https://ukraina.ru/20240709/1056145063.html

Саммит НАТО поддержит конфронтационную модель

Саммит НАТО поддержит конфронтационную модель - 09.07.2024 Украина.ру

Саммит НАТО поддержит конфронтационную модель

Сегодня в Вашингтоне откроется юбилейный саммит НАТО. Лидеры 32 государств-членов Альянса будут много говорить о мире, но готовиться будут к войне. Вернее к нескольким войнам.

2024-07-09T15:54

2024-07-09T15:54

2024-07-09T15:56

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Во-первых, европейцы намерены выиграть пропагандистскую войну у Трампа. 23 страны достигли требуемого уровня трат на оборону в 2% ВВП и выше, остальные 9 быстро подтягиваются. Таким образом аргументация Трампа (имеющего неплохие шансы вновь стать президентом), на которой базировались его отказ защищать Европу и угроза вовсе вывести США из НАТО, больше не работают. В ближайшее время расходы европейских стран "на оборону" (в реальности на агрессивную войну) будут только расти на радость собственным ВПК этих стран и американским производителям оружия.Во-вторых, НАТОвцы придумали красивую формулировку по Украине, согласно которой возможное членство Киева в Альянсе признаётся неотвратимым. "Возможная неотвратимость" - оксюморон и можно было бы посмеяться над потугами НАТОвских "филологов", если бы таким образом страны-члены блока не демонстрировали своё неотвратимое намерение использовать любую возможность для продолжения выстраивания отношений с Россией по конфронтационной модели.Как известно, главным требованием России, которое должно быть выполнено для начала мирных переговоров, является возвращение инфраструктуры НАТО в границы 1997 года, при обязательной нейтрализации всего, что может остаться к этому времени от Украины. Де факто – Россия требует создания в Восточной Европе буферной демилитаризованной зоны для обеспечения своей безопасности. Заявление о неотвратимости приёма Украины в НАТО является на этом фоне откровенной демонстрацией намерения НАТО продолжить попытки оказания на Россию военно-политического, финансово-экономического, информационного и дипломатического давления с целью слома её позиции.Одна эта фраза в итоговом коммюнике перечёркивает все усилия челночной дипломатии Орбана, так как не оставляет места компромиссу. Боевые действия начались из-за отказа США учитывать в своей политике интересы безопасности России и будут продолжаться до тех пор, пока Россия не добьётся решения данной проблемы. Причём проблема гораздо шире одной лишь Украины. Проблема и в других союзниках США по НАТО, охотно предоставляющих свою территорию в качестве плацдарма для агрессии против России и свои вооружённые силы для организации антироссийских провокаций.Чтобы окончательно развеять всякие сомнения относительно курса НАТО на российском направлении Йенс Столтенберг, покидающий пост генерального секретаря Альянса, продавливает предложение, согласно которому страны НАТО возьмут на себя обязательство в следующем году поставить на Украину оружия не меньше, чем на 40 миллиардов долларов. Первоначально это предложение распространялось за пределы 2025 года. Нынешняя сокращённая формула является плодом долгих консультаций и сложных компромиссов, так что имеет все шансы быть принятой. Тем более, что приходящий на смену Столтенбергу, в качестве генерального секретаря НАТО, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте известен как минимум не менее, если не более русофобской позицией, чем Столтенберг.В-третьих, и это главное, в зону ответственности НАТО планируется включить Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). В принципе, НАТО давно, ещё в 90-е годы решила не ограничиваться северной Атлантикой и Европой, как зоной ответственности, заявив, что миротворческий операции Альянс будет проводить по всему миру.Однако в данном случае речь идёт не о миротворческой операции и не о разовой акции, а о постоянном присутствии НАТО в АТР и о координации действий стран-членов с уже созданными США в регионе военными блоками и с другими союзниками США в Юго-Восточной Азии (ЮВА). Представители некоторых стран АТР в связи с этим будут участвовать в работе саммита в качестве гостей.Что примечательно, пока в Вашингтон не приглашены Филиппины – наибольший раздражитель Китая в регионе после Тайваня (последний также не будет представлен на саммите). Не думаю, что это сделано из деликатности и нежелания дополнительно раздражать Пекин. Скорее США просто боятся спугнуть своих союзников по НАТО прогнозируемой резкой реакцией Пекина.А так вроде бы ничего конкретного не произошло. Одни (европейские) союзники США, военные корабли которых и так уже на постоянной основе присутствуют в АТР поговорили о координации действий с такими же союзниками США в ЮВА, а также с Австралией и Новой Зеландией. Но, коготок увяз – всей птичке пропасть. НАТО всё сильнее будет втягиваться в поддержку стран с которыми в регионе конфликтует Китай. Филиппины и Тайвань приложатся по принципу: Япония и Австралия их поддерживают, а НАТО поддерживает Японию и Австралию.В целом, повестка юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне демонстрирует, что исчерпав возможности неоколониального господства (финансово-экономические механизмы прекратили работать) Запад возвращается к традиционным силовым методам решения международных проблем и навязывания своей воли независимым государствам.Подчеркну, если раньше речь шла больше о США, как локомотиве агрессии, и об их союзниках, покорно идущих в фарватере американкой политики, то сейчас коллективный Запад (в который мы традиционно включаем восточных, тихоокеанских, союзников США) выступает в качестве единого целого, а американские союзники по НАТО, отрезав себе путь назад своей безумной антироссийской санкционной политикой, разрушившей их экономики, как систему, балансировавшую на торговле с Америкой и Россией, не менее Вашингтона заинтересованы в победе над Москвой и Пекином, намерены бороться до конца и даже проявляют инициативу.Для России претензия коллективного Запада на придание нынешнему противостоянию глобального характера (без разделения ТВД на российский, китайский и иные) может показаться в определённом смысле полезной, так как должна отвлечь часть ресурсов Запада в АТР, ослабив его возможности в Европе. Но это не так.На деле, Запад намерен и далее использовать для "сдерживания России" на европейском направлении преимущественно Украину и государства Восточной Европы. Военные успехи России неприятны для Запада в целом и могут стоить карьеры отдельным политикам, но пока территориальные изменения не переходят в качественные, пока Восточная Европа контролируется Вашингтоном и Брюсселем, Запад считает себя политически неуязвимым.Против России будут использоваться ровно те же ресурсы, которые использовались до сих пор. Западная Европа и США просто будут и далее финансировать и вооружать агрессию.Примерно такую же схему планируется применить в ЮВА против Китая. Тайвань и Филиппины должны принять на себя удар, выступив застрельщиками войны, остальные союзники США в АТР сыграют роль Европы на российском ТВД, обеспечив борцам с Китаем тыл, логистику, финансирование, поставки вооружений. США и НАТО являются стратегическим резервом и должны накапливать силы, пока Москва и Пекин тратят свои на борьбу с украинско-восточноевопейским и тайваньско-филиппинским пушечным мясом.Отдельно отмечу, что в данном материале мы разбирали планы Запада, становящиеся очевидными из повестки открывающегося саммита НАТО. Понятно, что Россия и Китай, вместе со своими союзниками могут и будут противодействовать этим планам.Просто надо понимать, что независимо от положения дел на Украине, Запад далеко не считает себя разгромленным и намерен усиливать конфронтацию, а все его разговоры о мире – не более, чем попытка выиграть время для укрепления своих позиций и совершения политического манёвра.Продолжение темы - в статье Владимира Скачко Орбан выводит на чистую воду. Саммит НАТО покажет, кто за мир в Украине, а кто за войну

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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