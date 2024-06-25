https://ukraina.ru/20240625/1055830227.html

Трагедия в Дагестане: первые выводы

Трагедия в Дагестане: первые выводы - 25.06.2024 Украина.ру

Трагедия в Дагестане: первые выводы

В Дагестане 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате терактов погибли 20 человек. В республике объявлен трехдневный траур.

2024-06-25T07:14

2024-06-25T07:14

2024-06-25T07:14

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"Вчера президент постоянно получал доклады, давал необходимые поручения… Разумеется, он продолжает получать информацию о том, как оказывается помощь пострадавшим в результате ракетной атаки на Крым, как оказывается помощь тем, кто был ранен, родным, тем, кто потерял своих родственников в результате нападения преступников в Дагестане", – передает слова Дмитрия Пескова РИА Новости.Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале прокомментировал происшествие: "Террористы в очередной раз показали свою истинную подлую и трусливую сущность. При этом, как всегда, в качестве жертв они выбрали безоружных и беззащитных людей". О том, что произошло в Дагестане и какие ожидать последствия – анализировали эксперты в своих соцсетях.Политтехнолог Анна СергееваПро события в Дагестане глазами политтехнолога. Первое. Прекратить называть террористов в СМИ "сторонниками радикального ислама". Тем самым мы попадаем в языковую ловушку, порождающую исламофобию. Ислам - мирная, чудесная, традиционная для народов нашей страны религия, породившая свою культуру, искусство, философию. А это - террористы, экстремисты, сектанты. Или, как говорит Рамзан Ахматович, шайтаны. Второе. В основе любых, даже самых дурных поступков лежат благие намерения. Молодёжь хочет жить праведно, хочет чувствовать себя частью чего-то большего, хочет справедливости. Шайтаны их на этом ловят, а потом уже перепрошивают мозги. Нам нужны свои исламские проповедники для кавказской и не только молодёжи. Буквально проектом это сделать. Вместе со специалистами готовить языковые конструкции и модули. Записывать проповеди на языках народов России, традиционно исповедующих ислам. Молодёжных религиозных лидеров мнений. Идти в тик-ток, ютуб, телеграм, в те форматы, где сейчас сидит новое поколение, и где их ловят вербовщики террористов. Работать с молодёжью в мечетях. Рассказывать про историю ислама, про то, как Люди Книги вместе сосуществовали больше тысячи лет. Как первым халифам служили христиане, как сохранились религиозные и философские диспуты мусульман и христиан, являющиеся образцом религиозной мысли. Как мусульмане сражались за Россию и совершали ратные подвиги. Как традиции и обычаи их народов и предков противоречат тому, что пытаются предложить террористы. Только просвещение, только превентивная работа с лидерами и пассионариями, только те форматы, которые близки новому поколению.Политолог Вадим ТрухачевСлучившееся вчера в Дагестане едва ли стало бы возможно, если бы боевики не имели поддержки местного населения. Сколько им сочувствует? Несколько лет назад я видел такие цифры. 22% населения Дагестана - исламисты. 64% - просто верующие мусульмане. 10% - светские мусульмане. 4% - немусульмане (3% - русские). Возможно, цифра в 22% завышена. Однако её надо было как следует проработать. Целые сёла и даже районы этим поражены. Причём такие встречаются среди всех народов Дагестана (вероятно, в разной пропорции). Но в итоге решили бороться с этим через "поп-ваххабизм" в "поп-ММА". Где кумиры в основном никакую связь с Россией не демонстрируют. И получили легко прогнозируемый результат. Выясняется, что в ваххабиты идут и бедные, и богатые. И городские, и сельские. Единственное что - туда реже идут образованные. Школа - одна из основ борьбы с этим злом. И наличие достойных примеров для подражания, раскручиваемых в СМИ и соцсетях. Но вместо этого им потакали. Концерты отменяли, конкурсы красоты. Погромы в аэропорту прощали. И допрыгались... Перекладывать вину на англосаксов, укропов или турок тут нечего. Это российская недоработка. И вместо того, чтобы это скрывать, пора признать наличие "болезни" и лечить её. С привлечением населения Дагестана, которое от неё страдает больше всех.