"Лишь бы получить точку входа в геополитическое пространство России": эксперт о политике Вашингтона
США не является образцом в вопросе безопасности даже во внутренней политике, чему очередное свидетельство – покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа
Однако по вопросам международной безопасности в Вашингтоне единомыслие, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.
По мнению эксперта, форсирование Россией спецоперации на Украине сейчас, когда в США заняты внутренними дрязгами, не является острой необходимостью. Насонов обратил внимание на финансовый аспект противостояния Вашингтона с Москвой на украинском театре военных действий.
"Политика США по Украине – это не частное мнение одного-двух президентов. Это общий вектор внешней политики Вашингтона. Американцы считают, что у них есть два врага: Россия и Китай. Даже если бы у них ничего не получилось на Украине, они попытались бы раскачать Молдавию, лишь бы получить точку входа в геополитическое пространство России. Да, деньги, которые Штаты вложили в Украину, дали определенный результат. Этим результатом они пользуются. Не более того", - сказал Насонов.
Он позитивно оценил российские успехи в СВО. Насонов также констатировал истощение резервов ВСУ.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра на сайте Украина.ру
Подробнее о планах Вашингтона читайте в материале Дмитрий Бабич: Трампу и Вэнсу не хватит мужества и ума, чтобы рискнуть и прекратить поддержку ВСУ на сайте Украина.ру.