В Киеве ждут что Москва свалится первой. Украинские экcперты о неизбежности негативных перемен - 09.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240709/1056135248.html
В Киеве ждут что Москва свалится первой. Украинские экcперты о неизбежности негативных перемен
В Киеве ждут что Москва свалится первой. Украинские экcперты о неизбежности негативных перемен - 09.07.2024 Украина.ру
В Киеве ждут что Москва свалится первой. Украинские экcперты о неизбежности негативных перемен
В украинском экспертном сообществе и в политических кругах находятся реалисты, которые говорят о необходимости менять вектор, менять политику. Если этого не сделать, плохо будет всем.
2024-07-09T05:43
2024-07-09T06:37
эксклюзив
украина
россия
эксперты
москва
алексей арестович
руслан бортник
андрей ермолаев
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103145/77/1031457779_0:205:1920:1285_1920x0_80_0_0_2eefebe50a2d49497b44d266f6bf2664.jpg.webp
С таким тезисом выступил покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович* . Он в эфире интернет-канала "ПолитЭксперт" заявил, что война будет остановлена до зимы — поскольку перезимовать, воюя, шансов у Украины (у киевского режима — ред.) просто нет .Потом придётся что-то делать для того, чтобы война не повторилась. По мнению Арестовича, суть в том, чтобы не представлять угрозы для России — а это означает отказ от вступления в НАТО и нейтральный статус страны.Он отметил, что Москва "считает попытку Украины вступить в НАТО стратегической угрозой безопасности России и не может этого допустить при любых обстоятельствах — и не допускает путём войны".По его словам, "на фоне переговоров о мире требование нейтралитета — это практически неизбежная для нас (для Киева — ред.) история…всякийй раз, как мы будем стремиться в НАТО, каждый разговор о НАТО — это прямая военная угроза, угроза возобновления войны или не прекращения войны".Экс-советник ОП подчеркнул, что все понимают, из-за чего началась война: "россияне сочли, что поход Украины в НАТО абсолютно неприемлем с точки зрения безопасности России".Можно такую позицию Москву осмеивать или просто не принимать, но "цена этого — война с Россией...". Потому нейтральный статус для Украины в будущем неизбежен, считает Арестович.Арестович также заявил, что он сам пойдёт на выборах в президенты Украины, а говорит сейчас об этом по той причине, что вот-вот уже мир, "а мир означает выборы". По мнению эксперта, если не случится каких-либо "чёрных лебедей", то выборы на Украине состоятся уже весной будущего года, а осенью этого года уже будет предвыборная кампания.Понятно, что тогда военное положение закончится, границы откроют, и кто-то поедет из страны, а кто-то будет возвращаться… Арестович напомнил, что украинцы — нация распределённая, сейчас "каждый третий украинец (находится — ред.) за границей — 10-12 миллионов". Да ещё до войны 18 миллионов украинцев жили за рубежом.По словам эксперта, нынешняя украинская власть объявляет уехавших украинцами второго сорта, но такая позиция совершенно аморальна - "все это наши люди". И после войны с ними надо будет работать в том плане, чтобы они сохраняли лояльность к Украине.Когда наступит это "после войны"? Не все согласны с мнением, что мир вот-вот будет достигнут, что война будет остановлена. Так, украинский политолог Руслан Бортник допускает, что эта война может продлиться ещё 10 лет.По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, "вероятнее всего, что эта война закончится поражением одной из сторон, военным поражением"."Ещё процентов 20, что она будет продолжаться ещё 10 лет. Ну, и ещё процентов 10, что мы найдём какое-то глобальное мирное соглашение, у нас будут новые Хельсинкские соглашения и мы договоримся о политических инструментах завершения этой войны, этого конфликта", - сказал эксперт.Бортник подчеркнул, что "слишком многое стоит на карте, ставки повышаются, каждый пытается сломить волю противника к сопротивлению". Но, продолжил он, на вершине этой лестницы ставок, лестницы эскалации — реальная угроза применения ядерного оружия - "что поставит под вопрос существование всей нашей цивилизации".Вообще у Киева осталось очень мало хороших вариантов, считает эксперт. По его словам, Украине (киевскому режиму — ред.) сейчас приходится просто придумывать всё новые трюки, чтобы удержаться на сцене, чтобы не сдуло геополитическим ветром.Как бы то ни было, все согласны в том, что простых решений для Украины не будет. Украинский политолог Андрей Ермолаев отметил в одном из эфиров, что время для Украины грядёт крайне сложное, а проблема у страны не только с фронтом и с отсутствием "варианта "Б", но и в том, что "крайне слаба правящая политическая элита"."Давайте вещи называть своими именами. Огромное количество случайных людей — эпатирующих, научившихся хорошо говорить… Их смотрят такие же растерянные и плохо подготовленные, плохо ориентированные украинские граждане. Пострадавшие, находящиеся в таком же ПТСР, как и люди на фронте. Это беда, это беда", - сказал политолог.Он добавил, что не ожидает никаких серьёзных обновлений в украинской политике — "на смену одним, если там дронами их не догонят и не поотстреливают, придут те, кто будет реваншировать, смотря на политику так же примерно, как их предшественники, что это всё легко и просто, что можно дать два интервью, три клипа и пятнадцать обещаний - и всё получится".С такими политиками легко не будет.Подробнее о том, что происходит на Украине — в материале Егора Леева "Взрывы в Киеве и Кривом Роге, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля" * Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240708/1056118243.html
