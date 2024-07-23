https://ukraina.ru/20240723/1056410192.html

Полтора часа в роли президента и пожертвования от Трампа: интересные факты из биографии Камалы Харрис

Полтора часа в роли президента и пожертвования от Трампа: интересные факты из биографии Камалы Харрис - 23.07.2024 Украина.ру

Полтора часа в роли президента и пожертвования от Трампа: интересные факты из биографии Камалы Харрис

После отказа действующего главы государства Джо Байдена от борьбы за переизбрание наиболее вероятным кандидатом в президенты от Демократической партии выглядит вице-президент США Камала Харрис. Чем же она запомнилась общественности?

2024-07-23T05:10

2024-07-23T05:10

2024-07-23T05:10

эксклюзив

сша

камала харрис

вице-президенты

президентские выборы

демократическая партия

джо байден

россия

санкции

прокурор

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Откровенно говоря, как второе лицо государства Камала Харрис не слишком-то запомнилась. Она не очень успешно провела и свою избирательную кампанию в 2020 году, но Байден выбрал Харрис в качестве своей напарницы в значительной степени из-за очень символичной личности: в истории страны ранее не было ни женщины-вице-президента, ни темнокожего вице-президента, а здесь два в одном."Выдвижение Камалы Харрис кандидатом в вице-президенты свидетельствует о том, что этническое происхождение и расовая принадлежность становятся всё более важным фактором в американской политике", - писала тогда газета The New York Times.Толи индианка, толи афроамериканка – сама не определиласьПо ходу политической карьеры Харрис позиционировала себя по-разному, исходя из того, как это было выгодно в той или иной ситуации: и афроамериканкой, и карибо-американкой, и южноазиаткой. На самом же деле она родилась в Калифорнии 20 октября 1964 года в семье иммигрантов, мама родом из Индии, папа – с Ямайки.На первых теледебатах внутрипартийных праймериз прошлой президентской кампании в 2019 году Харрис припомнила Байдену, что, будучи сенатором в 1970-х — начале 1980-х годов, он был в числе законодателей, заблокировавших предложение об использовании федеральных средств для отмены правил сегрегации при развозе школьников на автобусах."Жила в Калифорнии маленькая девочка, которая ходила во второй класс, её возили в школу каждый день. И этой девочкой была я", — сказала она.Перепалка политиков, которые впоследствии вместе взяли в свои руки управление Соединёнными Штатами, стала самым ярким эпизодом тех теледебатов. Припомнив эту речь, Байден перед следующим раундом обратился к Харрис с просьбой "Полегче со мной, детка".Будущая вице-президент окончила вашингтонский Университет Говарда, известный как "университет для цветных", со степенью бакалавра экономики и политических наук, а позже получила степень доктора в Калифорнийском университете. Со студенческих времён Харрис занялась темой дискриминации: выступала за равные гражданские права и против апартеида в ЮАР, состояла в женском афроамериканском обществе.Прокурорское прошлоеПолучив первый опыт работы в качестве заместителя прокурора в своём родном округе Аламида, Харрис стала помощником окружного прокурора Сан-Францисков 1998 году, в 2004-м - окружным прокурором Сан-Франциско (отличилась тем, что быстро расправилась с многочисленными зависшими делами об убийствах), а в 2010-м назначена генеральным прокурором штата Калифорния. По роду службы тесно сотрудничала со старшим сыном нынешнего президента Бо Байденом, практически до самой смерти бывшим генеральным прокурором Делавэра.Будучи генеральным прокурором штата, запустила кампанию по конфискации незаконно хранящегося оружия, выступала за запрет на торговлю автоматическим оружием и магазинов, рассчитанных на большое число патронов, а также за ограничение через федеральный суд доступа к оружию лиц, которые могут совершить теракт внутри страны. На партийных праймериз Харрис и Байден, боровшиеся за участие в президентских выборах, поспорили, есть ли у главы государства полномочия на введение запрета на торговлю автоматическим оружием в США. В 2018 году Сенат одобрил закон против линчевания, в разработке которого принимала участие Харрис. Кроме того, она предлагала пересмотреть порядок выпуска подозреваемых под залог до суда и отменить смертную казнь, называя её аморальной, дискриминационной, неэффективной и пустой тратой денег налогоплательщиков.