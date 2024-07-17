Всех бросит в пекло: Рогозин о том, почему "власовец" Сырский не будет жалеть ни русских, ни украинцев
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС УкраїниКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС України
Сырскому нужен результат до конца осени этого года. Поэтому он никого жалеть не будет, в том числе и русских, и украинцев. Главком ВСУ всех бросит в пекло. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки" сенатор Дмитрий Рогозин
Что касается нынешнего главкома ВСУ генерала Александра Сырского - это интересная личность. Он совершенно не похож на тех представителей "западной" военной традиции, обученных в США, с которыми мы имели дело раньше, рассказал сенатор.
Сырский родом из Владимировской области, из русской семьи. За 4 года до развала Советского Союза, в 1987 году он оказался на территории Украины, в Харькове, добавил Рогозин.
"Сырский — человек советской формации, советской школы. По большому счету, власовец. Прекрасно обученный, подготовленный в одном из наших лучших военных командных училищ. Его надо понять психологически. Психотип Сырского — "Свой среди чужих, чужой среди своих". Такие, как он, постараются быть украинцами больше, чем сами украинцы", - отметил командир подразделения.
Поэтому главком ВСУ никого жалеть не будет, в том числе и русских, и украинцев. Он всех бросит в пекло. Ему также как и Зеленскому нужен результат до конца осени этого года, резюмировал собеседник издания.
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