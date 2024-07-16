Убийство пленного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июля - 16.07.2024 Украина.ру
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Убийство пленного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июля
Убийство пленного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июля - 16.07.2024 Украина.ру
Убийство пленного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июля
Боевики "Азова"* похвастались убийством пленного. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2024-07-16T13:14
2024-07-16T13:14
хроники
эксклюзив
дмитрий медведев
россия
украина
херсонская область
"азов"
следственный комитет
вооруженные силы украины
f-16
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Следственный комитет России расследует обстоятельства расстрела российского военнослужащего, видео которого выложили в сеть боевики "Азова"*, сообщил Следком РФ в телеграм-канале."В сети Интернет боевики запрещенного в России националистического полка "Азов"* опубликовали видео расстрела военнослужащего РФ. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", — указали в СК.Речь идёт о видео с экшен-камеры, установленной на шлеме боевика. Идя по окопу, он обнаруживает раненого российского военного, который сидел на земле безоружным и не мог оказать никакого сопротивления. Боевик открыл огонь по нему, несмотря на то, что у него было время время понять, что пленный не представляет никакой угрозы. Одновременно "азовец"* выкрикивал ругательства в адрес российского военного и сделал несколько контрольных выстрелов. Остальные боевики, общавшиеся с ним по рации, поддержали его действия.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя убийство российского военного, назвал боевиков "Азова"* фашистами."Фашисты есть фашисты, их надо уничтожать", — отметил он.Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал не оставить преступление безнаказанным."Мои товарищи обсуждают то, что сделали украинские изверги с нашим пленным, ссылаясь на известные всему миру Женевские конвенции. Меня тоже хорошо учили в родном университете. Не надо об этом даже писать. Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только убей! Как у Симонова, на которого я много раз ссылался! Помните? Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора. Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь. Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!" - подчеркнул Медведев.Он снова процитировал строки из стихотворения Константинова Симонова "Убей его!"."Так убей же хоть одного!Так убей же его скорей!Сколько раз увидишь его,Столько раз его и убей!" - цитировал Медведев поэта.Ранее "азовцы"* уже не раз были замечены в расправах над пленными. Более того, боевики бригады также убивали и безоружных украинских военных. В частности, один из эпизодов произошёл весной 2022 года во время боёв за "Азовсталь", когда один из боевиков — Давид Касаткин убил украинского военного, которого подозревали в попытке дезертировать. Ответственности за произошедшее Касаткин даже после возвращения из российского плена на Украину не понёс.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 29 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 12 обстрелов, на горловском — 16 обстрелов, на волновахском 1 обстрел, выпустив всего 82 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели гражданского лица, также ранение получило гражданское лицо. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, 2 автомобиля и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 17 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 19 снарядов калибром 155 мм и один сброс ВОП с БпЛА.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 36 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 36 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации:Князе-Григоровка — 7; Великая Лепетиха — 1; Новая Каховка — 7; Малокаховка — 4; Забарино — 3; Коханы — 4; Песчановка — 3; Козачьи Лагеря — 3; Каховка — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Бабино и Васильевка.Утром 16 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе совершены атаки по следующим населённым пунктам: посёлки Малиновка, Политотдельский и Октябрьский, сёла Красный Хутор, Нечаевка, Петровка, Устинка и Щетиновка. Противник выпустил 9 БпЛА, 3 из которых были сбиты системой ПВО, и совершил 2 обстрела 6 боеприпасами. В посёлке Октябрьский после атаки беспилотника на автомобиль ранены три человека. Мужчина с баротравмой средней степени тяжести доставлен бригадой медиков в городскую больницу №2 города Белгорода. Ещё двух мужчин с осколочными ранениями после оказания необходимой медицинской помощи отпустили домой, дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно. В результате атак повреждены 4 квартиры в одном МКД, одна надворная постройка и 8 автомобилей. В поселке Политотдельский рядом с социальным объектом с беспилотника сброшены два взрывных устройства без детонации. Оперслужбами успешно ликвидированы" - указывалось в сводке.