https://ukraina.ru/20240712/1056199282.html

"Отстреляются и вернутся в Польшу": Крапивник рассказал, какую хитрую схему хотят провернуть с F-16

"Отстреляются и вернутся в Польшу": Крапивник рассказал, какую хитрую схему хотят провернуть с F-16 - 12.07.2024 Украина.ру

"Отстреляются и вернутся в Польшу": Крапивник рассказал, какую хитрую схему хотят провернуть с F-16

Самолеты F-16 будут взлетать из Польши, Молдавии или Румынии, приземлятся на украинский аэродром, их там заправят и вооружат, они отстреляются, а потом вернутся в Польшу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-07-12T05:00

2024-07-12T05:00

2024-07-12T05:00

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f-16

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аэродромы

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Сейчас Западу будет необходимо технически решать дилемму с применением F-16 на Украине. Если они будут взлетать с украинских аэродромов, то попадут под удар российских ВКС. А если будут взлетать с аэродромов НАТО - это риск прямой войны с Россией.Запад хочет провернуть ту же самую схему, которую они уже делали. Самолеты будут взлетать из Польши, Молдавии или Румынии, приземлятся на украинский аэродром, их там заправят и вооружат, они отстреляются, а потом вернутся в Польшу, рассказал эксперт.Он уточнил, что ВКС РФ не бомбят взлетно-посадочную полосу, потому что эти воронки можно достаточно быстро восстановить. Уничтожаются склады и цеха, которые необходимы для обслуживания самолетов."Тем не менее Запад по-прежнему считает, что у него в противостоянии с Россией все будет гладко: война будет идти только на Украине, а они будут творить все, что хотят", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.руО том, как украинский адвокат стал военнослужащим армии России - в интервью Валентина Рыбина: Сначала я боролся с Украиной хитростью, а теперь защищаю Россию с оружием в руках

https://ukraina.ru/20240711/1056185725.html

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новости, россия, украина, польша, станислав крапивник, вкс, нато, f-16, самолет, аэродромы, истребитель