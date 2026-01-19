https://ukraina.ru/20260119/vymrut-da-ischeznut-kuda-vedet-pribaltiku-oshibochnye-resheniya-politicheskoy-elity-1074515128.html

Вымрут да исчезнут. Куда ведет Прибалтику ошибочные решения политической элиты

Некоторые изменения, которые происходят на побережье Балтийского моря, трудно заметить невооруженным глазом, но о них говорит суровая статистика – Литва находится на грани исчезновения из-за сокращения населения и экономики, пишет китайское издание Sohu

Население Литвы, которое когда-то достигало отметки в 3,7 млн человек, сократилось до 2,8 млн, напоминают китайские журналисты. По их словам, население скоро приблизится к отметке в два миллиона человек, а это недвусмысленно говорит о вымирании государства. Молодые массово уезжают, предприятия теряют рабочих, ученных, занимавшихся исследованиями и разработками, даже фермеров не хватает, пишут они.Это не результат военного конфликта или стихийного бедствия, а неизбежное следствие ряда решений руководства страны, констатируют авторы публикации.На сегодняшнее положение дел в стране, среди прочего, повлиял и закон Европейского союза о свободе передвижения, который предоставил литовцам возможность искать работу в развитых странах Западной Европы, отмечает китайская газета.После того, как страна стала членом ЕС, в Литве появился дефицит рабочей силы – образованные молодые люди предпочитают устраиваться на работу в Германии или Великобритании, где можно заработать намного больше, чем на родине, где остаются в основном пожилые, говорится в публикации.Страна потеряла движущую силу развития, констатируют китайские журналисты. Но в этой критический момент литовское руководство сделало странный выбор – вместо того, чтобы бороться с демографическим кризисом и направить силы на улучшение уровня жизни населения, политические элиты занялись усилением своей роли на международной политической арене, подчеркивают они.Политические ошибки, за которые пришлось заплатитьПри этом руководство Литвы выбрало себе серьезного противника в лице второй по величине экономики мира, подчеркивает Sohu."Литва вышла из механизма сотрудничества Китая со странами Центральной и Восточной Европы, а также перешла красную черту в тайваньском вопросе", - отмечается в публикации.Открыв "так называемое Тайваньское представительство" Вильнюс подорвал дипломатические отношения с Китаем, пишет издание. Пока литовские политики ждали, когда западный лагерь оценит этот их шаг по достоинству, Китай применил контрмеры, которые сильно ударили по "экономической артерии Литвы", напоминают авторы статьи."Китай является одним из крупнейших рынков в мире, от которого зависят глобальные цепочки поставок. Такие производственные гиганты, как Continental Group, попали в сложную ситуацию. Они не могут потерять китайский рынок и должны следить за тем, чтобы производимое изделие не содержало запрещенных деталей", - говорится в публикации.В результате литовские компании за одну ночь были исключены из цепочки поставок, некогда оживленное производство внезапно закрылось, рабочие потеряли места, а в хрупком экономическом фундаменте Литвы появились большие трещины, пишет газета.При этом помощь США, на которую рассчитывал Вильнюс, только усугубила проблему: Вашингтон выделил Литве кредит на 600 млн долларов, увеличив этим долговое бремя страны, отмечают авторы статьи.Экономика тоже пострадалаРуководство Литвы также сделало ряд ошибок в экономической сфере, полагает китайская газета. Вильнюс перешел к покупке дорогого сжиженного природного газа у США, что привело к росту инфляции. Жизнь подорожала, а расходы на содержание детей стали неподъемными, что неминуемо повлияет на спад рождаемости в стране, полагают журналисты издания."Клайпедский порт был когда-то главным в Балтийском море. Теперь же пропускная способность порта значительно снизилась: поставки белорусских калийных удобрений остановлены, китайские перевалочные грузы также исчезли. В то же время ходит информация о том, что Литва хочет сдать порт в аренду Китаю. Это бесполезно, так как не сможет исправить стратегический тупик, а коммерческие выгоды не смогут скрыть политических ошибок", - подчеркивает Sohu.Увеличение военных расходов, покупку танков и строительство укреплений для защиты от мнимой внешней угрозы авторы публикации тоже считают одной из больших ошибок литовской политической элиты. По их словам, Вильнюс считает, что отстаивает определенные ценности, но на самом деле он фактически растрачивает потенциал страны для будущего развития.