В Борисовском районе по сёлам Богун-Городок и Грузское выпущено 3 боеприпаса в ходе 2 обстрелов. Повреждено одно частное домовладение и хранилище на территории инфраструктурного объекта.В Валуйском городском округе село Новопетровка атаковано с помощью двух БпЛА, один из которых был сбит системой ПВО. В результате атаки повреждена линия электроснабжения.В Грайворонском городском округе посёлок Доброполье, а также сёла Безымено, Дроновка, Козинка и Сподарюшино подверглись атакам с помощью 5 БпЛА и 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Повреждения выявлены в 5 частных домовладениях и 2 надворных постройках.В Краснояружском районе по селам Колотиловка, Поповка, Староселье и Репяховка выпущено 7 боеприпасов в ходе 2 обстрелов, также нанесены удары с помощью 5 БпЛА. Повреждены два легковых автомобиля."Над Ровеньским районом сработала наша система ПВО по воздушным целям. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, селу Муром и хуторам Марьино и Стадников выпущено 5 снарядов в ходе 3 обстрелов и 24 дрона-камикадзе. Повреждены 2 частных домовладения, объект торговли и линия электроснабжения. Над Яковлевским городским округом системой ПВО сбит БпЛА самолётного типа. Обошлось без последствий", - указывалось в сводке.В ночь на 16 июля врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаке на регион украинского беспилотника."Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево. Никто из работников не пострадал. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчёты из двух районов", - написал он в своём телеграм-канале в 00:32.Позднее, в 09:16 Смирнов рассказал об атаке на Тёткино."Сегодня утром в посёлке Тёткино Глушковского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на одно из домовладений. Ранен местный житель. В настоящее время ему оказывают первую медицинскую помощь. Взрывом повреждены крыша и окна в доме, где он проживал. Обязательно окажем собственнику помощь в ремонте", - пообещал губернатор.В 10:23 телеграм-канал Mash сообщил о новом ударе по Тёткино."ВСУ-шный дрон сбросил взрывчатку на 18-летнюю девушку в Тёткино Курской области. В этот момент она каталась на велосипеде в центре посёлка. По информации Mash, пострадавшая в крайне тяжёлом состоянии, добраться до неё пока не могут из-за повторной атаки. Это уже пятый случай в Тёткино за утро. Ранее беспилотник сбросил взрывчатку на жилой дом — пострадал мужчина", - указывалось в публикации канала.Обстановка в приграничных с Украиной территориях России остаётся крайне напряжённой.Об угрозе на фронте - в статье Геннадия Алёхина "ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16"* - запрещённая в РФ организация
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив, дмитрий медведев, россия, украина, херсонская область, "азов", следственный комитет, вооруженные силы украины, f-16
Хроники, Эксклюзив, Дмитрий Медведев, Россия, Украина, Херсонская область, "Азов", Следственный комитет, Вооруженные силы Украины, F-16

Убийство пленного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июля

13:14 16.07.2024
 
© Фото : Алексей Смирнов / Telegramпоследствия атаки на Коренево
последствия атаки на Коренево - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Алексей Смирнов / Telegram
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Боевики "Азова"* похвастались убийством пленного. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Следственный комитет России расследует обстоятельства расстрела российского военнослужащего, видео которого выложили в сеть боевики "Азова"*, сообщил Следком РФ в телеграм-канале.
"В сети Интернет боевики запрещенного в России националистического полка "Азов"* опубликовали видео расстрела военнослужащего РФ. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", — указали в СК.
Речь идёт о видео с экшен-камеры, установленной на шлеме боевика. Идя по окопу, он обнаруживает раненого российского военного, который сидел на земле безоружным и не мог оказать никакого сопротивления. Боевик открыл огонь по нему, несмотря на то, что у него было время время понять, что пленный не представляет никакой угрозы. Одновременно "азовец"* выкрикивал ругательства в адрес российского военного и сделал несколько контрольных выстрелов. Остальные боевики, общавшиеся с ним по рации, поддержали его действия.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя убийство российского военного, назвал боевиков "Азова"* фашистами.
