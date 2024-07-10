https://ukraina.ru/20240710/1056150987.html

"Крушения обороны не будет": эксперт раскрыл, почему солдаты ненавидят Зеленского, но продолжают воевать

"Крушения обороны не будет": эксперт раскрыл, почему солдаты ненавидят Зеленского, но продолжают воевать - 10.07.2024 Украина.ру

"Крушения обороны не будет": эксперт раскрыл, почему солдаты ненавидят Зеленского, но продолжают воевать

Тотальная мобилизация, когда хватают на улицах городов Украины, не приводит к тому, чтобы на фронте кардинально менялась ситуация. Человеку, попадающему на фронт, если его за две недели не убили, уже плевать на Зеленского, он его просто ненавидит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-07-10T05:30

2024-07-10T05:30

2024-07-10T05:30

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Никакого крушения ВСУ не будет. Идет третий год боевых действий, но никто не видит, чтобы части противника сотнями и тысячами сдавались в плен. Еженедельные сводки сообщают максимум о 50 пленных. Причем зачастую (солдаты и офицеры это подтверждают) ВСУ сдаются в плен, когда у них израсходован боезапас, рассказал эксперт.Поэтому насчет скорого крушении обороны ВСУ не надо строить иллюзий. Тотальная мобилизация, когда хватают на улицах городов Украины, не приводит к тому, чтобы на фронте кардинально менялась ситуация, уточнил он.Есть еще одна причина, по которой реже сдаются в плен ВСУ, и наши реже стараются брать в плен. Это то, что по таким группам ВСУ бьют беспилотниками, как только могут. И по своим, и по российским бойцам, указал специалист."Рисковать никто не хочет. Но если бы сдавались подразделениями, этой проблемы не было бы", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре - читайте на сайте Украина.руОб успешном форсировании Северского Донца в районе села Прилипка - в интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе

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новости, украина, россия, михаил онуфриенко, всу, вс рф, сво, фронт, плен, владимир зеленский, солдаты, офицеры