Как генеральный прокурор Калифорнии инициировала создание Группы по преступлениям, продиктованным ненавистью с целью привлечь к уголовной ответственности лиц, совершающих преступления против молодых представителей секс-меньшинств. Она была против местного закона о запрете гомосексуальных браков и поддерживала легализацию однополых браков, а также соблюдение прав трансгендеров.Приход в большую политику вместе с ТрампомПолитическая карьера Харрис начинает свой отсчёт с 3 января 2017 года, когда она вступила в должность сенатора от Калифорнии. А ровно через две недели президентом США стал Дональд Трамп, который, как выяснилось, дважды перечислял ей пожертвования: в 2011 году - $5000 в поддержку переизбрания на пост генерального прокурора штата и ещё $ 1000 в 2013-м. В верхней палате Конгресса женщина работала в комитетах по разведке, по бюджету, по внутренней безопасности, по делам правительства, а также в юридическом.К РФ Харрис относится точно так же, как и все члены Демократической партии — враждебно. В 2017 году она поддержала Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), была соавтором проекта поправки к законопроекту об ассигнованиях на оборону, в которой "находящиеся под контролем России" СМИ назывались "центральным элементом российской пропаганды"; выступила инициатором поправки к законопроекту об ассигнованиях на оборону, требующей всеобъемлющей оценки российской угрозы для американских военнослужащих.Но при этом поддерживала продление до 2026 года американо-российского Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3; приостановил действие в 2023 году) и высказывалась против выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (подписан в 1987 году, прекратил действие в 2019 году.).В январе 2019 года Харрис объявила о желании баллотироваться в президенты США, однако не смогла заручиться поддержкой общественности и уже в декабре объявила о завершении кампании, призвав сторонников голосовать за Байдена. А он неожиданно для многих выбрал свою недавнюю соперницу напарницей в президентской гонке, причём, по информации телеканала CNN, Байден сообщил Харрис о своём решении выдвинуть её на должность вице-президента всего за 1,5 часа до того, как официально объявил об этом.На выборах им удалось обойти тандем республиканцев, с чем действующий на тот момент президент Дональд Трамп был категорически не согласен, но Майк Пенс как вице-президент США вопреки его возражениям всё же провёл заседание Конгресса, на котором окончательно утвердили результаты голосования, и с 20 января 2021 года к власти в Америке пришли демократы.Вице-президент – он же председатель Сената. В этом качестве Харрис установила рекорд, пользовалась правом решающего голоса 33 раза. А вот рекордами по эффективности решения проблем страны похвастаться не может: комитет Белого дома по освоению космоса, который она курировала, за первые 1, 5 года работы Харрис не провёл ни одного собрания, об урегулировании миграционного кризиса и говорить нечего – приток нелегалов через южную границу с Мексикой достиг критических масштабов.Широкую популярность получили нелогичные фразы Харрис. Например, "У нас есть способность видеть то, что может быть, не обременяя себя тем, что было, а затем воплощать возможное в жизнь"."Мы говорили о значимости течения времени, верно? Значимости течения времени. Если подумать, то течение времени имеет огромное значение с точки зрения того, что нам нужно сделать, чтобы проложить эти провода", - сказала Харрис, объявляя о выделении миллионов долларов на широкополосный интернет-доступ в Луизиане.Вот ещё в коллекцию: "У меня есть девиз: я пью- я ем и не пью "нет" на завтрак".После того, как Харрис стала потенциальным кандидатом в президенты, бывший чиновник Пентагона и НАТО Джим Таунсенд в комментарии изданию Politico 21 июля обратил внимание на отсутствие у неё опыта в сферах обороны или внешней политики, поэтому она зависит от своих советников там, где ей приходится принимать участие. А ведь эти две области находятся в ведении президента.К слову, президентом Харрис уже была – правда, всего 1,5 часа, когда Байдену проводили медицинские процедуры под наркозом 19 ноября 2021 года.О шансах вице-президента возглавить государство на ближайшие четыре года читайте в статье Мышка, притаившаяся в углу: политолог ответил, сможет ли Харрис сесть в кресло Байдена

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