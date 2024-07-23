Жители Мариуполя пытались поджечь мечеть в Белгороде — ФСБ
10:31 23.07.2024 (обновлено: 11:21 23.07.2024)
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России задержала граждан России, планировавших поджог мечети в Белгороде
© ЦОС ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности России пресекла теракт в Белгороде, где двое жителей Мариуполя по заданию украинских спецслужб планировали поджог мечети
"В Мариуполе Донецкой Народной Республики задержаны местные жители, граждане России, 1986 и 1993 годов рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде", - уточнили в центре общественных связей ФСБ.
Сотрудник украинских спецслужб завербовал их через мессенджер и пообещал деньги. Но преступные планы пресекли.
"Задержанные дали признательные показания. В их отношении следственными органами ФСБ России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205.1 (организация совершения террористического акта) УК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - указали в службе.
Там подчеркнули, что так, пресекли очередную попытку украинских спецслужб по разжиганию межконфессиональной вражды на территории РФ.
Подробнее о нападениях на храмы - в материале Виктории Титовой Трагедия в Дагестане: первые выводы на сайте Украина.ру.