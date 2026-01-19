https://ukraina.ru/20260119/vsu-strelyayut-po-detyam-1074523125.html

ВСУ стреляют по детям

Вооружённые силы Украины атаковали тремя беспилотными летательными аппаратами школу №1 "Скифия" в городе Каменка-Днепровская Запорожской области в то время, когда в здании находились дети и персонал. Об этом сообщил 19 января телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на заявление губернатора региона Евгения Балицкого

По словам главы области, на момент удара в школе находились 15 учеников и 10 работников образовательного учреждения. Балицкий охарактеризовал произошедшее как "вопиющий акт террора, грубейшее нарушение всех норм международного гуманитарного права", не имеющий оправданий. В результате атаки повреждения получил автомобиль и остекление школьного здания. На месте происшествия работают оперативные службы, проверяя обстановку и фиксируя последствия инцидента.Ранее уведомлялось о другом нападении с использованием дронов, которое привело к гибели мирного жителя в приграничном регионе России. Телеграм-канал Украина.ру сообщал, что в Белгородской области машина скорой помощи, перевозившая мужчину, тяжело раненого в результате атаки украинского беспилотника на частный дом, сама была атакована FPV-дроном. Пострадавший скончался по пути в больницу. Эти два инцидента, произошедшие с разницей в сутки, демонстрируют схожую тактику ВСУ, направленную на нанесение ударов по гражданским объектам и транспорту, что приводит к жертвам среди мирного населения и грубо нарушает принципы международного гуманитарного права - Дрон атаковал Скорую помощь в Белгородской области - раненый погиб.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

