Большая война реальна: эксперт о том, почему Запад "не потянет" Китай, но попробует пошатнуть Россию
Сейчас на Западе наблюдается катастрофическое падение профессионального уровня политиков и отсутствие страха перед глобальной войной, включая обмен ядерными ударами. Поэтому, война между Россией и НАТО вполне реальна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
К сожалению, большая война России и Запада реальна. Это мнение подтверждают две тенденции. Первое. Экономический кризис на Западе – это объективная реальность. Во все времена Запад выходил из кризиса за счет большой войны, рассказал экс-сотрудник СБУ.
Войну с Китаем союзники Украины сейчас не потянут, но могут попробовать пошатнуть Россию, чтобы за счет ее разграбления восстановиться, выйти на доминирующие позиции в мире, а потом попробовать уничтожить Китай, отметил он.
"Второе. В элитах Запада пропал страх перед ядерной войной. Во времена холодной войны на Западе было полно серьезных политиков с реальным взглядом на мир (даже если они не любили Россию)", - указал Прозоров.
Они видели, к чему может привести Вторая мировая война и понимали, что есть черта, которую нельзя переходить. А сейчас на Западе наблюдается катастрофическое падение профессионального уровня политиков и отсутствие страха перед глобальной войной, включая обмен ядерными ударами, добавил эксперт.
Западным союзникам кажется, что это будет как в комиксе или в кино. Они рассуждают так: "Ничего страшного не случиться. Подумаешь, ядерные удары. Мы все равно Россию задавим и потом все восстановим", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Василия Прозорова: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу читайте на сайте Украина.ру
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