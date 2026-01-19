https://ukraina.ru/20260119/rabotayut-nad-dokumentami-chto-proiskhodit-s-peregovorami-po-ukraine-nakanune-davosa-1074512424.html

"Работают над документами". Что происходит с переговорами по Украине накануне Давоса

"Работают над документами". Что происходит с переговорами по Украине накануне Давоса - 19.01.2026 Украина.ру

"Работают над документами". Что происходит с переговорами по Украине накануне Давоса

События в Венесуэле, слухи про будущее Гренландии и внутриполитическая возня в Киеве отодвинули на второй план тему переговоров по украинскому конфликту. Между тем, переговорный процесс и игра вокруг него никуда не делись

2026-01-19T17:05

2026-01-19T17:05

2026-01-19T17:30

эксклюзив

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

рустем умеров

ес

украина.ру

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/13/1074508802_0:0:1508:849_1920x0_80_0_0_e348afff13005059073d13977d49526b.jpg

Парижский обман "коалиции желающих"В начале января в Париже прошли очередные переговоры в формате т.н. коалиции желающих, где ряд встреч провели и американцы.Судя по утечкам в прессе и официальным заявлениям, территориальный вопрос там пока решили отложить и сосредоточиться на согласовании гарантий безопасности. Сообщалось, что в итоговом документе Украина и ее европейская группа поддержки прописали такой вариант гарантий безопасности и что США якобы особо возражать не стали, хотя ничего и не подписывали.Такой расклад был бы весьма желательным для киевского режима и его кураторов, так как они выступают за размещение европейских военных на Украине после установления мира. Это категорически неприемлемо для России, поэтому лоббирование этого пункта со стороны Киева и ЕС в завуалированной форме является продвижением линии на срыв переговоров.В изначальном мирном плане Дональда Трампа оговаривалось отдельно, что иностранных армий на Украине не будет, поэтому вбросы про то, что американцы будто бы теперь изменили свою позицию и осталось лишь добиться согласия на это главы Белого дома, не внушали особого доверия.Кроме непосредственно ввода европейских войск на украинскую территорию есть проблема и со следующим вытекающим из этого пунктом – обязательстве США вступиться за этих военных, если на них нападет РФ. В Вашингтоне доводить до прямого военного столкновения с Россией не хотят, поэтому по данному пункту последовал отказ, а без этого теряет смысл и вся затея с европейскими контингентами.Сообщалось также, что Киев и ЕС намерены и дальше гнуть свое и попробуют обработать Трампа и его команду на форуме в Давосе, который пройдет на этой неделе.Что произошло в СШАВстречам в Швейцарии должны были предшествовать переговоры между представителями Украины и США на американской территории. Соответствующий анонс сделал Владимир Зеленский в субботу, 17 января, когда украинская делегация прилетела в Соединенные Штаты.В ее состав вошли глава Офиса президента Кирилл Буданов*, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, а также глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.Известно, что встречи должны были проходить все выходные, однако до вечера воскресенья никакой информации об этом ни от самих участников, ни от обычно хорошо информированной в таких случаях западной прессы не было.В сети стали появляться версии, что переговоры окончились провалом, из-за чего Зеленскому пришлось в спешном порядке выдавать бессодержательный пост, что работа идет, доклады он получает.Позже с похожим сообщением выступил Умеров, в изложении которого появился некий обсуждаемый "план процветания"."Предметно обсудили экономическое развитие и план процветания (prosperity plan), а также гарантии безопасности для Украины — с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации… Договорились продолжить работу на уровне команд на следующем этапе консультаций в Давосе", - заявил секретарь СНБО.Сухой тон украинских делегатов, молчание американцев и западной прессы дают основания предположить, что переговоры в США не дали не то что прорывов, но и любых подвижек в ключевых для Киева вопросах, а весь результат можно свести к пресловутому "договорились договариваться дальше".Чего ждать в ДавосеС таким сомнительным багажом представители Украины теперь намерены ехать в Давос, где они и вовсе могут пролететь "мимо кассы".Всему виной Гренландия и намерение Трампа ее тем или иным образом поставить под контроль США. Как пишет Financial Times, тема Украины в Давосе отходит на второй план, европейцы не хотят обсуждать украинские дела с Трампом."Как можно садиться за стол переговоров с этим человеком и обсуждать его гарантии безопасности Украине? Ему нельзя доверять, если не отбросить реальность", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата.Известно, что в Давосе должна пройти встреча западных советников по нацбезопасности, которую изначально хотели посвятить Украине, но теперь обсуждать там будут Гренландию. Этой же теме будет посвящен внеочередной саммит ЕС в четверг, 22 января.Даже если украинцам удастся вклиниться на форуме со своей повесткой, вся история с Гренландией является для Киева тревожным звонком. Британская газета The Guardian и вовсе называет это "катастрофическим сигналом"."Хотя Гренландия вышла из Европейского сообщества, предшественницы ЕС, в 1985 году, согласие на принудительную продажу территории государства-члена ЕС послало бы катастрофический сигнал о роли ЕС как геополитического игрока и его приверженности Украине", - говорится в материале.По мнению авторов The New York Times, Европа подыгрывала Трампу, рассчитывая на продолжение американской поддержки Украины, однако история с Гренландией не оставляет им больше выбора.В развитие темы идет материал Politico, где прогнозируется создание вокруг Украины нового западного военного альянса, где сотрудничество с США не будет приоритетом."Если включить в расчет военную мощь Украины, а также мощь Франции, Германии, Польши и Великобритании, потенциальная вооруженная сила коалиции желающих окажется огромной и будет включать как ядерные, так и неядерные государства", - говорится в статье.Такая коалиция, теоретически, действительно могла бы что-то из себя представлять, но прецедент Гренландии, где европейцы, похоже, уже готовы капитулировать перед Трампом, демонстрирует обратное.Между тем в Давос на переговоры с представителями Трампа приедет спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, передают Reuters и портал Axios со ссылкой на источники. Следовательно, какое-то движение на украинском переговорном треке сохраняется, но маловероятно, что в нынешних условиях это выльется во что-то конкретное.Если смотреть на происходящее сугубо через призму украинского конфликта, американские хлопоты с Гренландией и максимальное увязание Штатов в этой истории отвечает интересам РФ, так как Белому дому будет просто не до Украины. С другой стороны, надеяться, что Украину оставят один на один с РФ также вряд ли стоит, американцы умеют играть на нескольких досках одновременно.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаОб исторических аналогиях в истории с Гренландией - в материале издания Украина.ру Гренландия как Рейнская область "Адольфа Трампа".

https://ukraina.ru/20260119/apokalipsis-v-kieve-i-gryznya-vlast-imuschikh-eksperty-i-politiki-ukrainy-o-situatsii-v-strane-1074472410.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, рустем умеров, ес, украина.ру, украина.ру, офис президента, слуга народа, кирилл дмитриев, давид арахамия, кирилл буданов