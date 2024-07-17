https://ukraina.ru/20240717/1056283198.html

Всех бросит в пекло: Рогозин о том, почему "власовец" Сырский не будет жалеть ни русских, ни украинцев

Всех бросит в пекло: Рогозин о том, почему "власовец" Сырский не будет жалеть ни русских, ни украинцев - 17.07.2024 Украина.ру

Всех бросит в пекло: Рогозин о том, почему "власовец" Сырский не будет жалеть ни русских, ни украинцев

Сырскому нужен результат до конца осени этого года. Поэтому он никого жалеть не будет, в том числе и русских, и украинцев. Главком ВСУ всех бросит в пекло. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки" сенатор Дмитрий Рогозин

2024-07-17T06:15

2024-07-17T06:15

2024-07-17T06:15

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Что касается нынешнего главкома ВСУ генерала Александра Сырского - это интересная личность. Он совершенно не похож на тех представителей "западной" военной традиции, обученных в США, с которыми мы имели дело раньше, рассказал сенатор.Сырский родом из Владимировской области, из русской семьи. За 4 года до развала Советского Союза, в 1987 году он оказался на территории Украины, в Харькове, добавил Рогозин.Поэтому главком ВСУ никого жалеть не будет, в том числе и русских, и украинцев. Он всех бросит в пекло. Ему также как и Зеленскому нужен результат до конца осени этого года, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как как российские бойцы уничтожают противника на Запорожье и под Угледаром - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240716/1056271476.html

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