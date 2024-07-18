https://ukraina.ru/20240718/1056343449.html

Бесконечная Урсула. Фон дер Ляйен остается еще на пять лет, повышая риски войны

Бесконечная Урсула. Фон дер Ляйен остается еще на пять лет, повышая риски войны - 18.07.2024 Украина.ру

Бесконечная Урсула. Фон дер Ляйен остается еще на пять лет, повышая риски войны

Европейский парламент еще на пять лет избрал Урсулу фон дер Ляйен председателем Европейской комиссии – высшего исполнительного органа европейской власти, который можно сравнить с правительством.

2024-07-18T20:46

2024-07-18T20:46

2024-07-18T20:46

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Для переизбрания фон дер Ляйен надо было получить в ходе тайного голосования минимум 361 голос из 720, но за нее проголосовало гораздо больше депутатов – 401 человек, при 284 голосах против, 15 воздержавшихся и 7 признанных недействительными.В далеком 2019 году кандидатура Урсулы набрала 461 голос, но эта разница ничего не меняет по существу.Многие тогдашние светила уже в закате, а урожденная Урсула Гертруда Альбрехт, дочка известного немецкого политика Эрнста Альбрехта, правнучка бременского купца Людвига Кнопа, который приехал в Москву еще в юности, коммивояжером, долго жил в России, стал партнером Саввы Морозова, и даже получил от императора Александра II баронский титул, до сих пор правит Европой.Что не предвещает ничего хорошего ни европейцам, ни всему остальному миру.Людвиг Кноп относился к россиянам не так. Во время промышленной революции этот человек настолько активно строил в России мануфактуры (ему приписывают строительство 187 ткацких заводов), помогая продвигать импортозамещение на свой лад, что про него придумали задокументированную народную поговорку: "Где церковь, там и поп, где казарма, там и клоп, а где фабрика – там Кноп".Впрочем, дело с Кноппом было давним, и после 1917 года сыновья Людвига спешно выехали из Советской России. А вот биография отца Урсулы фон дер Ляйен является достаточно специфической, и может по своему охарактеризовать идейные взгляды породистой европейской элиты.Эксперт Российского военно-исторического общества, руководитель проекта "Цифровая история" Егор Яковлев вместе с группой специалистов отыскал и впервые перевел на русский язык документы следствия по делу нацистского преступника Эриха Густава Шарфеттера, которого 1 февраля 1980 года земельный суд города Штаде на территории ФРГ приговорил к 18 пожизненным срокам за 18 убийств, совершенных в концлагере на оккупированной территории СССР.Но уже через десять лет глава федеральной земли Нижняя Саксония Эрнст Альбрехт – отец Урсулы фон дер Ляйен – помиловал серийного убийцу советских людей, отпустив нацистского преступника на свободу. Хотя Эрих Густав Шарфеттер прожил после своего освобождения еще целых девять лет.По иронии судьбы, купец Людвиг Кноп достиг вершины своего богатства во время Гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. И его правнучка, несмотря на то, что она начинала свой трудовой стаж врачом-ассистентом в гинекологическом отделении университетской клиники в Ганновере, вошла в история как первая женщина на должности министра обороны Германии.Сегодня это человек, который даже не предлагает, а, скорее, навязывает европейцам войну. Причем, на последнем заседании Урсула сделала это в классической риторике борьбы за мировое господство, заявляя, что ближайшие полвека решат, кто будет управлять миром."Европа сейчас стоит перед выбором. Выбором, который сформирует нашу работу в следующие пять лет и определит наше место в мире в следующие 50 лет. Выбор сводится к тому, будем ли мы формироваться под влиянием событий и мира вокруг нас или мы объединимся и будем самостоятельно строить наше будущее", – заявила фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте перед голосованием.По сути, это новое переложение старых слов о борьбе за жизненное пространство и приданные к нему ресурсы.Неудивительно, что вся риторика Урсулы действительно является максимально воинственной. Разумеется, она всюду говорит про то, что европейцы должны давать деньги на оборону. Но оборонять требуется даже Кавказ – не говоря уже об Украине."Вы уже, наверное, догадались что стало главные аргументом фон дер Ляйен в пользу своего избрания. Разумеется, страшная, леденящая кровь и вечная российская угроза. В связи с этим она предложила еще один гениальный проект по распилу денег – "Европейский оборонительный союз".Никакого отказа от НАТО не будет, просто настала пора каждой стране ЕС тратить собственные деньги на "оборону".В "оборону" входят еще такие интересные оборонительные маневры, как спонсирование "европейского пути" Грузии, Армении, региона Западных Балкан, Украины и Молдовы. В переводе с языка "обороняющихся", это означает вмешательство во внутренние дела стран, которые либо граничат с Россией, либо представляют для нее стратегическую важность как партнеры. А подытожить все было решено поддержкой Украины столько, сколько потребуется", – отмечает политический эксперт Олеся Орленко.Разумеется, переизбрание Урсулы фон дер Ляйен резко повысит уровень стратегической эскалации во всей Восточной Европе.Все попытки мирных инициатив будут жестко давить на корню. Бесконечная Урсула будет постоянно повышать ставки, и это приведет не только к новым антироссийским провокациям, но и серьезно испортит отношения Европейского союза с Китаем, что почти наверняка скажется на глобальной политике и торговле.Говоря образным языком, переизбрание Урсулы окончательно превращает всю Европу в большую политическую Прибалтику. Постоянная критика так называемых "не демократических" стран, репрессии против инакомыслящих, требование выделять все больше бюджетных средств на так называемую оборону (на чем давно настаивают США), попытки напрямую втравить европейцев в украинский конфликт."Это подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, на нагнетание напряженности, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы своей внешней политики. Это реалии, в которых нам приходится жить. И, конечно же, это все вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наш внешний политический подход", – прокомментировал происходящее пресс-секретарь росссийского президента Дмитрий Песков.Ничего непредвиденного вроде бы не случилось, но некая моральная грань пройдена – западные силы войны и экспансии сплотились для очередного натиска на восток. Который поможет им не больше, чем немецким военным преступникам.

https://ukraina.ru/20240618/1055710508.html

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эксклюзив, россия, украина, европа, урсула фон дер ляйен, егор яковлев (журналист), олеся орленко, европейская комиссия, европарламент, нато