https://ukraina.ru/20240722/1056396131.html
Захарова рассказала о наказании для Байдена
Захарова рассказала о наказании для Байдена - 22.07.2024 Украина.ру
Захарова рассказала о наказании для Байдена
Преступный период пребывания президента США Джо Байдена должен быть расследован. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1"
2024-07-22T07:31
2024-07-22T07:31
2024-07-22T07:36
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"Главный фокус, который сейчас должен был быть сделан, это не на его (Байдена) физической кондиции, а на том кошмарном по количеству преступном периоде пребывания Байдена и его команды во власти. И тех преступных решений в масштабах всего мира, которые за него принимали люди, которых мы могли даже и не видеть, и не знать", - сказала Захарова.Кто должен проводить такое расследование, она не уточнила.В качестве таких преступлений она перечислила бесконтрольные поставки оружия в Европу и его расползание по всему континенту, превращение Украины в террористическое государство, обрушение экономик стран Евросоюза, а также "бесконтрольная миграция и бесконечные политические махинации" и "постановка под угрозу существования государств на Ближнем Востоке"."Вот это все должно стать предметом рассмотрения... Уверена, что это не за горами. Потому что то количество преступных шагов, решений и действий, которые были предприняты Байденом - я не знаю, в состоянии ментальной отключки или воздействия со стороны кого-то, - требует действительно серьезного разбирательства", - резюмировала она.В минувшее воскресенье Байден сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Байдена нужно привлечь к ответственности за санкционную политику против РФ и других стран."Его надо привлекать к ответственности за: развязанную войну на Украине; разрушение экономики европейских государств; санкционную политику против России и других стран. Его руки в крови", - сказал он.Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что Байден войдет в историю как главный спонсор террористического режима на Украине, именно его администрация фактически развязала кровавый украинский конфликт.Он указал также, что решение Байдена выйти из президентской гонки и не выдвигать свою кандидатуру на фоне очевидной всему миру деградации когнитивных функций не удивляет.Подробнее об уходе Байдена - в материале Виктории Титовой Байден уже почти не президент. Но всё самое интересное в этой ситуации еще впереди на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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джо байден, новости, россия, украина, сша, камала харрис, госдума, ес, лдпр
Джо Байден, Новости, Россия, Украина, США, Камала Харрис, Госдума, ЕС, ЛДПР
Захарова рассказала о наказании для Байдена
07:31 22.07.2024 (обновлено: 07:36 22.07.2024)
Преступный период пребывания президента США Джо Байдена должен быть расследован. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1"
"Главный фокус, который сейчас должен был быть сделан, это не на его (Байдена) физической кондиции, а на том кошмарном по количеству преступном периоде пребывания Байдена и его команды во власти. И тех преступных решений в масштабах всего мира, которые за него принимали люди, которых мы могли даже и не видеть, и не знать", - сказала Захарова.
Кто должен проводить такое расследование, она не уточнила.
"Должно быть все сфокусировано на тех преступлениях, которые были совершены под эгидой его президентства", - отметила Захарова.
В качестве таких преступлений она перечислила бесконтрольные поставки оружия в Европу и его расползание по всему континенту, превращение Украины в террористическое государство, обрушение экономик стран Евросоюза, а также "бесконтрольная миграция и бесконечные политические махинации" и "постановка под угрозу существования государств на Ближнем Востоке".
"Вот это все должно стать предметом рассмотрения... Уверена, что это не за горами. Потому что то количество преступных шагов, решений и действий, которые были предприняты Байденом - я не знаю, в состоянии ментальной отключки или воздействия со стороны кого-то, - требует действительно серьезного разбирательства", - резюмировала она.
В минувшее воскресенье Байден сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Байдена нужно привлечь к ответственности за санкционную политику против РФ и других стран.
"Его надо привлекать к ответственности за: развязанную войну на Украине; разрушение экономики европейских государств; санкционную политику против России и других стран. Его руки в крови", - сказал он.
Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что Байден войдет в историю как главный спонсор террористического режима на Украине, именно его администрация фактически развязала кровавый украинский конфликт.
Он указал также, что решение Байдена выйти из президентской гонки и не выдвигать свою кандидатуру на фоне очевидной всему миру деградации когнитивных функций не удивляет.