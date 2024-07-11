https://ukraina.ru/20240711/1056173651.html

Олег Измайлов рассказал, почему Волчанск стал "пластырем" и предвестником катастрофы ВСУ в Харькове

Олег Измайлов рассказал, почему Волчанск стал "пластырем" и предвестником катастрофы ВСУ в Харькове - 11.07.2024 Украина.ру

Олег Измайлов рассказал, почему Волчанск стал "пластырем" и предвестником катастрофы ВСУ в Харькове

Еще один-два успеха российских войск на этом берегу Донца — и оборона Волчанска станет бессмысленной, а отводить войска будет почти некуда. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов

2024-07-11T05:30

2024-07-11T05:30

2024-07-11T05:30

новости

россия

харьковская область

олег измайлов

всу

волчанск

плацдарм

река

северский донец

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Возможно, Волчанск и задумывался командованием как некий "пластырь", который оттягивал бы на себя все "соки" из оборонительных районов ВСУ и в Харьковской области и в Донбассе, рассказал эксперт.ВСУ перебросили туда большое количество спецназа, который способен работать в "инфарктных" для любой армии ситуациях, когда намечается прорыв и обрушение фронта. Применение небольших групп войск привели к тому, что у ВСУ возникла такая ситуация, добавил он.Еще один-два успеха российских войск на этом берегу Донца — и оборона Волчанска станет бессмысленной, а отводить войска может быть уже некуда. Есть только на Купянск, а там свои проблемы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе читайте на сайте Украина.руО том, как Киев хочет втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом

https://ukraina.ru/20240709/1056138185.html

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новости, россия, харьковская область, олег измайлов, всу, волчанск, плацдарм, река, северский донец