Всех бросит в пекло: Рогозин о том, почему "власовец" Сырский не будет жалеть ни русских, ни украинцев - 17.07.2024 Украина.ру
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Всех бросит в пекло: Рогозин о том, почему "власовец" Сырский не будет жалеть ни русских, ни украинцев
Всех бросит в пекло: Рогозин о том, почему "власовец" Сырский не будет жалеть ни русских, ни украинцев - 17.07.2024 Украина.ру
Всех бросит в пекло: Рогозин о том, почему "власовец" Сырский не будет жалеть ни русских, ни украинцев
Сырскому нужен результат до конца осени этого года. Поэтому он никого жалеть не будет, в том числе и русских, и украинцев. Главком ВСУ всех бросит в пекло. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки" сенатор Дмитрий Рогозин
2024-07-17T06:15
2024-07-17T06:15
новости
сша
украина
харьков
александр сырский
владимир зеленский
всу
командование
украинская армия
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Что касается нынешнего главкома ВСУ генерала Александра Сырского - это интересная личность. Он совершенно не похож на тех представителей "западной" военной традиции, обученных в США, с которыми мы имели дело раньше, рассказал сенатор.Сырский родом из Владимировской области, из русской семьи. За 4 года до развала Советского Союза, в 1987 году он оказался на территории Украины, в Харькове, добавил Рогозин.Поэтому главком ВСУ никого жалеть не будет, в том числе и русских, и украинцев. Он всех бросит в пекло. Ему также как и Зеленскому нужен результат до конца осени этого года, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как как российские бойцы уничтожают противника на Запорожье и под Угледаром - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ на сайте Украина.ру
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новости, сша, украина, харьков, александр сырский, владимир зеленский, всу, командование, украинская армия, сво
Новости, США, Украина, Харьков, Александр Сырский, Владимир Зеленский, ВСУ, командование, украинская армия, СВО

Всех бросит в пекло: Рогозин о том, почему "власовец" Сырский не будет жалеть ни русских, ни украинцев

06:15 17.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС УкраїниКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС України
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Сырскому нужен результат до конца осени этого года. Поэтому он никого жалеть не будет, в том числе и русских, и украинцев. Главком ВСУ всех бросит в пекло. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки" сенатор Дмитрий Рогозин
Что касается нынешнего главкома ВСУ генерала Александра Сырского - это интересная личность. Он совершенно не похож на тех представителей "западной" военной традиции, обученных в США, с которыми мы имели дело раньше, рассказал сенатор.
Сырский родом из Владимировской области, из русской семьи. За 4 года до развала Советского Союза, в 1987 году он оказался на территории Украины, в Харькове, добавил Рогозин.
"Сырский — человек советской формации, советской школы. По большому счету, власовец. Прекрасно обученный, подготовленный в одном из наших лучших военных командных училищ. Его надо понять психологически. Психотип Сырского — "Свой среди чужих, чужой среди своих". Такие, как он, постараются быть украинцами больше, чем сами украинцы", - отметил командир подразделения.
Поэтому главком ВСУ никого жалеть не будет, в том числе и русских, и украинцев. Он всех бросит в пекло. Ему также как и Зеленскому нужен результат до конца осени этого года, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как как российские бойцы уничтожают противника на Запорожье и под Угледаром - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ на сайте Украина.ру
Роман Насонов интервью
Вчера, 04:31
Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у ДнепраНа всех направлениях мы видим истощенные резервы и ослабленный второй эшелон ВСУ. Противник пытается маневрировать и что-то поменять, но это приводит к тому, что киевский режим вынужден поменять командиров нескольких бригад, которые отказываются выполнять приказы о контратаках, смене огневых позиций и отправке в бой резервов
 
НовостиСШАУкраинаХарьковАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВСУкомандованиеукраинская армияСВО
 
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