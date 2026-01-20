https://ukraina.ru/20260120/vblizi-sochi-proletel-razvedyvatelnyy-samolt-vms-ssha-1074534595.html

Вблизи Сочи пролетел разведывательный самолёт ВМС США

Вблизи Сочи пролетел разведывательный самолёт ВМС США - 20.01.2026 Украина.ру

Вблизи Сочи пролетел разведывательный самолёт ВМС США

Разведывательный противолодочный самолёт ВМС США Boeing P-8A Poseidon, предназначенный для патрулирования водного пространства, был замечен в небе над Чёрным морем недалеко от Сочи. Об этом в ночь на 20 января сообщает РИА Новости

2026-01-20T02:55

2026-01-20T02:55

2026-01-20T02:58

новости

украина.ру

черное море

сочи

сша

самолет

boeing p-8 poseidon

разведка

российская империя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101837/77/1018377714_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_507c6db597dc512ee153c1f460968e9d.jpg

Согласно проведённому агентством анализу полётных данных, американский патрульный самолёт вылетел с итальянского острова Сицилия, вышел к Чёрному морю со стороны болгарского города Варна, зашёл в пространство Румынии, после чего проследовал в сторону Сочи, не приближаясь к Крыму.Затем Poseidon совершил круговую циркуляцию, пролетел в сторону грузинского Батуми, где развернулся и взял курс на свою базу в Сицилии.Самолёт ВМС США P-8A Poseidon создан на базе гражданского Boeing 737-800ERX и предназначен для отслеживания движения судов и военных кораблей, а также обнаружения и борьбы с подводными лодками.Ранее сообщалось, что 12 января самолёт радиоэлектронной разведки Королевских военно-воздушных сил Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint провёл несколько часов в районе Мурманска, совершая манёвры и периодически выключая транспондер.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

черное море

сочи

сша

российская империя

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, черное море, сочи, сша, самолет, boeing p-8 poseidon, разведка, российская империя