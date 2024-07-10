"Служит интересам США": евродепутат назвал НАТО террористической организацией - 10.07.2024 Украина.ру
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"Служит интересам США": евродепутат назвал НАТО террористической организацией
"Служит интересам США": евродепутат назвал НАТО террористической организацией - 10.07.2024 Украина.ру
"Служит интересам США": евродепутат назвал НАТО террористической организацией
Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х (заблокирована в РФ) назвал НАТО террористической организацией, которая служит интересам США и военно-промышленного комплекса
2024-07-10T12:27
2024-07-10T12:27
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"НАТО - террористическая организация, залитая кровью невинных людей, которая служит интересам империи США и военно-промышленного комплекса", - написал УоллесВо вторник в Вашингтоне стартовал саммит НАТО. Он направлен на противостояние угрозам, якобы исходящим от России и Китая. В его рамках планируется принять решения, связанные с большей вовлеченностью альянса в конфликт на Украине и усилением военного-политического блока в ближайшие годы.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что альянс имеет агрессивный характер и его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.Подробнее о саммите - в материале Ростислава Ищенко Саммит НАТО поддержит конфронтационную модель на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, ирландия, нато, европарламент
Новости, Россия, США, Ирландия, НАТО, Европарламент

"Служит интересам США": евродепутат назвал НАТО террористической организацией

12:27 10.07.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х (заблокирована в РФ) назвал НАТО террористической организацией, которая служит интересам США и военно-промышленного комплекса
"НАТО - террористическая организация, залитая кровью невинных людей, которая служит интересам империи США и военно-промышленного комплекса", - написал Уоллес
Во вторник в Вашингтоне стартовал саммит НАТО. Он направлен на противостояние угрозам, якобы исходящим от России и Китая. В его рамках планируется принять решения, связанные с большей вовлеченностью альянса в конфликт на Украине и усилением военного-политического блока в ближайшие годы.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что альянс имеет агрессивный характер и его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.
Подробнее о саммите - в материале Ростислава Ищенко Саммит НАТО поддержит конфронтационную модель на сайте Украина.ру.
 
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