейцарию на подписание сделки с Ираном — Белый дом
04:45"100 тысяч наемников не наберут": Онуфриенко рассказал о провальной военной реформе Украины
04:30Удары ВСУ по логистике: эксперт про укрепление ПВО и уничтожение мостов через Днепр
04:27Венгрия смогла "уколоть" Украину в итоговом документе саммита ЕС
04:03Politico в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова — МИД РФ
03:20Как в 41-м? Лидеры ЕС решили играть "ключевую роль" в урегулировании на Украине
02:50Лидеры стран ЕС впервые решили продлить санкции против России сразу на год вместо шести месяцев
02:12Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:13Рекордный налёт на Москву. Сводка событий 18 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:43Реальной целью европейских лидеров является не переговоры с РФ, а спасение режима Зеленского — Лавров
00:20США предупредили сограждан в России об угрозе атак на города. Другие новости к этому часу
21:00Крымский мост перекрыт, ракетная опасность в Ростовской области. Новости СВО
20:46"Душераздирающая трагедия": в Шервудском лесу погиб дуб Робин Гуда
Лента новостейМолния