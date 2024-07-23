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Жители Мариуполя пытались поджечь мечеть в Белгороде — ФСБ

Жители Мариуполя пытались поджечь мечеть в Белгороде — ФСБ - 23.07.2024 Украина.ру

Жители Мариуполя пытались поджечь мечеть в Белгороде — ФСБ

Федеральная служба безопасности России пресекла теракт в Белгороде, где двое жителей Мариуполя по заданию украинских спецслужб планировали поджог мечети

2024-07-23T10:31

2024-07-23T10:31

2024-07-23T11:21

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"В Мариуполе Донецкой Народной Республики задержаны местные жители, граждане России, 1986 и 1993 годов рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде", - уточнили в центре общественных связей ФСБ.Сотрудник украинских спецслужб завербовал их через мессенджер и пообещал деньги. Но преступные планы пресекли.Там подчеркнули, что так, пресекли очередную попытку украинских спецслужб по разжиганию межконфессиональной вражды на территории РФ.Подробнее о нападениях на храмы - в материале Виктории Титовой Трагедия в Дагестане: первые выводы на сайте Украина.ру.

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