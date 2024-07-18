Главное за ночь 18 июля
УФСБ России по Донецкой Народной Республике предотвращен теракт в отношении сотрудников и объектов органов власти ДНР.
Средства ПВО за ночь уничтожили 35 беспилотников над территорией России. 33 дрона были сбиты над Крымом, два — над Брянской областью. Также в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова, сообщили в Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. В Белом доме заверили, что глава государства переносит заболевание легко, но его выступление на конференции по защите прав латиноамериканцев в Лас-Вегасе отменено.
Лидер демократов в Cенате США Чак Шумер призвал Джо Байдена выйти из президентской гонки.