Философ Александр ДугинЗа серийными прицельными терактами в Дагестане стоит Британия. Это вписывается в стратегию управляемой эскалации. Увы, это будет продолжаться. Давайте же, наконец, по-настоящему воевать с Западом - на всех уровнях и с использованием всех ресурсов. Пока красные линии мы чертим только самим себе.Военный эксперт Борис РожинТеррористические атаки в Дагестане наглядно демонстрируют взгляд противника на терроризм как на один из инструментов давления на Россию с целью её внутренней раскачки и деструкции. Практически все военные конфликты, так или иначе связанные с вовлечением Запада, прямо или опосредованно сопровождались активизацией терроризма. К тому же связь США с запрещёнными в России террористическими организациями уже давно не секрет.Экономист и политический эксперт Алексей АнтоновА то, государство … не в курсе, что надо что-то делать с ваххабизмом и миграционной политикой? Может, до этого терактов не было? Или, может, в Дагестане, Чечне, Ингушетии уже 30 лет к ряду не идет война с терроризмом? Оппоненты с любого конца света действуют стандартными методами. Находят недовольных, которые есть всегда. Помогают им снабжением, разведданными, связью, финансированием. В меру своих возможностей. Рассказывают им сказки о перспективах. Так делают абсолютно все спецслужбы мира. Американские, британские, российские, и — террористические организации в том числе. Всё это делается для того, чтобы заставить нервничать, тратить ресурсы, посеять страх среди граждан. Выпить побольше крови. Наличие противоречий внутри любого государства естественным образом обусловлено человеческой природой. Людей много, они все разные. Люди конкурируют, они недовольны друг другом по определению (это люди). Задача оппонентов посеять недовольство и вражду внутри нашего общества. Наша задача — обратная. Самим сплотиться, а врагам навешать оплеух.Обожаю фантастические предложения по борьбе с ваххабизмом от гражданских из Омска или Твери. Что делать-то надо? Переписать всех "слишком религиозных" мусульман? Выделить группы риска? Мониторить их активность? Отрабатывать злодеев, когда материала подкопится? Всё это делается. Оперативная и агентурная работа это процесс. Террористы умело скрываются, их ловят, появляются новые. И процесс не имеет конца. И оппоненты у нас серьезные. У них, например, почти бесконечное количество долларов. Запретить "слишком исламские" высказывания в инстаграме? А как, если они не нарушают законы РФ? Есть закон, нельзя никого хватать и сажать мимо закона. Потому, что завтра без причины сядешь ты. Запретить свободное вероисповедание? Или что? Может нет таких служб, которые градус высказываний оценивают и отрабатывают их круглосуточно? Я вас умоляю. Далее. Как выявлять скрытые ячейки террористов? Представим на секунду, что ты оперативный офицер ГУР, ЦРУ или ИГИЛ. Как бы ты создавал террористическую ячейку? Старался ли бы ты, чтобы её до поры до времени не заметили? Чтобы террористы вели себя абсолютно обычно? Или флаг ИГИЛ бы с балкона вывесил? Как думаешь, насколько легко их вычислить? Может, невозможно оружие провезти? Через границу такой протяженности? Может, из миллионов человек не найдется хотя бы один…, который купит на свой охотничий билет длинноствол, который не сложно переделать под автомат, и не продаст террористам задорого и не свалит отдыхать на море? Найдется, обязательно найдется. И их регулярно находят и ловят.Государство решает сложную задачу. Нельзя ссориться с мусульманами и отвергать ислам, потому что без мусульман мы террористов точно не победим. Террористы пытаются разозлить граждан, заставить их ненавидеть всех мусульман в целом. Помогать им в этом точно не стоит.

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

дагестан, россия, чечня, дмитрий песков, александр дугин, борис рожин, игил, цру, эксклюзив