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Главное за ночь 18 июля

Главное за ночь 18 июля - 18.07.2024 Украина.ру

Главное за ночь 18 июля

УФСБ России по Донецкой Народной Республике предотвращен теракт в отношении сотрудников и объектов органов власти ДНР. Украина.ру, 18.07.2024

2024-07-18T08:05

2024-07-18T08:05

2024-07-18T08:05

новости

джо байден

россия

владимир путин

сша

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УФСБ России по Донецкой Народной Республике предотвращен теракт в отношении сотрудников и объектов органов власти ДНР.Средства ПВО за ночь уничтожили 35 беспилотников над территорией России. 33 дрона были сбиты над Крымом, два — над Брянской областью. Также в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова, сообщили в Минобороны РФ.Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. В Белом доме заверили, что глава государства переносит заболевание легко, но его выступление на конференции по защите прав латиноамериканцев в Лас-Вегасе отменено.Лидер демократов в Cенате США Чак Шумер призвал Джо Байдена выйти из президентской гонки.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джо байден, россия, владимир путин, сша