Главное за ночь 18 июля - 18.07.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 18 июля
Главное за ночь 18 июля - 18.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 18 июля
УФСБ России по Донецкой Народной Республике предотвращен теракт в отношении сотрудников и объектов органов власти ДНР. Украина.ру, 18.07.2024
2024-07-18T08:05
2024-07-18T08:05
новости
джо байден
россия
владимир путин
сша
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УФСБ России по Донецкой Народной Республике предотвращен теракт в отношении сотрудников и объектов органов власти ДНР.Средства ПВО за ночь уничтожили 35 беспилотников над территорией России. 33 дрона были сбиты над Крымом, два — над Брянской областью. Также в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова, сообщили в Минобороны РФ.Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. В Белом доме заверили, что глава государства переносит заболевание легко, но его выступление на конференции по защите прав латиноамериканцев в Лас-Вегасе отменено.Лидер демократов в Cенате США Чак Шумер призвал Джо Байдена выйти из президентской гонки.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, джо байден, россия, владимир путин, сша
Новости, Джо Байден, Россия, Владимир Путин, США

Главное за ночь 18 июля

08:05 18.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
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УФСБ России по Донецкой Народной Республике предотвращен теракт в отношении сотрудников и объектов органов власти ДНР.
Средства ПВО за ночь уничтожили 35 беспилотников над территорией России. 33 дрона были сбиты над Крымом, два — над Брянской областью. Также в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова, сообщили в Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. В Белом доме заверили, что глава государства переносит заболевание легко, но его выступление на конференции по защите прав латиноамериканцев в Лас-Вегасе отменено.
Лидер демократов в Cенате США Чак Шумер призвал Джо Байдена выйти из президентской гонки.
 
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