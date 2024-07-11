Стали известны подробности о поисках США замены Зеленскому – документы СВР попали в сеть
10:39 11.07.2024 (обновлено: 12:02 11.07.2024)
Зеленский в форме
Население Украины все больше выражает недовольство в связи с продолжающимися боевыми действиями, усиливается недоверие к государственным институтам, особенно с истечением срока президентских полномочий Владимира Зеленского. США активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому лидеру, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России
Данные СВР получила от своего резидента "Стоуна" в Киеве еще в начале мая. Рассекреченную шифрограмму опубликовали в издании "Разведчик".
"По поступающим данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине. В Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией, стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам", – сказано в документе, где в качестве адресата указан "товарищ Сергеев".
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Вместе с тем, американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский занимал ту же должность, так как, в том числе благодаря ему работают "схемы финансирования войны", приносящие колоссальные доходы западным производителям вооружений и Киеву. Так, Вашингтон и его союзники убеждают оппонентов Зеленского на Украине "до поры до времени" проявлять сдержанность, пишет резидент.
Одновременно, чтобы подыскать Зеленскому замену, установлены контакты с главой партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Помимо этого, ведется негласная работа с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
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"Эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера. Тогда можно будет, списав все неудачи на Зеленского, выбрать одного из них", – отмечается в документе.
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