Иран не пустили на форум в Давосе
Иран не пустили на форум в Давосе

02:33 20.01.2026
 
© РИА НовостиАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что организаторы отменили его участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе из-за подавления протестов в исламской республике. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
ВЭФ пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
"Всемирный экономический форум отменил мое участие в Давосе на основании лживых свидетельств и политического давления со стороны Израиля, а также его сторонников в США", — написал Аракчи.
Он подчеркнул, что в ходе подавления недавних беспорядков и погромов, последовавших за мирными протестами, власти Ирана были вынуждены защитить свой народ от "вооружённых террористов", которых открыто поддерживает Израиль.
Протесты, которые начались в Иране в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, позже переросли в беспорядки, погромы и акции против властей. Своего пика они достигли после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В республике перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
12 января власти Ирана заявили, что ситуацию удалось взять под контроль. В организации беспорядков Тегеран обвинил США и Израиль.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о поддержке участников беспорядков в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. Он также заявил, что Иран нуждается в новом руководстве.
Тегеран назвал эти заявления угрожающими суверенитету республики. Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул, что нападение на верховного лидера страны равносильно полномасштабной войне против исламской республики.
Подробнее о развитии ситуации вокруг Ирана в публикации - Абзалов о давлении на Иран: военная авантюра Трампа "сплотит народ у флага", а не усилит протесты.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
