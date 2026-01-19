ВСУ стреляют по детям - 19.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260119/vsu-strelyayut-po-detyam-1074523125.html
ВСУ стреляют по детям
ВСУ стреляют по детям - 19.01.2026 Украина.ру
ВСУ стреляют по детям
Вооружённые силы Украины атаковали тремя беспилотными летательными аппаратами школу №1 "Скифия" в городе Каменка-Днепровская Запорожской области в то время, когда в здании находились дети и персонал. Об этом сообщил 19 января телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на заявление губернатора региона Евгения Балицкого
2026-01-19T20:11
2026-01-19T20:11
новости
украина
россия
белгородская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/19/1069137310_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_529e8297cb799e59de1284f0b392c146.jpg
По словам главы области, на момент удара в школе находились 15 учеников и 10 работников образовательного учреждения. Балицкий охарактеризовал произошедшее как "вопиющий акт террора, грубейшее нарушение всех норм международного гуманитарного права", не имеющий оправданий. В результате атаки повреждения получил автомобиль и остекление школьного здания. На месте происшествия работают оперативные службы, проверяя обстановку и фиксируя последствия инцидента.Ранее уведомлялось о другом нападении с использованием дронов, которое привело к гибели мирного жителя в приграничном регионе России. Телеграм-канал Украина.ру сообщал, что в Белгородской области машина скорой помощи, перевозившая мужчину, тяжело раненого в результате атаки украинского беспилотника на частный дом, сама была атакована FPV-дроном. Пострадавший скончался по пути в больницу. Эти два инцидента, произошедшие с разницей в сутки, демонстрируют схожую тактику ВСУ, направленную на нанесение ударов по гражданским объектам и транспорту, что приводит к жертвам среди мирного населения и грубо нарушает принципы международного гуманитарного права - Дрон атаковал Скорую помощь в Белгородской области - раненый погиб.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/19/1069137310_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_0f7851686c05b084667634a72838a697.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, белгородская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Белгородская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

ВСУ стреляют по детям

20:11 19.01.2026
 
© РИА НовостиШкольники на уроке
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Вооружённые силы Украины атаковали тремя беспилотными летательными аппаратами школу №1 "Скифия" в городе Каменка-Днепровская Запорожской области в то время, когда в здании находились дети и персонал. Об этом сообщил 19 января телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на заявление губернатора региона Евгения Балицкого
По словам главы области, на момент удара в школе находились 15 учеников и 10 работников образовательного учреждения.
Балицкий охарактеризовал произошедшее как "вопиющий акт террора, грубейшее нарушение всех норм международного гуманитарного права", не имеющий оправданий.
В результате атаки повреждения получил автомобиль и остекление школьного здания.
На месте происшествия работают оперативные службы, проверяя обстановку и фиксируя последствия инцидента.
Ранее уведомлялось о другом нападении с использованием дронов, которое привело к гибели мирного жителя в приграничном регионе России.
Телеграм-канал Украина.ру сообщал, что в Белгородской области машина скорой помощи, перевозившая мужчину, тяжело раненого в результате атаки украинского беспилотника на частный дом, сама была атакована FPV-дроном.
Пострадавший скончался по пути в больницу.
Эти два инцидента, произошедшие с разницей в сутки, демонстрируют схожую тактику ВСУ, направленную на нанесение ударов по гражданским объектам и транспорту, что приводит к жертвам среди мирного населения и грубо нарушает принципы международного гуманитарного права - Дрон атаковал Скорую помощь в Белгородской области - раненый погиб.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияБелгородская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:22Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника
20:20Местные жители сообщают о низком напряжении сети в Харькове
20:11ВСУ стреляют по детям
20:07США официально заявляют о Гренландии как о стратегическом активе и грозят пошлинами Европе
20:04Зеленский назначил нового командующего воздушными силами ВСУ для реорганизации малой ПВО
20:02Кадры ОК поражения позиции ЗРК "Patriot" ВСУ с применением "Искандер-М" в районе н.п. Шевченко Днепропетровской области
20:00Силы ВС РФ наносят точечные удары, обстановка осложняется для ВСУ из-за тяжелых погодных условий
19:38Экспорт зерна с Украины сокращается: судовладельцы отказываются от опасных рейсов в порты Одессы
19:30Дмитрий Данилов: Трамп разыгрывает партию в Газе, чтобы усложнить политику России на других направлениях
19:18Трамп и Мерц указывают Европе: Гренландия уже не ваша
18:48Некоторым жителям Одессы свет включат только через три дня после сегодняшнего "прилёта" по подстанции
18:40ВСУ обстреляли среднюю общеобразовательную школу. Главное к этому часу
18:34Военный историк Михаил Мягков: Россия начала операцию по уничтожению тыла Украины, чтобы дойти до Днепра
18:30Европа в шоке от планов Трампа по Гренландии, Украина — в темноте. Обзор событий 19 января
18:18ВС РФ укрепляют позиции на Сумском направлении, ведут активные наступательные действия в районе Графского
18:00Ситуация вокруг Гренландии определяет новую архитектуру безопасности. Итоги 19 января
17:55Дрон атаковал Скорую помощь в Белгородской области - раненый погиб
17:43Задолженность по зарплатам на Украине побила рекорд
17:37Генерал Кривонос предложил зеркальный ответ на возможные удары по украинским АЭС
17:37Краснолиманский участок: наступательные действия ВС РФ продолжаются
Лента новостейМолния