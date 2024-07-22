Мужчина подрался с бойцом ВСУ из-за свастики, главный нацист Одессы заявил в СБУ - 22.07.2024 Украина.ру
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Мужчина подрался с бойцом ВСУ из-за свастики, главный нацист Одессы заявил в СБУ
Мужчина подрался с бойцом ВСУ из-за свастики, главный нацист Одессы заявил в СБУ - 22.07.2024 Украина.ру
Мужчина подрался с бойцом ВСУ из-за свастики, главный нацист Одессы заявил в СБУ
Украинский неонацист Демьян Ганул, один из организаторов поджога здания Дома профсоюзов в Одессе, устроил травлю мужчины, у которого возник конфликт с военнослужащим ВСУ
2024-07-22T15:18
2024-07-22T15:18
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В Одессе произошел конфликт между местным жителем и, как заявляется, военнослужащим ВСУ. Мужчина шел из магазина вместе с женщиной, по пути повздорил с военнослужащим: сделал ему замечание насчет татуировки - свастики. Ганул опубликовал видеозапись происшествия и заверил, что споря с бойцом ВСУ мужчина нарушает законы Украины. Также он призвал Службу безопасности Украины "проверить этого персонажа".При этом на записи мужчина просто спросил у бойца, почему тот носит татуировку в виде символа фашизма - свастики.Боец бросился на него с кулаками. После перепалки мужчина удивился, почему военнослужащий не служит, а нападает на прохожих.Ганул разозлился на мужчину и опубликовал все его персональные данные: номера телефонов, адрес места жительства, фотографии, ФИО. При этом он умолчал, что конфликт начался из-за свастики. По его версии, мужчина напрасно пристал к военнослужащему на улице.Демьян Ганул — одесский радикал, известен своей деятельностью в рамках организации "Правый сектор*". Он также причастен к трагическим событиям в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. На годовщину трагедии он принес на Куликово поле шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев. Ганула также называют "главным нацистом Одессы".Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула, объявив его в международный розыск за уничтожение памятников воинской славы России.Подробнее о неонацисте - в материале Избитый в Одессе нацист Ганул закошмарил двух женщин за русский язык на сайте Украина.ру. *запрещенная в России экстремистская организация
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новости, одесса, россия, украина, нацисты
Новости, Одесса, Россия, Украина, нацисты

Мужчина подрался с бойцом ВСУ из-за свастики, главный нацист Одессы заявил в СБУ

15:18 22.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Демьян Ганул
- РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Демьян Ганул
Читать в
Украинский неонацист Демьян Ганул, один из организаторов поджога здания Дома профсоюзов в Одессе, устроил травлю мужчины, у которого возник конфликт с военнослужащим ВСУ
В Одессе произошел конфликт между местным жителем и, как заявляется, военнослужащим ВСУ. Мужчина шел из магазина вместе с женщиной, по пути повздорил с военнослужащим: сделал ему замечание насчет татуировки - свастики.
Ганул опубликовал видеозапись происшествия и заверил, что споря с бойцом ВСУ мужчина нарушает законы Украины. Также он призвал Службу безопасности Украины "проверить этого персонажа".
При этом на записи мужчина просто спросил у бойца, почему тот носит татуировку в виде символа фашизма - свастики.
"Ты чего говоришь на русском языке? Носишь свастику и говоришь на русском. Говори на мове, которую вы тут позиционируете", - сказал прохожий.
Боец бросился на него с кулаками. После перепалки мужчина удивился, почему военнослужащий не служит, а нападает на прохожих.
Ганул разозлился на мужчину и опубликовал все его персональные данные: номера телефонов, адрес места жительства, фотографии, ФИО. При этом он умолчал, что конфликт начался из-за свастики. По его версии, мужчина напрасно пристал к военнослужащему на улице.
Демьян Ганул — одесский радикал, известен своей деятельностью в рамках организации "Правый сектор*". Он также причастен к трагическим событиям в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. На годовщину трагедии он принес на Куликово поле шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев. Ганула также называют "главным нацистом Одессы".
Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула, объявив его в международный розыск за уничтожение памятников воинской славы России.
Подробнее о неонацисте - в материале Избитый в Одессе нацист Ганул закошмарил двух женщин за русский язык на сайте Украина.ру.
*запрещенная в России экстремистская организация
 
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