Референдумы в Крыму: от СССР до России

Крым является одним из тех регионов, где референдумов прошло наибольшее количество – пожалуй он опережает в этом отношении даже Донбасс. Более того, в Крыму прошёл первый в СССР референдум – январский, 1991 года (раньше него был только местные референдумы 1989-90 годов, положившие начало Приднестровской Молдавской республике)

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/13/1074514441_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d4c35f50fa5982bed70a482bd89e2484.jpg

1. Решение о проведении референдума о восстановлении статуса автономной республики (существовала с 1921 по 1945 год) было принято на внеочередной сессии Крымского областного Совета народных депутатов 12 ноября 1990 года.Референдум прошёл 20 января 1991 года. Вопрос был поставлен следующим образом: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?"С юридической точки зрения вопрос был некорректен, поскольку автономные республики не могли быть субъектами союза, однако на тот момент стоял вопрос о подписании нового Союзного договора и крымская элита рассчитывала, опершись на волю народа, повысить статус Крыма в новом Союзе или, хотя бы, "сменить прописку", вернувшись в состав РСФСР.В референдуме приняли участие 1,4 млн крымчан из 1,8 млн (81,3%), включая жителей Севастополя. Положительно ответили 1,3 млн человек (93,3%).Следствием этого референдума стало принятие закона УССР от 12 февраля 1991 года, в соответствии с которым была создана Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика (позже: Республика Крым – РК, Автономная республика Крым – АРК). В Конституцию УССР изменения были внесены только 19 июня.2. Уже 17 марта 1991 года состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР.Явка в Крыму составила 79% (по Украине – 83,5%), почти 88% крымчан проголосовали положительно (по Украине – 70%).Этот референдум, как мы знаем, не имел никаких последствий – всего через 9 месяцев Союз распался.3. 1 декабря 1991 года состоялся референдум о независимости Украины.Явка в Крыму составила 67,5% (при 84,2% по Украине; не следует считать это только проявлением оппозиционности крымчан – там в принципе народ несколько расслабленный, в том числе и с политической точки зрения), за проголосовало 54% – самый низкий результат по Украине (в среднем – 90,3%), ниже, чем даже в Севастополе (57%).Справедливости ради надо сказать, что выбора у крымчан тогда не было – альтернатив подтверждению уже фактически состоявшейся независимости Украины отсутствовала.Россия ни тогда, ни позже на крымском направлении особой активности не проявила. Сначала этому мешало противостояние с союзным центром, а потом – с левой оппозицией внутри страны. Когда же эти противоречия были преодолены, время было упущено. Новые возможности возникли только после государственного переворота в феврале 2014 года.(4.) Чуть было не привёл к референдуму кризис 1992 года5 мая 1992 года на сессии Крымского парламента был принят акт о государственной самостоятельности Республики Крым, который должен был вступить в силу после подтверждения его общекрымским референдумом, назначенным на 2 августа. Его участникам предстояло дать ответ на два вопроса: "Вы за независимый Крым в союзе с другими государствами?" и "Вы подтверждаете акт о государственной самостоятельности Республики Крым?"13 мая Верховная Рада Украины признала решения парламента Крыма о провозглашении акта о государственной самостоятельности и проведении референдума противоречащими Конституции Украины и приостановила их действие. 9 июля Верховный совет Крыма объявил мораторий на свое же постановление о проведении референдума.Есть все основания полагать, что ответ на оба этих вопроса был бы положительный.(5.) 10 марта 1994 года президент Республики Крым Юрий Мешков издал Указ "О проведении опроса граждан Республики Крым 27 марта 1994 года" (в день выборов в Верховную Раду и местные советы).С юридический точки зрения статус этого мероприятия – не референдум, а "консультативный опрос". Подобным образом поступили власти УССР, вынеся свой собственный вопрос на референдум 17 марта.