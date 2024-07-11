Олег Измайлов рассказал, почему Волчанск стал "пластырем" и предвестником катастрофы ВСУ в Харькове - 11.07.2024 Украина.ру
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Олег Измайлов рассказал, почему Волчанск стал "пластырем" и предвестником катастрофы ВСУ в Харькове
Олег Измайлов рассказал, почему Волчанск стал "пластырем" и предвестником катастрофы ВСУ в Харькове - 11.07.2024 Украина.ру
Олег Измайлов рассказал, почему Волчанск стал "пластырем" и предвестником катастрофы ВСУ в Харькове
Еще один-два успеха российских войск на этом берегу Донца — и оборона Волчанска станет бессмысленной, а отводить войска будет почти некуда. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
2024-07-11T05:30
2024-07-11T05:30
новости
россия
харьковская область
олег измайлов
всу
волчанск
плацдарм
река
северский донец
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Возможно, Волчанск и задумывался командованием как некий "пластырь", который оттягивал бы на себя все "соки" из оборонительных районов ВСУ и в Харьковской области и в Донбассе, рассказал эксперт.ВСУ перебросили туда большое количество спецназа, который способен работать в "инфарктных" для любой армии ситуациях, когда намечается прорыв и обрушение фронта. Применение небольших групп войск привели к тому, что у ВСУ возникла такая ситуация, добавил он.Еще один-два успеха российских войск на этом берегу Донца — и оборона Волчанска станет бессмысленной, а отводить войска может быть уже некуда. Есть только на Купянск, а там свои проблемы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе читайте на сайте Украина.руО том, как Киев хочет втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
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россия
харьковская область
волчанск
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новости, россия, харьковская область, олег измайлов, всу, волчанск, плацдарм, река, северский донец
Новости, Россия, Харьковская область, Олег Измайлов, ВСУ, Волчанск, плацдарм, река, Северский Донец

Олег Измайлов рассказал, почему Волчанск стал "пластырем" и предвестником катастрофы ВСУ в Харькове

05:30 11.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
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Еще один-два успеха российских войск на этом берегу Донца — и оборона Волчанска станет бессмысленной, а отводить войска будет почти некуда. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
Возможно, Волчанск и задумывался командованием как некий "пластырь", который оттягивал бы на себя все "соки" из оборонительных районов ВСУ и в Харьковской области и в Донбассе, рассказал эксперт.
ВСУ перебросили туда большое количество спецназа, который способен работать в "инфарктных" для любой армии ситуациях, когда намечается прорыв и обрушение фронта. Применение небольших групп войск привели к тому, что у ВСУ возникла такая ситуация, добавил он.

"Создав плацдарм на берегу Северского Донца, российская армия получает возможность наступать в сторону Старого Салтова, перекрывая ВСУ пути отступления из этой части Харьковской области. Понятно, что захват плацдарма [в селе Прилипка] пока не катастрофа для ВСУ, но уже предвестник катастрофы", - подчеркнул Измайлов.

Еще один-два успеха российских войск на этом берегу Донца — и оборона Волчанска станет бессмысленной, а отводить войска может быть уже некуда. Есть только на Купянск, а там свои проблемы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе читайте на сайте Украина.ру
О том, как Киев хочет втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
Дмитрий Корнев интервью - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
9 июля, 05:32
Дмитрий Корнев: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше Никто пока не сбрасывал со счетов, что мы можем достичь целей СВО на поле боя. Для этого нужно провести крупную наступательную операцию, которая будет помасштабнее сражения за Авдеевку. Мы можем проделать нечто такое, что было 24 февраля, только без отката назад
 
НовостиРоссияХарьковская областьОлег ИзмайловВСУВолчанскплацдармрекаСеверский Донец
 
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