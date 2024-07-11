Стали известны подробности о поисках США замены Зеленскому – документы СВР попали в сеть - 11.07.2024 Украина.ру
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Стали известны подробности о поисках США замены Зеленскому – документы СВР попали в сеть
Стали известны подробности о поисках США замены Зеленскому – документы СВР попали в сеть - 11.07.2024 Украина.ру
Стали известны подробности о поисках США замены Зеленскому – документы СВР попали в сеть
Население Украины все больше выражает недовольство в связи с продолжающимися боевыми действиями, усиливается недоверие к государственным институтам, особенно с истечением срока президентских полномочий Владимира Зеленского. США активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому лидеру, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России
2024-07-11T10:39
2024-07-11T12:02
новости
украина
сша
россия
служба внешней разведки
вооруженные силы украины
владимир зеленский
сво
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Данные СВР получила от своего резидента "Стоуна" в Киеве еще в начале мая. Рассекреченную шифрограмму опубликовали в издании "Разведчик". "По поступающим данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине. В Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией, стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам", – сказано в документе, где в качестве адресата указан "товарищ Сергеев". Вместе с тем, американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский занимал ту же должность, так как, в том числе благодаря ему работают "схемы финансирования войны", приносящие колоссальные доходы западным производителям вооружений и Киеву. Так, Вашингтон и его союзники убеждают оппонентов Зеленского на Украине "до поры до времени" проявлять сдержанность, пишет резидент. Одновременно, чтобы подыскать Зеленскому замену, установлены контакты с главой партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Помимо этого, ведется негласная работа с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. "Эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера. Тогда можно будет, списав все неудачи на Зеленского, выбрать одного из них", – отмечается в документе. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что после того, как Владимир Зеленский примет все непопулярные решения на Украине, а в том числе, снизит мобилизационный возраст, Вашингтон попрощается с ним. С учетом принятия необходимых законов, на это потребуется не меньше года.Читайте также какими могут быть три сценария, по которым уберут Зеленского в материале обозревателя здания Украина.ру Василия Стоякина.
https://ukraina.ru/20240710/1056163131.html
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новости, украина, сша, россия, служба внешней разведки , вооруженные силы украины, владимир зеленский, сво
Новости, Украина, США, Россия, Служба внешней разведки , Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, СВО

Стали известны подробности о поисках США замены Зеленскому – документы СВР попали в сеть

10:39 11.07.2024 (обновлено: 12:02 11.07.2024)
 
Зеленский в форме
Зеленский в форме
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Население Украины все больше выражает недовольство в связи с продолжающимися боевыми действиями, усиливается недоверие к государственным институтам, особенно с истечением срока президентских полномочий Владимира Зеленского. США активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому лидеру, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России
Данные СВР получила от своего резидента "Стоуна" в Киеве еще в начале мая. Рассекреченную шифрограмму опубликовали в издании "Разведчик".
"По поступающим данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине. В Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией, стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам", – сказано в документе, где в качестве адресата указан "товарищ Сергеев".
Украинские блогеры-миллионники
Вчера, 12:21
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Вместе с тем, американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский занимал ту же должность, так как, в том числе благодаря ему работают "схемы финансирования войны", приносящие колоссальные доходы западным производителям вооружений и Киеву. Так, Вашингтон и его союзники убеждают оппонентов Зеленского на Украине "до поры до времени" проявлять сдержанность, пишет резидент.
Одновременно, чтобы подыскать Зеленскому замену, установлены контакты с главой партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Помимо этого, ведется негласная работа с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
19 мая, 04:19
Сопротивление и радикальные меры. Что предпринимают запорожцы при борьбе с военкомами? Сегодня противодействие мобилизации в Запорожье происходит не только на уровне видеосъемок похищений военнообязанных на улицах. Порой местные жители применяют радикальные меры, отметил автор статьи "Живые люди" в государстве победивших зомби. Что происходит в Запорожье, Дмитрий Ковалевич

"Эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера. Тогда можно будет, списав все неудачи на Зеленского, выбрать одного из них", – отмечается в документе.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что после того, как Владимир Зеленский примет все непопулярные решения на Украине, а в том числе, снизит мобилизационный возраст, Вашингтон попрощается с ним. С учетом принятия необходимых законов, на это потребуется не меньше года.
Читайте также какими могут быть три сценария, по которым уберут Зеленского в материале обозревателя здания Украина.ру Василия Стоякина.
- РИА Новости, 1920, 12.04.2024
12 апреля, 05:20
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