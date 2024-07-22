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ВС РФ уничтожили украинские беспилотники в Туапсе и Смоленской области

ВС РФ уничтожили украинские беспилотники в Туапсе и Смоленской области - 22.07.2024 Украина.ру

ВС РФ уничтожили украинские беспилотники в Туапсе и Смоленской области

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) поразили восемь украинских беспилотников в районе Туапсе. Об этом 22 июля сообщил в телеграм-канале глава Туапсинского района Кубани Сергей Бойко

2024-07-22T07:14

2024-07-22T07:14

2024-07-22T07:17

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"По информации муниципального Ситуационного центра, сегодня с 3.17 до 4.20 в районе города Туапсе система ПВО поразила восемь БПЛА. По состоянию на 5 часов утра повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет", - написал он.Бойко добавил, что обследование территории продолжается, все оперативные службы были своевременно оповещены и продолжают работу.Кроме того, ПВО уничтожила дрон-камикадзе, пытавшийся атаковать объекты в Вяземском районе Смоленской области.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.

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новости, туапсе, россия, вооруженные силы украины, всу, украина, беспилотники, вс рф