https://ukraina.ru/20240707/1056109038.html
украина
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103145/77/1031457779_146:0:1859:1285_1920x0_80_0_0_5a9a9989089299298b1879d45902d99e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, эксперты, москва, алексей арестович, руслан бортник, андрей ермолаев, нато
Эксклюзив, Украина, Россия, эксперты, Москва, Алексей Арестович, Руслан Бортник, Андрей Ермолаев, НАТО

В Киеве ждут что Москва свалится первой. Украинские экcперты о неизбежности негативных перемен

05:43 09.07.2024 (обновлено: 06:37 09.07.2024)
 
© CC0, PixabayКиев майдан
Киев майдан
© CC0, Pixabay
Читать в
Сергей Зуев
Все материалы
В украинском экспертном сообществе и в политических кругах находятся реалисты, которые говорят о необходимости менять вектор, менять политику. Если этого не сделать, плохо будет всем.
С таким тезисом выступил покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович* . Он в эфире интернет-канала "ПолитЭксперт" заявил, что война будет остановлена до зимы — поскольку перезимовать, воюя, шансов у Украины (у киевского режима — ред.) просто нет .
Потом придётся что-то делать для того, чтобы война не повторилась. По мнению Арестовича, суть в том, чтобы не представлять угрозы для России — а это означает отказ от вступления в НАТО и нейтральный статус страны.
Он отметил, что Москва "считает попытку Украины вступить в НАТО стратегической угрозой безопасности России и не может этого допустить при любых обстоятельствах — и не допускает путём войны".
"Российская политика очень простая, это надо чётко усвоить. Принцип российской политики — государства вокруг России либо будут дружественными или дружественно-нейтральными, или хотя бы нейтральными, либо будут частью России", - заявил Арестович.
По его словам, "на фоне переговоров о мире требование нейтралитета — это практически неизбежная для нас (для Киева — ред.) история…всякийй раз, как мы будем стремиться в НАТО, каждый разговор о НАТО — это прямая военная угроза, угроза возобновления войны или не прекращения войны".
Экс-советник ОП подчеркнул, что все понимают, из-за чего началась война: "россияне сочли, что поход Украины в НАТО абсолютно неприемлем с точки зрения безопасности России".
- РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Вчера, 12:13
Помощь ВСУ упала до исторического минимума. Украинские эксперты об усталости общества и вариантах мираНа Украине эксперты и политики обдумывают обнаружившуюся проблему сокращения объёмов помощи, которую украинцы оказывают ВСУ. То ли люди стали беднее, то ли изменилось их отношение к происходящему, то ли и то и другое вместе
Можно такую позицию Москву осмеивать или просто не принимать, но "цена этого — война с Россией...". Потому нейтральный статус для Украины в будущем неизбежен, считает Арестович.
"У нас два варианта, или мы будем Афганистаном, или мы будем Швейцарией, выбирайте. Я за Швейцарию", - сказал он.
Арестович также заявил, что он сам пойдёт на выборах в президенты Украины, а говорит сейчас об этом по той причине, что вот-вот уже мир, "а мир означает выборы". По мнению эксперта, если не случится каких-либо "чёрных лебедей", то выборы на Украине состоятся уже весной будущего года, а осенью этого года уже будет предвыборная кампания.
Понятно, что тогда военное положение закончится, границы откроют, и кто-то поедет из страны, а кто-то будет возвращаться… Арестович напомнил, что украинцы — нация распределённая, сейчас "каждый третий украинец (находится — ред.) за границей — 10-12 миллионов". Да ещё до войны 18 миллионов украинцев жили за рубежом.
По словам эксперта, нынешняя украинская власть объявляет уехавших украинцами второго сорта, но такая позиция совершенно аморальна - "все это наши люди". И после войны с ними надо будет работать в том плане, чтобы они сохраняли лояльность к Украине.
Когда наступит это "после войны"? Не все согласны с мнением, что мир вот-вот будет достигнут, что война будет остановлена. Так, украинский политолог Руслан Бортник допускает, что эта война может продлиться ещё 10 лет.
По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, "вероятнее всего, что эта война закончится поражением одной из сторон, военным поражением".
