"Отстреляются и вернутся в Польшу": Крапивник рассказал, какую хитрую схему хотят провернуть с F-16
© Пресс-служба президента УкраиныF-16
© Пресс-служба президента Украины
Самолеты F-16 будут взлетать из Польши, Молдавии или Румынии, приземлятся на украинский аэродром, их там заправят и вооружат, они отстреляются, а потом вернутся в Польшу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Сейчас Западу будет необходимо технически решать дилемму с применением F-16 на Украине. Если они будут взлетать с украинских аэродромов, то попадут под удар российских ВКС. А если будут взлетать с аэродромов НАТО - это риск прямой войны с Россией.
Запад хочет провернуть ту же самую схему, которую они уже делали. Самолеты будут взлетать из Польши, Молдавии или Румынии, приземлятся на украинский аэродром, их там заправят и вооружат, они отстреляются, а потом вернутся в Польшу, рассказал эксперт.
"Таким образом, F-16 не будут постоянно находиться на Украине, а у нас вроде бы не будет повода ударить по натовским аэродромам. Другое дело, что мы наносим удары по украинским аэродромам, способным принять эти истребители", - отметил Крапивник.
Он уточнил, что ВКС РФ не бомбят взлетно-посадочную полосу, потому что эти воронки можно достаточно быстро восстановить. Уничтожаются склады и цеха, которые необходимы для обслуживания самолетов.
"Тем не менее Запад по-прежнему считает, что у него в противостоянии с Россией все будет гладко: война будет идти только на Украине, а они будут творить все, что хотят", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
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