"Фашисты есть фашисты, их надо уничтожать", — отметил он.
09:30
Зеленский получил сигналы, обещание команды Трампа. Главное на Украине на 9:30 16 июляВладимир Зеленский заявил о "некоторых позитивных сигналах" по использованию западного дальнобойного оружия вглубь России. В России оценили обещания членов Республиканской партии
Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал не оставить преступление безнаказанным.
"Мои товарищи обсуждают то, что сделали украинские изверги с нашим пленным, ссылаясь на известные всему миру Женевские конвенции. Меня тоже хорошо учили в родном университете. Не надо об этом даже писать. Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только убей! Как у Симонова, на которого я много раз ссылался! Помните? Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора. Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь. Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!" - подчеркнул Медведев.
Он снова процитировал строки из стихотворения Константинова Симонова "Убей его!".

"Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!" - цитировал Медведев поэта.
Ранее "азовцы"* уже не раз были замечены в расправах над пленными. Более того, боевики бригады также убивали и безоружных украинских военных. В частности, один из эпизодов произошёл весной 2022 года во время боёв за "Азовсталь", когда один из боевиков — Давид Касаткин убил украинского военного, которого подозревали в попытке дезертировать. Ответственности за произошедшее Касаткин даже после возвращения из российского плена на Украину не понёс.
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
09:00
Обвинения в применении химоружия, провалы ВСУ, катастрофа для Киева. Главное на Украине на утро 16 июля
Обстрелы
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 29 ударов.
На донецком направлении ВСУ совершили 12 обстрелов, на горловском — 16 обстрелов, на волновахском 1 обстрел, выпустив всего 82 единицы различных боеприпасов.
Поступили сведения о гибели гражданского лица, также ранение получило гражданское лицо. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, 2 автомобиля и 1 объект гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 17 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 19 снарядов калибром 155 мм и один сброс ВОП с БпЛА.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 36 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 36 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации:Князе-Григоровка — 7; Великая Лепетиха — 1; Новая Каховка — 7; Малокаховка — 4; Забарино — 3; Коханы — 4; Песчановка — 3; Козачьи Лагеря — 3; Каховка — 4", - указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Бабино и Васильевка.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Вчера, 18:13
Зеленский оценил мобилизацию, Сырского и наступление ВС РФ. Итоги 15 июля на УкраинеВладимир Зеленский прокомментировал информацию украинской военной разведки о грядущем наступлении ВС РФ, а также оценил деятельность главкома ВСУ Александра Сырского и проведение мобилизации в стране
Утром 16 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России.
"В Белгородском районе совершены атаки по следующим населённым пунктам: посёлки Малиновка, Политотдельский и Октябрьский, сёла Красный Хутор, Нечаевка, Петровка, Устинка и Щетиновка. Противник выпустил 9 БпЛА, 3 из которых были сбиты системой ПВО, и совершил 2 обстрела 6 боеприпасами. В посёлке Октябрьский после атаки беспилотника на автомобиль ранены три человека. Мужчина с баротравмой средней степени тяжести доставлен бригадой медиков в городскую больницу №2 города Белгорода. Ещё двух мужчин с осколочными ранениями после оказания необходимой медицинской помощи отпустили домой, дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно. В результате атак повреждены 4 квартиры в одном МКД, одна надворная постройка и 8 автомобилей. В поселке Политотдельский рядом с социальным объектом с беспилотника сброшены два взрывных устройства без детонации. Оперслужбами успешно ликвидированы" - указывалось в сводке.
В Борисовском районе по сёлам Богун-Городок и Грузское выпущено 3 боеприпаса в ходе 2 обстрелов. Повреждено одно частное домовладение и хранилище на территории инфраструктурного объекта.
В Валуйском городском округе село Новопетровка атаковано с помощью двух БпЛА, один из которых был сбит системой ПВО. В результате атаки повреждена линия электроснабжения.
