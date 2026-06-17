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Сырский сменил комбрига бригады ВСУ в Константиновке, чтобы списать на него провал
Сырский сменил комбрига бригады ВСУ в Константиновке, чтобы списать на него провал - 17.06.2026 Украина.ру
Сырский сменил комбрига бригады ВСУ в Константиновке, чтобы списать на него провал
Главком ВСУ Александр Сырский решил сменить командира 156-й бригады ВСУ, которая находится в Константиновке, чтобы сделать его "козлом отпущения" после ожидаемого провала ВСУ на данном участке фронта, передает РИА Новости
2026-06-17T08:58
2026-06-17T08:58
2026-06-17T08:58
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"В украинских социальных сетях нарастает резонанс в связи с огромными потерями ВСУ в Константиновке... На этом фоне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снял комбрига 156-й бригады ВСУ Юрия Гупалюка и назначил на его место Артема Банника. Исходя из обстановки на данном участке фронта, можно сделать вывод, что это сделано для того, чтобы при окончательной потере Константиновки все провалы и огромные потери можно было списать на нового комбрига", - рассказали в российских силовых структурах.Предполагается, что новый командир бригады не будет жалеть личный состав, а попытается показать результаты. Это, вероятно, приведет бригаду, которая и так держится на принудительно мобилизованных украинских военнослужащих, к еще большим потерям.Ранее командир четвертой мотострелковой бригады "Южной" группировки войск генерал-майор Антон Грунис сообщал, что 156-я бригада ВСУ, сформированная по стандартам НАТО, оказалась слабее других.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 150 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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константиновка, россия, александр сырский, новости, вооруженные силы украины, украина.ру, нато
Константиновка, Россия, Александр Сырский, Новости, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО
Сырский сменил комбрига бригады ВСУ в Константиновке, чтобы списать на него провал
Главком ВСУ Александр Сырский решил сменить командира 156-й бригады ВСУ, которая находится в Константиновке, чтобы сделать его "козлом отпущения" после ожидаемого провала ВСУ на данном участке фронта, передает РИА Новости
"В украинских социальных сетях нарастает резонанс в связи с огромными потерями ВСУ в Константиновке... На этом фоне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снял комбрига 156-й бригады ВСУ Юрия Гупалюка и назначил на его место Артема Банника. Исходя из обстановки на данном участке фронта, можно сделать вывод, что это сделано для того, чтобы при окончательной потере Константиновки все провалы и огромные потери можно было списать на нового комбрига", - рассказали в российских силовых структурах.
Предполагается, что новый командир бригады не будет жалеть личный состав, а попытается показать результаты. Это, вероятно, приведет бригаду, которая и так держится на принудительно мобилизованных украинских военнослужащих, к еще большим потерям.
Ранее командир четвертой мотострелковой бригады "Южной" группировки войск генерал-майор Антон Грунис сообщал, что 156-я бригада ВСУ, сформированная по стандартам НАТО, оказалась слабее других.