"Так будет развязан этот узел. За счёт проигравшего решат все остальные вопросы", - заявил Бортник. Он добавил, что вероятность такого исхода — 40%, "еще процентов 30, что всё-таки удастся заморозить конфликт, и это будет победой для Украины и победой наших западных союзников".
"Ещё процентов 20, что она будет продолжаться ещё 10 лет. Ну, и ещё процентов 10, что мы найдём какое-то глобальное мирное соглашение, у нас будут новые Хельсинкские соглашения и мы договоримся о политических инструментах завершения этой войны, этого конфликта", - сказал эксперт.
Бортник подчеркнул, что "слишком многое стоит на карте, ставки повышаются, каждый пытается сломить волю противника к сопротивлению". Но, продолжил он, на вершине этой лестницы ставок, лестницы эскалации — реальная угроза применения ядерного оружия - "что поставит под вопрос существование всей нашей цивилизации".
Вообще у Киева осталось очень мало хороших вариантов, считает эксперт. По его словам, Украине (киевскому режиму — ред.) сейчас приходится просто придумывать всё новые трюки, чтобы удержаться на сцене, чтобы не сдуло геополитическим ветром.
"Но мы ждём с надеждой на то, что Москва свалится первой в этой ситуации, или свалится в какой-то внутренний кризис. Вот и вся стратегия", - сказал Бортник.
Как бы то ни было, все согласны в том, что простых решений для Украины не будет. Украинский политолог Андрей Ермолаев отметил в одном из эфиров, что время для Украины грядёт крайне сложное, а проблема у страны не только с фронтом и с отсутствием "варианта "Б", но и в том, что "крайне слаба правящая политическая элита".
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
7 июля, 07:32
НАТО будет на Украине, но украинцам не стоит этому радоваться. Эксперты о тревожном будущем страныНа Украине обсуждают, возможны ли сейчас прекращение огня и мирные переговоры, зачем на самом деле приезжал в Киев и в Москву Виктор Орбан, и не пора ли уже перестать говорить об "уверенной победе" над Россией.
"Давайте вещи называть своими именами. Огромное количество случайных людей — эпатирующих, научившихся хорошо говорить… Их смотрят такие же растерянные и плохо подготовленные, плохо ориентированные украинские граждане. Пострадавшие, находящиеся в таком же ПТСР, как и люди на фронте. Это беда, это беда", - сказал политолог.
Он добавил, что не ожидает никаких серьёзных обновлений в украинской политике — "на смену одним, если там дронами их не догонят и не поотстреливают, придут те, кто будет реваншировать, смотря на политику так же примерно, как их предшественники, что это всё легко и просто, что можно дать два интервью, три клипа и пятнадцать обещаний - и всё получится".
С такими политиками легко не будет.
Подробнее о том, что происходит на Украине — в материале Егора Леева "Взрывы в Киеве и Кривом Роге, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля"
* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияэкспертыМоскваАлексей АрестовичРуслан БортникАндрей ЕрмолаевНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:54Хроника энергетической войны: Несбыточные энергопланы Киева, теневой флот России и китайский термояд
06:31Дипломатия Орбана: что это значит?
06:11Снежана Егорова: Я раскаиваюсь в том, что пригрела и накормила Зеленского, когда его выгнали из Москвы
06:10"Прорыв между Липцами и Волчанском": эксперт рассказал о взятии села Прилипки и боях за Сотницкий Козачок
06:00Садулаев объяснил, почему слесарь или токарь должны получать больше, чем курьер или бариста в кафе
05:45"Секс, алкоголь и оставление позиций": военкор раскрыл, какие "смертные грехи" были в уставе "Вагнера"
05:43В Киеве ждут что Москва свалится первой. Украинские экcперты о неизбежности негативных перемен
05:32Дмитрий Корнев: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше
05:30Не провокация, а оборона? Эксперт объяснил, почему Киев тревожно смотрит на Минск
05:15ВСУ сточат там последние резервы: эксперт ответил, какой город денацифицируют следующим
05:13Олег Измайлов: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе
05:00Табличка Excel важнее звезд на погонах: эксперт о "ползучем наступлении" ВС РФ
04:56Станислав Стремидловский: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлого
04:45Задача выполнена, но все злые: политолог ответил, что будет, если президентом США станет Камала Харрис
04:42Павел Тимофеев: Франция продолжит вооружать ВСУ, не забывая о других "плюшках"
04:30"Продержись до моей смерти": полковник объяснил, почему Макрону сейчас не до Украины
04:25Эдуард Лозанский: Перед саммитом НАТО в США жарко, "лидер свободного мира" пошел ва-банк
04:15Странные сухогрузы: капитан запаса рассказал, может ли Украина запускать ATACMS с палубы корабля
04:00Палочка-выручалочка для Киева: полковник оценил шансы на украинскую провокацию в Белоруссии
03:45Военкор рассказал, как ВС РФ делают подкопы и пересаживаются на мотоциклы, пока ВСУ ищут старые зонтики
Лента новостейМолния