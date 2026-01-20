Вблизи Сочи пролетел разведывательный самолёт ВМС США

https://ukraina.ru/20260120/vblizi-sochi-proletel-razvedyvatelnyy-samolt-vms-ssha-1074534595.html
Разведывательный противолодочный самолёт ВМС США Boeing P-8A Poseidon, предназначенный для патрулирования водного пространства, был замечен в небе над Чёрным морем недалеко от Сочи. Об этом в ночь на 20 января сообщает РИА Новости
Согласно проведённому агентством анализу полётных данных, американский патрульный самолёт вылетел с итальянского острова Сицилия, вышел к Чёрному морю со стороны болгарского города Варна, зашёл в пространство Румынии, после чего проследовал в сторону Сочи, не приближаясь к Крыму.Затем Poseidon совершил круговую циркуляцию, пролетел в сторону грузинского Батуми, где развернулся и взял курс на свою базу в Сицилии.Самолёт ВМС США P-8A Poseidon создан на базе гражданского Boeing 737-800ERX и предназначен для отслеживания движения судов и военных кораблей, а также обнаружения и борьбы с подводными лодками.Ранее сообщалось, что 12 января самолёт радиоэлектронной разведки Королевских военно-воздушных сил Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint провёл несколько часов в районе Мурманска, совершая манёвры и периодически выключая транспондер.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
02:55 20.01.2026 (обновлено: 02:58 20.01.2026)
Согласно проведённому агентством анализу полётных данных, американский патрульный самолёт вылетел с итальянского острова Сицилия, вышел к Чёрному морю со стороны болгарского города Варна, зашёл в пространство Румынии, после чего проследовал в сторону Сочи, не приближаясь к Крыму.
Затем Poseidon совершил круговую циркуляцию, пролетел в сторону грузинского Батуми, где развернулся и взял курс на свою базу в Сицилии.
Самолёт ВМС США P-8A Poseidon создан на базе гражданского Boeing 737-800ERX и предназначен для отслеживания движения судов и военных кораблей, а также обнаружения и борьбы с подводными лодками.
Ранее сообщалось, что 12 января самолёт радиоэлектронной разведки Королевских военно-воздушных сил Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint провёл несколько часов в районе Мурманска, совершая манёвры и периодически выключая транспондер.