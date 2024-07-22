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ВС РФ уничтожили украинские беспилотники в Туапсе и Смоленской области
ВС РФ уничтожили украинские беспилотники в Туапсе и Смоленской области - 22.07.2024 Украина.ру
ВС РФ уничтожили украинские беспилотники в Туапсе и Смоленской области
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) поразили восемь украинских беспилотников в районе Туапсе. Об этом 22 июля сообщил в телеграм-канале глава Туапсинского района Кубани Сергей Бойко
2024-07-22T07:14
2024-07-22T07:14
2024-07-22T07:17
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"По информации муниципального Ситуационного центра, сегодня с 3.17 до 4.20 в районе города Туапсе система ПВО поразила восемь БПЛА. По состоянию на 5 часов утра повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет", - написал он.Бойко добавил, что обследование территории продолжается, все оперативные службы были своевременно оповещены и продолжают работу.Кроме того, ПВО уничтожила дрон-камикадзе, пытавшийся атаковать объекты в Вяземском районе Смоленской области.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
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новости, туапсе, россия, вооруженные силы украины, всу, украина, беспилотники, вс рф
Новости, Туапсе, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Украина, беспилотники, ВС РФ
ВС РФ уничтожили украинские беспилотники в Туапсе и Смоленской области
07:14 22.07.2024 (обновлено: 07:17 22.07.2024)
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) поразили восемь украинских беспилотников в районе Туапсе. Об этом 22 июля сообщил в телеграм-канале глава Туапсинского района Кубани Сергей Бойко
"По информации муниципального Ситуационного центра, сегодня с 3.17 до 4.20 в районе города Туапсе система ПВО поразила восемь БПЛА. По состоянию на 5 часов утра повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет", - написал он.
Бойко добавил, что обследование территории продолжается, все оперативные службы были своевременно оповещены и продолжают работу.
Кроме того, ПВО уничтожила дрон-камикадзе, пытавшийся атаковать объекты в Вяземском районе Смоленской области.
"Запущенный киевским режимом БПЛА уничтожен в воздухе. Пострадавших и разрушений на земле нет. Все оперативные службы работают на месте события", - написал в телеграм-канале губернатор Василий Анохин.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.