Воруют – все! Новый коррупционный скандал у Зеленского

Откровения украинского бизнесмена Сергея Ваганяна о том, что бывший глава СБУ Иван Баканов (и друг Зеленского) брал взятки, сенсацией не стали, пожалуй, ни для украинского общества, ни для западных партнёров, которые финансируют коррупцию на Украине не первый год.

Во-первых, это - дела давно минувших дней. Даже после снятия Баканова с должности и обвинений в работе на российские спецслужбы в качестве агента в рядах подконтрольного ему ведомства накануне начала СВО, не имели никаких последствий для его благополучия. Во-вторых, коррупция и разоблачение ее участников стало такой рутиной для украинской политики, что новость о ней даже не становится топовой. На этом фоне дело Тимошенко выглядит даже комично. Украинский политолог Виталий Портников вообще обвинил украинское общество в том, что оно само выкормило такую коррупционную власть: "Как любая сенсационная информация, связанная с коррупционными злоупотреблениями, она на самом деле демонстрирует лицемерие и цинизм самого общества, чем реальные факты, которые сообщают про коррупцию. Факты, конечно, есть. Но эти факты являются ответственностью каждого украинского гражданина, который перед тем, как принимать то или иное решение во время того или иного голосования, не хочет даже на 30 секунд задуматься о последствиях своего решения. И таким образом, получает кризис, коррупцию, неэффективность государства – всё то, что и должен получать безответственный гражданин". Ну а что по сути говорят украинские эксперты о новом, но не последнем эпизоде беззастенчивого воровства в высших эшелонах власти – в обзоре соцсетей.Писатель Дмитрий ВовнянкоКак видим, на сенсационное интервью с бизнесменом Сергеем Ваганяном власти отреагировали самым тупым способом - они от него просто отмахнулись, мол, Береза ​​- уклонист, а все интервью - это порохоботы хотят заставить Зеленского сдать Украину Москве. Пишут все это те же лица, которые в 19-м вопили о липовом "деле свинарчуков " и тогда их никак не волновало, что надвигались выборы и что Москва мечтала свергнуть президента Порошенко?*. Тогда петь в унисон с Москвой для них было так же норм, как позже бизнес-партнерам Зеленского посылать двушечку на Москву. А я кое-что напомню к рассказанному Ваганяном. Иван Баканов – друг детства Зеленского и бывший руководитель ООО "Квартал-95". После избрания Зеленского президентом Баканов стал главой СБУ. Теперь, по словам Ваганяна, Баканов был номинальным руководителем СБУ, реально службой руководил генерал Андрей Наумов.Наумов организовал схемы по обложению бизнесменов поборами, а Баканов, по сути, был каналом связи между СБУ и Банковой. Было ли это случайностью? Нисколько. В 2021 году депутат Гео Лерос ("Слуга народа", кстати) обнародовал запись рассказа бывшего делового партнера Баканова и Шефира Геннадия Лазутина, где тот рассказал, как они пытались рейдерским путем захватить Мартынковскую ГЭС на Хмельничине, а затем как Баканов организовал для Зеленского схему обнала. Кстати, когда Баканов стал главой СБУ, против владельца Мартынковской ГЭС Игоря Тынного СБУ возбудила уголовное дело за "финансирование незаконных вооруженных формирований". Лазутин в том видео рассказал много интересного - в том числе о своих общих интервью с тем же генералом Наумовым. Еще Лазутин рассказал о пристрастии Зеленского к кокаину. Наумов в свое время сбежал из Украины при непонятных обстоятельствах. "Украинская правда" потом писала, что именно Наумов помог россиянам стремительным ударом захватить Чернобыльскую АЭС. То есть Наумов напрямую работал на Москву. И не он единственный. Уже как-то позабылась личность полковника Олега Кулинича, арестованного по обвинению в государственной измене. Кулинича называют лицом максимально приближенным к Баканову. Уместен вопрос, если у этого главы такое окружение, то что из себя представляет сам глава? Ваганян рассказал, что когда по его материалам [было] возбуждено уголовное дело, ему организовали видеозвонок лично с Владимиром Зеленским и Зеленский просил Ваганяна не обнародовать его материалы и обещал порешать. Президент. Поняли? Правду говорит Ваганян или нет – мы не знаем. Мы знаем другое. 24 февраля 2023 года во время пресс-конференции Зеленский устроил истерику, когда журналистка "5 канала" спросила его, какая мера ответственности главы СБУ Баканова за вторжение? "Мы уничтожили олигархов!" – заявил Зеленский.Уничтожили... Поняли? Известно, что на совещании у Зеленского 23 февраля 2022 г. (накануне вторжения) глава СБУ Баканов утверждал, что никакого российского вторжения не будет.То есть руководитель СБУ подготовку россиян к вторжению... проспал. Баканова поддержал тогда министр обороны Резников. Что вторжение произойдет вот-вот, доказывал генерал Залужный. К счастью – не только доказывал. Такова история и такие подробности. Но не беспокойтесь.Бывший нардеп Борислав БерёзаБаканов заявил, что обвинение его в коррупции – это атака против Зеленского и подыгрывание России. Интересно, Баканов считает, что когда он привел в СБУ агента ФСБ Кулинича и коррупционера и предателя Наумова, это усилило Украину? Почему коррупционеры, когда их ловят, начинают обвинять обличители в работе на Россию? Взятка в $20 миллионов за должность губернатора – это дно или только вершина айсберга? Почему НАБУ и САП делают вид, что все ок и не хотят заниматься Бакановым? При этом бизнесмен Сергей Ваганян публично обвиняет экспредседателя СБУ Ивана Баканова и генерала Андрея Наумова в масштабном вымогательстве, продаже должностей и торговле санкциями СНБО.По его словам, с бизнеса требовали 30–50% прибыли, а за неповиновение наказывали санкциями.Есть аудио, видео и документы. Почему НАБУ и САП молчат, а инвесторы должны бояться Украины?Волонтёр Юрий КасьяновОчередной коррупционный скандал никак не укрепляет нашу оборону. И заявление Баканова о предшественниках, таким способом работающих против президента, только добавило масла в огонь. Молчание самого Зеленского разрушает в медийном поле имидж отца нации и реформатора, так старательно строившегося после Миндич-гейта. И не имеет сейчас значения, есть правда или нет в обвинениях Ваганяна. Потому что эти обвинения предъявлены против человека из ближайшего круга президента. Зеленскому необходимо немедленно реагировать. Тем не менее, мы наблюдаем провал коммуникационной политики президента. И это удивительно, учитывая огромный медийный опыт команды Зеленского. Еще два-три таких удара и о перевыборах можно будет забыть навсегда. Даже поездка в Покровск не поможет.Украинский политолог Виктор НебоженкоКак так получилось, что опытный, честный и осторожный глава СБУ Малюк* не сумел увидеть в своей могущественной организации остатки и признаки преступной, мафиозной деятельности Баканова, Наумова и Ваганяна? Неужели никто из СБУ времен Малюка не увидел, не знал и никто не донес новому начальнику о том, чем на самом деле, занимались первые лица "конторы".Мнение о Зеленском - в статье Дмитрий Выдрин: Зеленский — способный ученик Остапа Бендера и патриарха украинской коррупции Лазаренко* Внесен в список экстремистов и террористов

