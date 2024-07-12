https://ukraina.ru/20240712/1056214146.html
Политические махинации: как правые в Европе набирают популярность, но теряют свою власть - Ищенко
Политические махинации: как правые в Европе набирают популярность, но теряют свою власть - Ищенко - 12.07.2024 Украина.ру
Политические махинации: как правые в Европе набирают популярность, но теряют свою власть - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал победу левых на внеочередных выборах во Франции и рост популярности правых... Украина.ру, 12.07.2024
2024-07-12T12:03
2024-07-12T12:03
2024-07-12T12:03
видео
ростислав ищенко
украина
европа
выборы
политика
франция
фрг
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал победу левых на внеочередных выборах во Франции и рост популярности правых в Германии.
украина
европа
франция
фрг
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видео, ростислав ищенко, украина, европа, выборы, политика, франция, фрг, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Украина, Европа, выборы, политика, Франция, ФРГ
Политические махинации: как правые в Европе набирают популярность, но теряют свою власть - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал победу левых на внеочередных выборах во Франции и рост популярности правых в Германии.