"Крушения обороны не будет": эксперт раскрыл, почему солдаты ненавидят Зеленского, но продолжают воевать
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Тотальная мобилизация, когда хватают на улицах городов Украины, не приводит к тому, чтобы на фронте кардинально менялась ситуация. Человеку, попадающему на фронт, если его за две недели не убили, уже плевать на Зеленского, он его просто ненавидит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Никакого крушения ВСУ не будет. Идет третий год боевых действий, но никто не видит, чтобы части противника сотнями и тысячами сдавались в плен. Еженедельные сводки сообщают максимум о 50 пленных. Причем зачастую (солдаты и офицеры это подтверждают) ВСУ сдаются в плен, когда у них израсходован боезапас, рассказал эксперт.
Поэтому насчет скорого крушении обороны ВСУ не надо строить иллюзий. Тотальная мобилизация, когда хватают на улицах городов Украины, не приводит к тому, чтобы на фронте кардинально менялась ситуация, уточнил он.
"Она (ситуация на фронте для ВСУ. - Ред.) ухудшается только за счет низкого уровня подготовки. Человеку, попадающему на фронт, если его за две недели не убили, уже плевать на Зеленского, он ненавидит его лютой ненавистью, он ненавидит своего комбрига, но воевать он будет. У него сужается кругозор, все сводится к выживанию", - отметил Онуфриенко.
Есть еще одна причина, по которой реже сдаются в плен ВСУ, и наши реже стараются брать в плен. Это то, что по таким группам ВСУ бьют беспилотниками, как только могут. И по своим, и по российским бойцам, указал специалист.
"Рисковать никто не хочет. Но если бы сдавались подразделениями, этой проблемы не было бы", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре - читайте на сайте Украина.ру
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