"Отстреляются и вернутся в Польшу": Крапивник рассказал, какую хитрую схему хотят провернуть с F-16 - 12.07.2024 Украина.ру
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"Отстреляются и вернутся в Польшу": Крапивник рассказал, какую хитрую схему хотят провернуть с F-16
"Отстреляются и вернутся в Польшу": Крапивник рассказал, какую хитрую схему хотят провернуть с F-16 - 12.07.2024 Украина.ру
"Отстреляются и вернутся в Польшу": Крапивник рассказал, какую хитрую схему хотят провернуть с F-16
Самолеты F-16 будут взлетать из Польши, Молдавии или Румынии, приземлятся на украинский аэродром, их там заправят и вооружат, они отстреляются, а потом вернутся в Польшу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-07-12T05:00
2024-07-12T05:00
новости
россия
украина
польша
станислав крапивник
вкс
нато
f-16
самолет
аэродромы
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Сейчас Западу будет необходимо технически решать дилемму с применением F-16 на Украине. Если они будут взлетать с украинских аэродромов, то попадут под удар российских ВКС. А если будут взлетать с аэродромов НАТО - это риск прямой войны с Россией.Запад хочет провернуть ту же самую схему, которую они уже делали. Самолеты будут взлетать из Польши, Молдавии или Румынии, приземлятся на украинский аэродром, их там заправят и вооружат, они отстреляются, а потом вернутся в Польшу, рассказал эксперт.Он уточнил, что ВКС РФ не бомбят взлетно-посадочную полосу, потому что эти воронки можно достаточно быстро восстановить. Уничтожаются склады и цеха, которые необходимы для обслуживания самолетов."Тем не менее Запад по-прежнему считает, что у него в противостоянии с Россией все будет гладко: война будет идти только на Украине, а они будут творить все, что хотят", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.руО том, как украинский адвокат стал военнослужащим армии России - в интервью Валентина Рыбина: Сначала я боролся с Украиной хитростью, а теперь защищаю Россию с оружием в руках
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новости, россия, украина, польша, станислав крапивник, вкс, нато, f-16, самолет, аэродромы, истребитель
Новости, Россия, Украина, Польша, Станислав Крапивник, ВКС, НАТО, F-16, самолет, аэродромы, истребитель

"Отстреляются и вернутся в Польшу": Крапивник рассказал, какую хитрую схему хотят провернуть с F-16

05:00 12.07.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныF-16
F-16
© Пресс-служба президента Украины
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Самолеты F-16 будут взлетать из Польши, Молдавии или Румынии, приземлятся на украинский аэродром, их там заправят и вооружат, они отстреляются, а потом вернутся в Польшу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Сейчас Западу будет необходимо технически решать дилемму с применением F-16 на Украине. Если они будут взлетать с украинских аэродромов, то попадут под удар российских ВКС. А если будут взлетать с аэродромов НАТО - это риск прямой войны с Россией.
Запад хочет провернуть ту же самую схему, которую они уже делали. Самолеты будут взлетать из Польши, Молдавии или Румынии, приземлятся на украинский аэродром, их там заправят и вооружат, они отстреляются, а потом вернутся в Польшу, рассказал эксперт.
"Таким образом, F-16 не будут постоянно находиться на Украине, а у нас вроде бы не будет повода ударить по натовским аэродромам. Другое дело, что мы наносим удары по украинским аэродромам, способным принять эти истребители", - отметил Крапивник.
Он уточнил, что ВКС РФ не бомбят взлетно-посадочную полосу, потому что эти воронки можно достаточно быстро восстановить. Уничтожаются склады и цеха, которые необходимы для обслуживания самолетов.
"Тем не менее Запад по-прежнему считает, что у него в противостоянии с Россией все будет гладко: война будет идти только на Украине, а они будут творить все, что хотят", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
О том, как украинский адвокат стал военнослужащим армии России - в интервью Валентина Рыбина: Сначала я боролся с Украиной хитростью, а теперь защищаю Россию с оружием в руках
- РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Вчера, 13:38
Кто более всех на Украине ценен. Мобилизация в ВСУ, как отражение внешнего управленияВ среду 10 июля многих украинцев глубоко возмутила новость о том, что 100% сотрудников грантовых организаций получили бронирование от службы в ВСУ. Все сотрудники 133 организаций были признаны "критически важными". Все эти организации получают финансирование с Запада, то есть, являются иноагентами.
 
НовостиРоссияУкраинаПольшаСтанислав КрапивникВКСНАТОF-16самолетаэродромыистребитель
 
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