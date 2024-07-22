https://ukraina.ru/20240722/1056365648.html

Большая война реальна: эксперт о том, почему Запад "не потянет" Китай, но попробует пошатнуть Россию

Большая война реальна: эксперт о том, почему Запад "не потянет" Китай, но попробует пошатнуть Россию - 22.07.2024 Украина.ру

Большая война реальна: эксперт о том, почему Запад "не потянет" Китай, но попробует пошатнуть Россию

Сейчас на Западе наблюдается катастрофическое падение профессионального уровня политиков и отсутствие страха перед глобальной войной, включая обмен ядерными ударами. Поэтому, война между Россией и НАТО вполне реальна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров

2024-07-22T05:45

2024-07-22T05:45

2024-07-22T05:45

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К сожалению, большая война России и Запада реальна. Это мнение подтверждают две тенденции. Первое. Экономический кризис на Западе – это объективная реальность. Во все времена Запад выходил из кризиса за счет большой войны, рассказал экс-сотрудник СБУ.Войну с Китаем союзники Украины сейчас не потянут, но могут попробовать пошатнуть Россию, чтобы за счет ее разграбления восстановиться, выйти на доминирующие позиции в мире, а потом попробовать уничтожить Китай, отметил он.Они видели, к чему может привести Вторая мировая война и понимали, что есть черта, которую нельзя переходить. А сейчас на Западе наблюдается катастрофическое падение профессионального уровня политиков и отсутствие страха перед глобальной войной, включая обмен ядерными ударами, добавил эксперт.Западным союзникам кажется, что это будет как в комиксе или в кино. Они рассуждают так: "Ничего страшного не случиться. Подумаешь, ядерные удары. Мы все равно Россию задавим и потом все восстановим", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Василия Прозорова: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу читайте на сайте Украина.руО том, для чего Польша концентрирует войска на границе с Белоруссией - в интервью Олега Неменского: Зачем Польше армия на границе с Белоруссией и почему Коломойский* спонсирует Трампа на сайте Украина.ру*Признан в России спонсором терроризма и экстремизма

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новости, запад, россия, китай, василий прозоров, ядерная война, война, политика, экономика, кризис, украина