"Почти все мужское население будет выбито": Самойлов раскрыл, какая новая драма развернется на Украине - 19.07.2024 Украина.ру
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"Почти все мужское население будет выбито": Самойлов раскрыл, какая новая драма развернется на Украине
"Почти все мужское население будет выбито": Самойлов раскрыл, какая новая драма развернется на Украине - 19.07.2024 Украина.ру
"Почти все мужское население будет выбито": Самойлов раскрыл, какая новая драма развернется на Украине
На Украине будут выгребать военных пенсионеров и отправлять их на младшие командные должности. А учитывая планы снизить призывной возраст до 18 лет, там будет выбито почти все мужское население. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-07-19T06:10
2024-07-19T06:10
новости
украина
россия
самойлов
мариуполь
артемовск
авдеевка
ветераны
командование
офицеры
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Сейчас в ВСУ ощущается критическая нехватка командиров взводного, ротного и даже батальонного звена. Поэтому ТЦК и украинские спецслужбы начинают серьезно прорабатывать вопросы привлечения отставников и ветеранов, рассказал политолог.То есть на Украине будут выгребать военных пенсионеров, даже старше 60 лет, и отправлять их на младшие командные должности, потому что для набранных 200-300 тысяч мобилизованных нет командиров, добавил эксперт.То есть, учитывая планы снизить призывной возраст до 18 лет, будет выбито почти все мужское население Украины. Молодняк в войска - это "пушечное мясо" в прямом смысле. Это означает, что на Украине развернется новая драма, констатировал специалист.Представьте, как они будут воевать против российских штурмовиков, которые брали Мариуполь, Артемовск, Авдеевку, Марьинку, воевали под Работино. Против них украинское командование выставит пожилого подполковника 65 лет и 18-19-летних пацанов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском читайте на сайте Украина.руПодробнее, почему за последнее время потери ВВС ВСУ достигли катастрофических размеров - в статье Геннадия Алехина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16
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новости, украина, россия, самойлов, мариуполь, артемовск, авдеевка, ветераны, командование, офицеры, пенсионеры, всу, потери всу
Новости, Украина, Россия, Самойлов, Мариуполь, Артемовск, Авдеевка, ветераны, командование, офицеры, пенсионеры, ВСУ, потери ВСУ

"Почти все мужское население будет выбито": Самойлов раскрыл, какая новая драма развернется на Украине

06:10 19.07.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
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На Украине будут выгребать военных пенсионеров и отправлять их на младшие командные должности. А учитывая планы снизить призывной возраст до 18 лет, там будет выбито почти все мужское население. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Сейчас в ВСУ ощущается критическая нехватка командиров взводного, ротного и даже батальонного звена. Поэтому ТЦК и украинские спецслужбы начинают серьезно прорабатывать вопросы привлечения отставников и ветеранов, рассказал политолог.
"То есть даже пожилые люди в статусе старших офицеров, майор, подполковник, полковник, приглашаются или будут насильственно призываться на младшие офицерские должности. На должности командиров взводов, замкомандиров, вплоть до батальона", - подчеркнул Самойлов.
То есть на Украине будут выгребать военных пенсионеров, даже старше 60 лет, и отправлять их на младшие командные должности, потому что для набранных 200-300 тысяч мобилизованных нет командиров, добавил эксперт.
То есть, учитывая планы снизить призывной возраст до 18 лет, будет выбито почти все мужское население Украины. Молодняк в войска - это "пушечное мясо" в прямом смысле. Это означает, что на Украине развернется новая драма, констатировал специалист.
Представьте, как они будут воевать против российских штурмовиков, которые брали Мариуполь, Артемовск, Авдеевку, Марьинку, воевали под Работино. Против них украинское командование выставит пожилого подполковника 65 лет и 18-19-летних пацанов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском читайте на сайте Украина.ру
Подробнее, почему за последнее время потери ВВС ВСУ достигли катастрофических размеров - в статье Геннадия Алехина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16
Владимир Мамонтов интервью
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Владимир Мамонтов: Армия Польши спасает Подляшье у границы с Белоруссией. В этом есть нечто "подлячье"В Европе элиты помешались на мнимой агрессии России и Белоруссии. Однако народ не обманешь, он обязательно "отблагодарит". Именно поэтому польские "защитники" вместо цветов увидели ягодицы своих соотечественниц.
 
НовостиУкраинаРоссияСамойловМариупольАртемовскАвдеевкаветераныкомандованиеофицерыпенсионерыВСУпотери ВСУ
 
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