В Грайворонском городском округе посёлок Доброполье, а также сёла Безымено, Дроновка, Козинка и Сподарюшино подверглись атакам с помощью 5 БпЛА и 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Повреждения выявлены в 5 частных домовладениях и 2 надворных постройках.
В Краснояружском районе по селам Колотиловка, Поповка, Староселье и Репяховка выпущено 7 боеприпасов в ходе 2 обстрелов, также нанесены удары с помощью 5 БпЛА. Повреждены два легковых автомобиля.
последствия обстрела посёлка Октябрьский в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Вчера, 13:06
В школах выбирают русский, уклонист — это гордость, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июляУкраинские школьники стали меньше использовать украинский язык в общении. Почти половина украинцев считает, что быть уклонистом не стыдно. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
"Над Ровеньским районом сработала наша система ПВО по воздушным целям. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, селу Муром и хуторам Марьино и Стадников выпущено 5 снарядов в ходе 3 обстрелов и 24 дрона-камикадзе. Повреждены 2 частных домовладения, объект торговли и линия электроснабжения. Над Яковлевским городским округом системой ПВО сбит БпЛА самолётного типа. Обошлось без последствий", - указывалось в сводке.
В ночь на 16 июля врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаке на регион украинского беспилотника.
"Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево. Никто из работников не пострадал. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчёты из двух районов", - написал он в своём телеграм-канале в 00:32.
Позднее, в 09:16 Смирнов рассказал об атаке на Тёткино.
"Сегодня утром в посёлке Тёткино Глушковского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на одно из домовладений. Ранен местный житель. В настоящее время ему оказывают первую медицинскую помощь. Взрывом повреждены крыша и окна в доме, где он проживал. Обязательно окажем собственнику помощь в ремонте", - пообещал губернатор.
В 10:23 телеграм-канал Mash сообщил о новом ударе по Тёткино.
"ВСУ-шный дрон сбросил взрывчатку на 18-летнюю девушку в Тёткино Курской области. В этот момент она каталась на велосипеде в центре посёлка. По информации Mash, пострадавшая в крайне тяжёлом состоянии, добраться до неё пока не могут из-за повторной атаки. Это уже пятый случай в Тёткино за утро. Ранее беспилотник сбросил взрывчатку на жилой дом — пострадал мужчина", - указывалось в публикации канала.
Обстановка в приграничных с Украиной территориях России остаётся крайне напряжённой.
Об угрозе на фронте - в статье Геннадия Алёхина "ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16"
* - запрещённая в РФ организация
 
ХроникиЭксклюзивДмитрий МедведевРоссияУкраинаХерсонская область"Азов"Следственный комитетВооруженные силы УкраиныF-16
 
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14:56Глава российского Генштаба Герасимов посетил компункт ВС РФ в зоне СВО
14:54Украинский судья отправился отдыхать на Карибы под видом командировки
14:34Работали военные. Лукашенко объяснил, как Белоруссии удалось снять напряжение на границе с Украиной
14:20Пригодность военнообязанного украинца к службе комиссия определяет за 5-7 минут
14:13Почему маленькие украинцы теперь больше говорят на русском
13:59Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1920 военнослужащих – Минобороны РФ
13:58Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца"
13:39Украинские власти пытаются отстранить здравомыслящее руководство ВСУ — Дубинский
13:29Семь миллионов преступников. Как изменится жизнь украинцев после 16 июля
13:14Убийство пленного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июля
13:12Ремонт ДнепроГЭС после российского обстрела займет минимум три года
13:07Орбан спрогнозировал эскалацию украинского конфликта и призвал ЕС к восстановлению связей с РФ
13:06Украинские пограничники открыли огонь по бегущим в Венгрию уклонистам
12:57Трамп нанес ответный удар Вэнсом. Почему его теперь нет смысла убивать
11:56В Кремле прокомментировали слова Зеленского об участии РФ во втором саммите по Украине
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