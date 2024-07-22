Большая война реальна: эксперт о том, почему Запад "не потянет" Китай, но попробует пошатнуть Россию - 22.07.2024 Украина.ру
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Большая война реальна: эксперт о том, почему Запад "не потянет" Китай, но попробует пошатнуть Россию
Большая война реальна: эксперт о том, почему Запад "не потянет" Китай, но попробует пошатнуть Россию - 22.07.2024 Украина.ру
Большая война реальна: эксперт о том, почему Запад "не потянет" Китай, но попробует пошатнуть Россию
Сейчас на Западе наблюдается катастрофическое падение профессионального уровня политиков и отсутствие страха перед глобальной войной, включая обмен ядерными ударами. Поэтому, война между Россией и НАТО вполне реальна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
2024-07-22T05:45
2024-07-22T05:45
новости
запад
россия
китай
василий прозоров
ядерная война
война
политика
экономика
кризис
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К сожалению, большая война России и Запада реальна. Это мнение подтверждают две тенденции. Первое. Экономический кризис на Западе – это объективная реальность. Во все времена Запад выходил из кризиса за счет большой войны, рассказал экс-сотрудник СБУ.Войну с Китаем союзники Украины сейчас не потянут, но могут попробовать пошатнуть Россию, чтобы за счет ее разграбления восстановиться, выйти на доминирующие позиции в мире, а потом попробовать уничтожить Китай, отметил он.Они видели, к чему может привести Вторая мировая война и понимали, что есть черта, которую нельзя переходить. А сейчас на Западе наблюдается катастрофическое падение профессионального уровня политиков и отсутствие страха перед глобальной войной, включая обмен ядерными ударами, добавил эксперт.Западным союзникам кажется, что это будет как в комиксе или в кино. Они рассуждают так: "Ничего страшного не случиться. Подумаешь, ядерные удары. Мы все равно Россию задавим и потом все восстановим", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Василия Прозорова: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу читайте на сайте Украина.руО том, для чего Польша концентрирует войска на границе с Белоруссией - в интервью Олега Неменского: Зачем Польше армия на границе с Белоруссией и почему Коломойский* спонсирует Трампа на сайте Украина.ру*Признан в России спонсором терроризма и экстремизма
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новости, запад, россия, китай, василий прозоров, ядерная война, война, политика, экономика, кризис, украина
Новости, Запад, Россия, Китай, Василий Прозоров, ядерная война, война, политика, экономика, кризис, Украина

Большая война реальна: эксперт о том, почему Запад "не потянет" Китай, но попробует пошатнуть Россию

05:45 22.07.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Степанов
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Сейчас на Западе наблюдается катастрофическое падение профессионального уровня политиков и отсутствие страха перед глобальной войной, включая обмен ядерными ударами. Поэтому, война между Россией и НАТО вполне реальна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
К сожалению, большая война России и Запада реальна. Это мнение подтверждают две тенденции. Первое. Экономический кризис на Западе – это объективная реальность. Во все времена Запад выходил из кризиса за счет большой войны, рассказал экс-сотрудник СБУ.
Войну с Китаем союзники Украины сейчас не потянут, но могут попробовать пошатнуть Россию, чтобы за счет ее разграбления восстановиться, выйти на доминирующие позиции в мире, а потом попробовать уничтожить Китай, отметил он.

"Второе. В элитах Запада пропал страх перед ядерной войной. Во времена холодной войны на Западе было полно серьезных политиков с реальным взглядом на мир (даже если они не любили Россию)", - указал Прозоров.

Они видели, к чему может привести Вторая мировая война и понимали, что есть черта, которую нельзя переходить. А сейчас на Западе наблюдается катастрофическое падение профессионального уровня политиков и отсутствие страха перед глобальной войной, включая обмен ядерными ударами, добавил эксперт.
Западным союзникам кажется, что это будет как в комиксе или в кино. Они рассуждают так: "Ничего страшного не случиться. Подумаешь, ядерные удары. Мы все равно Россию задавим и потом все восстановим", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Василия Прозорова: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу читайте на сайте Украина.ру
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