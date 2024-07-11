Олег Измайлов рассказал, почему Волчанск стал "пластырем" и предвестником катастрофы ВСУ в Харькове
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Еще один-два успеха российских войск на этом берегу Донца — и оборона Волчанска станет бессмысленной, а отводить войска будет почти некуда. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
Возможно, Волчанск и задумывался командованием как некий "пластырь", который оттягивал бы на себя все "соки" из оборонительных районов ВСУ и в Харьковской области и в Донбассе, рассказал эксперт.
ВСУ перебросили туда большое количество спецназа, который способен работать в "инфарктных" для любой армии ситуациях, когда намечается прорыв и обрушение фронта. Применение небольших групп войск привели к тому, что у ВСУ возникла такая ситуация, добавил он.
"Создав плацдарм на берегу Северского Донца, российская армия получает возможность наступать в сторону Старого Салтова, перекрывая ВСУ пути отступления из этой части Харьковской области. Понятно, что захват плацдарма [в селе Прилипка] пока не катастрофа для ВСУ, но уже предвестник катастрофы", - подчеркнул Измайлов.
Еще один-два успеха российских войск на этом берегу Донца — и оборона Волчанска станет бессмысленной, а отводить войска может быть уже некуда. Есть только на Купянск, а там свои проблемы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе читайте на сайте Украина.ру
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