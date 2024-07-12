https://ukraina.ru/20240712/1056214146.html

Политические махинации: как правые в Европе набирают популярность, но теряют свою власть - Ищенко

Политические махинации: как правые в Европе набирают популярность, но теряют свою власть - Ищенко - 12.07.2024 Украина.ру

Политические махинации: как правые в Европе набирают популярность, но теряют свою власть - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал победу левых на внеочередных выборах во Франции и рост популярности правых... Украина.ру, 12.07.2024

2024-07-12T12:03

2024-07-12T12:03

2024-07-12T12:03

видео

ростислав ищенко

украина

европа

выборы

политика

франция

фрг

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал победу левых на внеочередных выборах во Франции и рост популярности правых в Германии.

украина

европа

франция

фрг

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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