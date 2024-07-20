"Лишь бы получить точку входа в геополитическое пространство России": эксперт о политике Вашингтона - 20.07.2024 Украина.ру
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"Лишь бы получить точку входа в геополитическое пространство России": эксперт о политике Вашингтона
"Лишь бы получить точку входа в геополитическое пространство России": эксперт о политике Вашингтона - 20.07.2024 Украина.ру
"Лишь бы получить точку входа в геополитическое пространство России": эксперт о политике Вашингтона
США не является образцом в вопросе безопасности даже во внутренней политике, чему очередное свидетельство – покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа
2024-07-20T04:02
2024-07-20T04:02
новости
вашингтон
украина
россия
спецоперация
всу
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Однако по вопросам международной безопасности в Вашингтоне единомыслие, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.По мнению эксперта, форсирование Россией спецоперации на Украине сейчас, когда в США заняты внутренними дрязгами, не является острой необходимостью. Насонов обратил внимание на финансовый аспект противостояния Вашингтона с Москвой на украинском театре военных действий."Политика США по Украине – это не частное мнение одного-двух президентов. Это общий вектор внешней политики Вашингтона. Американцы считают, что у них есть два врага: Россия и Китай. Даже если бы у них ничего не получилось на Украине, они попытались бы раскачать Молдавию, лишь бы получить точку входа в геополитическое пространство России. Да, деньги, которые Штаты вложили в Украину, дали определенный результат. Этим результатом они пользуются. Не более того", - сказал Насонов.Он позитивно оценил российские успехи в СВО. Насонов также констатировал истощение резервов ВСУ.Полный текст интервью Кирилла Курбатова Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра на сайте Украина.руПодробнее о планах Вашингтона читайте в материале Дмитрий Бабич: Трампу и Вэнсу не хватит мужества и ума, чтобы рискнуть и прекратить поддержку ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, вашингтон, украина, россия, спецоперация, всу
Новости, Вашингтон, Украина, Россия, Спецоперация, ВСУ

"Лишь бы получить точку входа в геополитическое пространство России": эксперт о политике Вашингтона

04:02 20.07.2024
 
© romanovfond.orgРоман Насонов
Роман Насонов
© romanovfond.org
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США не является образцом в вопросе безопасности даже во внутренней политике, чему очередное свидетельство – покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа
Однако по вопросам международной безопасности в Вашингтоне единомыслие, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.
По мнению эксперта, форсирование Россией спецоперации на Украине сейчас, когда в США заняты внутренними дрязгами, не является острой необходимостью. Насонов обратил внимание на финансовый аспект противостояния Вашингтона с Москвой на украинском театре военных действий.
"Политика США по Украине – это не частное мнение одного-двух президентов. Это общий вектор внешней политики Вашингтона. Американцы считают, что у них есть два врага: Россия и Китай. Даже если бы у них ничего не получилось на Украине, они попытались бы раскачать Молдавию, лишь бы получить точку входа в геополитическое пространство России. Да, деньги, которые Штаты вложили в Украину, дали определенный результат. Этим результатом они пользуются. Не более того", - сказал Насонов.
Он позитивно оценил российские успехи в СВО. Насонов также констатировал истощение резервов ВСУ.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра на сайте Украина.ру
Подробнее о планах Вашингтона читайте в материале Дмитрий Бабич: Трампу и Вэнсу не хватит мужества и ума, чтобы рискнуть и прекратить поддержку ВСУ на сайте Украина.ру.
 
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