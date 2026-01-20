https://ukraina.ru/20260120/iran-ne-pustili-na-forum-v-davose-1074534151.html

Иран не пустили на форум в Давосе

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что организаторы отменили его участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе из-за подавления протестов в исламской республике. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

ВЭФ пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января."Всемирный экономический форум отменил мое участие в Давосе на основании лживых свидетельств и политического давления со стороны Израиля, а также его сторонников в США", — написал Аракчи.Он подчеркнул, что в ходе подавления недавних беспорядков и погромов, последовавших за мирными протестами, власти Ирана были вынуждены защитить свой народ от "вооружённых террористов", которых открыто поддерживает Израиль.Протесты, которые начались в Иране в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, позже переросли в беспорядки, погромы и акции против властей. Своего пика они достигли после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В республике перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.12 января власти Ирана заявили, что ситуацию удалось взять под контроль. В организации беспорядков Тегеран обвинил США и Израиль.Ранее президент США Дональд Трамп заявил о поддержке участников беспорядков в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. Он также заявил, что Иран нуждается в новом руководстве.Тегеран назвал эти заявления угрожающими суверенитету республики. Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул, что нападение на верховного лидера страны равносильно полномасштабной войне против исламской республики.Подробнее о развитии ситуации вокруг Ирана в публикации - Абзалов о давлении на Иран: военная авантюра Трампа "сплотит народ у флага", а не усилит протесты.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

