Главное за ночь 11 июля - 11.07.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 11 июля
Главное за ночь 11 июля - 11.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 11 июля
В России прошли первые испытания бронепанелей для защиты нефтебаз и газохранилищ в том числе от атак FPV-дронов, сообщил "Ростех". На тестах отечественные... Украина.ру, 11.07.2024
2024-07-11T08:04
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киев
владимир зеленский
дональд трамп
марьяна безуглая
ростех
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В России прошли первые испытания бронепанелей для защиты нефтебаз и газохранилищ в том числе от атак FPV-дронов, сообщил "Ростех". На тестах отечественные бронеплиты не пробили пули от патрона 9х19 мм и даже осколки гранаты Ф-1, подорванной в полуметре.СВР России получила данные о поисках американцами альтернативы Владимиру Зеленскому от своего резидента в Киеве. Это следует из рассекреченной шифрограммы, обнародованной в журнале "Разведчик".Руководство Воздушных сил Украины называет "обломками" попавшие по целям ракеты, чтобы сохранить "веру в ВСУ", заявила нардеп Марьяна Безуглая. Кроме того, по её словам, Patriot может сбивать дрон в тот момент, когда "российская ракета уничтожает важный объект критической инфраструктуры на миллиарды".Две ракеты "Искандер" ударили ночью по Сумской области, сообщают Воздушные силы Украины. По их данным, также атаковали шесть "Гераней", все они были якобы сбиты, долетев до Львовской и Тернопольской областей.Трамп в случае победы на выборах может сократить обмен США разведданными с другими членами НАТО, пишет Politico. Речь идёт в том числе об информации, которую в итоге использует Украина.
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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, марьяна безуглая, ростех
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марьяна Безуглая, Ростех

Главное за ночь 11 июля

08:04 11.07.2024 (обновлено: 08:05 11.07.2024)
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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В России прошли первые испытания бронепанелей для защиты нефтебаз и газохранилищ в том числе от атак FPV-дронов, сообщил "Ростех". На тестах отечественные бронеплиты не пробили пули от патрона 9х19 мм и даже осколки гранаты Ф-1, подорванной в полуметре.
СВР России получила данные о поисках американцами альтернативы Владимиру Зеленскому от своего резидента в Киеве. Это следует из рассекреченной шифрограммы, обнародованной в журнале "Разведчик".
Руководство Воздушных сил Украины называет "обломками" попавшие по целям ракеты, чтобы сохранить "веру в ВСУ", заявила нардеп Марьяна Безуглая. Кроме того, по её словам, Patriot может сбивать дрон в тот момент, когда "российская ракета уничтожает важный объект критической инфраструктуры на миллиарды".
Две ракеты "Искандер" ударили ночью по Сумской области, сообщают Воздушные силы Украины. По их данным, также атаковали шесть "Гераней", все они были якобы сбиты, долетев до Львовской и Тернопольской областей.
Трамп в случае победы на выборах может сократить обмен США разведданными с другими членами НАТО, пишет Politico. Речь идёт в том числе об информации, которую в итоге использует Украина.
 
НовостиУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампМарьяна БезуглаяРостех
 
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Заголовок открываемого материала
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