Литва сталкивается с серьезным испытанием: если она не изменит дипломатическую стратегию и не вернется на путь прагматичного сотрудничества, ее ждет необратимый упадок, допускает газета."Численность населения и экономика продолжат сокращаться, и однажды в будущем страна столкнется с риском физического исчезновения. Дело к этому и идет. Малым странам следует быть острожными и не привязывать судьбу к колеснице великих держав, жертвуя интересами собственного народа в угоду внешним силам", - резюмирует китайский Sohu.И вся Прибалтика тожеНе только население Литвы стремительно убывает. В других двух странах Прибалтики (Эстонии и Латвии) ситуация еще хуже.По официальным данным, в начале 2025 года в Латвии поживали 1 856 932 человека или на 18,4 тыс. меньше по сравнению с началом предыдущего, 2024 года.При этом эксперты и политики считают официальную статистику неточной. На самом деле в стране живет чуть более миллиона людей, а остальные просто не уведомили государство о том, что давно уже проживают за рубежом, заявила ранее в интервью местным СМИ депутат городского собрания Риги Инна Дьери.По ее словам, Латвия уже перешагнула точку невозврата, и демографическая яма превратилась в "демографическую бездну".В Эстонии рождаемость уже два года подряд на рекордно низком уровне. Спад рождаемости продолжится, и из-за этого через несколько лет придется закрывать детские сады и школы, полагают местные чиновники. А в перспективе снижение рождаемости повлияет на сокращение налоговых поступлении, поскольку каждый нерожденный ребенок означает потерю для Эстонии около 100—190 тыс. евро налоговых доходов, подсчитали они.Прибалтийские страны признают, что на ускорение процесса депопуляции повлияло их вступление в Евросоюз и интеграция в единый рынок труда, от которой развитые страны ЕС, может быть, и выиграли, но Латвия, Эстония и Литва однозначно проиграли.При этом их чиновники не говорят о том, в какой степени на сокращение населения повлияла государственная русофобия, из-за которой русскому меньшинству пришлось эмигрировать. Это особенно сказалось на ситуации в Эстонии и Латвии, где русских было довольно много. При этом прибалтийские власти не смотрели на их отъезд как на катастрофу, наоборот, они считали это успехом.В первые годы после вступления в Евросоюз небольшие размеры и численность населения для прибалтийских стран считались преимуществом. Ликвидировав советскую промышленность, они получили доступ к европейским дотациям, а относительно небольших средств оказалось достаточно для поддержки их немногочисленного населения.Несмотря на плохие политические отношения с Россией и Белоруссией, три прибалтийских государства старались поддерживать с ними экономические связи. Продолжала работать железнодорожная и портовая транзитная инфраструктура, которая работала в первую очередь на российский и белорусский импорт и экспорт. В определенные годы белорусский экспорт обеспечивал до 30% оборота литовского порта Клайпеда, об этом упомянули и журналисты китайского издания Sohu в своей публикации.Туристы из России и Белоруссии обеспечивали значительный доход туристической отрасли прибалтийских стран, а банковская сфера на какое-то время стала общеевропейской прачечной как для российского капитала, так и для капитала из других европейских стран.Однако политический климат резко изменился за несколько лет до начала российской специальной военной операцией на Украине. Отношения между Россией и Евросоюзом тогда накалялись, а страны Прибалтики решили, что антироссийские лозунги они должны выкрикивать громче, чем все остальные.При этом они стали рвать все оставшиеся экономические связи с Россией и Белоруссией, налаженные во время существования общего советского государства. Латвия, Эстония и Литва 8 февраля 2025 года окончательно отключились от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы и перешли в автономный режим работы, а 9 февраля подключились к европейской континентальной сети.Это привело к удорожанию электроэнергии для потребителей и снижению уровня жизни, о котором говорит китайское издание.Теперь прибалтийские государства разыгрывают карту российской угрозы и, пользуясь своим географическим положением, пытаются получить от Брюсселя дополнительные субсидии на военные расходы. Однако в самом Евросоюзе уже не так охотно разбрасываются деньгами, а заокеанские партнеры при новой администрации в первую очередь заботятся о собственном заработке.В таких обстоятельствах прибалтийским странам действительно стоило бы присмотреться к советам китайского издания. Маленьким странам не стоит привязывать судьбу к великим державам, так как в разных геополитических играх они в итоге могут оказаться сопутствующим ущербом.