Результаты опроса юридической силы не имели, но давали точку опоры республиканским властям в борьбе за полномочия.- Восстановление положения Конституции Республики Крым от 6 мая 1992 года, определявшего взаимоотношения между Республикой Крым и Украины на основе Договора и соглашения поддержали 78% опрошенных.- Провозглашение права граждан Республики Крым на двойное гражданство поддержали 83%.- Предоставление указам Президента Республики Крым по вопросам, временно не урегулированным законодательством Республики Крым, силы законов поддержали 78%.(6.) Вопрос о проведении референдума ставился во время кризиса 1995 года.В марте 1995 года решением Верховной Рады и президента Украины конституция Республики Крым была отменена, пост президента упразднён.25 апреля Верховный Совет Крыма принял решение провести 25 июня общекрымский референдум. Крымчанам предлагалось ответить на следующие вопросы: "1. Утверждаете ли Вы Конституцию Республики Крым, отменённую Верховным Советом Украины в одностороннем порядке 17 марта 1995 года? 2. Поддерживаете ли вы закон Украины "Об Автономной Республике Крым" от 17 марта 1995 года?"Уже 31 мая парламент Крыма отменил свое решение о референдуме, согласившись с предложением Рады принять новую Конституцию республики на основе закона Украины "О разграничении полномочий между Украиной и Крымом".7. Всеукраинский референдум по народной инициативе (о расширении полномочий президента Украины) от 16 апреля 2000 года прямого отношения к самоопределению крымчан не имел.Результаты референдума были частично претворены в жизнь в рамках конституционной реформы 2004 года. Она могла привести к каким-то изменениям в статусе Крыма (поскольку предполагала глубокое реформирование местного и регионального самоуправления), но, когда до этого дошло, Крым уже не находился в составе Украины.8. 27 февраля, после взятия под охрану зданий Верховного Совета и Совета министров АРК российскими военными, ВС АРК проголосовал за проведение в Крыму 25 мая 2014 года, в день проведения президентских выборов на Украине, референдума "по вопросам усовершенствования статуса и полномочий" региона.Конфликт стремительно развивался, вероятность применения киевской "хунтой" военной силы против Крыма была чрезвычайно высока и 3 марта референдум был перенесён на более близкий срок – 30 марта.6 марта ВС АР Крым принял решение провести референдум 16 марта, вынеся на обсуждение вопрос о статусе Крыма, предполагающий выбор между вхождением Крыма в состав России на правах субъекта Федерации и восстановлением Конституции Крыма 1992 года при сохранении полуострова в составе Украины.Судя по двухкратному переносу голосования решения принимались, что называется, "с колёс". Очевидно, сначала намеревались обойтись "малой кровью" – приданием крымской автономии в составе Украины реального содержания. Но довольно быстро стало понятно, что договариваться в Киеве не с кем, а единственный путь реформирования автономии с точки зрения украинского руководства – её ликвидация (отметим, что позднейшие заигрывания Порошенко с Меджлисом* не привели к оформлению реального проекта крымско-татарской автономии).Голосование 16 марта положило конце дискуссиям – 97,5% крымчан проголосовали за вхождение в состав России, и только 2,5% – сохранение в составе Украины.18 марта Крым официально вошёл в состав России.* * *Всего с 1991 по 2014 год в Крыму семь раз поднимался вопрос о проведении референдумов. Реально состоялись голосования по пяти референдумам и двум опросам (всеукраинский 17 марта 1991 года и республиканский 27 марта 1994 года). При этом мы не учитываем "народные референдумы" (фактически – опросы), проводившиеся в 2006 года Партией регионов и Всекрымским народным собранием, а в 2012 году – Коммунистической партией Украины.В подавляющем большинстве случаев речь шла о полномочиях Крыма и правах крымчан. Результаты всех этих референдумов свидетельствовали о стремлении крымчан воссоединиться с Россией, которое и было реализовано десять лет назад.* Экстремистская организация запрещённая в России.

2026

история, история ссср, история украины, история новороссии, крым, референдум, референдум о статусе крыма (2014)