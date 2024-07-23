Жители Мариуполя пытались поджечь мечеть в Белгороде — ФСБ - 23.07.2024 Украина.ру
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Жители Мариуполя пытались поджечь мечеть в Белгороде — ФСБ
Жители Мариуполя пытались поджечь мечеть в Белгороде — ФСБ - 23.07.2024 Украина.ру
Жители Мариуполя пытались поджечь мечеть в Белгороде — ФСБ
Федеральная служба безопасности России пресекла теракт в Белгороде, где двое жителей Мариуполя по заданию украинских спецслужб планировали поджог мечети
2024-07-23T10:31
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"В Мариуполе Донецкой Народной Республики задержаны местные жители, граждане России, 1986 и 1993 годов рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде", - уточнили в центре общественных связей ФСБ.Сотрудник украинских спецслужб завербовал их через мессенджер и пообещал деньги. Но преступные планы пресекли.Там подчеркнули, что так, пресекли очередную попытку украинских спецслужб по разжиганию межконфессиональной вражды на территории РФ.Подробнее о нападениях на храмы - в материале Виктории Титовой Трагедия в Дагестане: первые выводы на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Мариуполь, Белгород, ФСБ

Жители Мариуполя пытались поджечь мечеть в Белгороде — ФСБ

10:31 23.07.2024 (обновлено: 11:21 23.07.2024)
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России задержала граждан России, планировавших поджог мечети в Белгороде
ФСБ России задержала граждан России, планировавших поджог мечети в Белгороде
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
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Федеральная служба безопасности России пресекла теракт в Белгороде, где двое жителей Мариуполя по заданию украинских спецслужб планировали поджог мечети
"В Мариуполе Донецкой Народной Республики задержаны местные жители, граждане России, 1986 и 1993 годов рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде", - уточнили в центре общественных связей ФСБ.
Сотрудник украинских спецслужб завербовал их через мессенджер и пообещал деньги. Но преступные планы пресекли.
"Задержанные дали признательные показания. В их отношении следственными органами ФСБ России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205.1 (организация совершения террористического акта) УК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - указали в службе.
Там подчеркнули, что так, пресекли очередную попытку украинских спецслужб по разжиганию межконфессиональной вражды на территории РФ.
Подробнее о нападениях на храмы - в материале Виктории Титовой Трагедия в Дагестане: первые выводы на сайте Украина.ру.
 
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