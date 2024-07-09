В Киеве ждут что Москва свалится первой. Украинские экcперты о неизбежности негативных перемен
05:43 09.07.2024 (обновлено: 06:37 09.07.2024)
© CC0, PixabayКиев майдан
© CC0, Pixabay
В украинском экспертном сообществе и в политических кругах находятся реалисты, которые говорят о необходимости менять вектор, менять политику. Если этого не сделать, плохо будет всем.
С таким тезисом выступил покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович* . Он в эфире интернет-канала "ПолитЭксперт" заявил, что война будет остановлена до зимы — поскольку перезимовать, воюя, шансов у Украины (у киевского режима — ред.) просто нет .
Потом придётся что-то делать для того, чтобы война не повторилась. По мнению Арестовича, суть в том, чтобы не представлять угрозы для России — а это означает отказ от вступления в НАТО и нейтральный статус страны.
Он отметил, что Москва "считает попытку Украины вступить в НАТО стратегической угрозой безопасности России и не может этого допустить при любых обстоятельствах — и не допускает путём войны".
"Российская политика очень простая, это надо чётко усвоить. Принцип российской политики — государства вокруг России либо будут дружественными или дружественно-нейтральными, или хотя бы нейтральными, либо будут частью России", - заявил Арестович.
По его словам, "на фоне переговоров о мире требование нейтралитета — это практически неизбежная для нас (для Киева — ред.) история…всякийй раз, как мы будем стремиться в НАТО, каждый разговор о НАТО — это прямая военная угроза, угроза возобновления войны или не прекращения войны".
Экс-советник ОП подчеркнул, что все понимают, из-за чего началась война: "россияне сочли, что поход Украины в НАТО абсолютно неприемлем с точки зрения безопасности России".
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Можно такую позицию Москву осмеивать или просто не принимать, но "цена этого — война с Россией...". Потому нейтральный статус для Украины в будущем неизбежен, считает Арестович.
"У нас два варианта, или мы будем Афганистаном, или мы будем Швейцарией, выбирайте. Я за Швейцарию", - сказал он.
Арестович также заявил, что он сам пойдёт на выборах в президенты Украины, а говорит сейчас об этом по той причине, что вот-вот уже мир, "а мир означает выборы". По мнению эксперта, если не случится каких-либо "чёрных лебедей", то выборы на Украине состоятся уже весной будущего года, а осенью этого года уже будет предвыборная кампания.
Понятно, что тогда военное положение закончится, границы откроют, и кто-то поедет из страны, а кто-то будет возвращаться… Арестович напомнил, что украинцы — нация распределённая, сейчас "каждый третий украинец (находится — ред.) за границей — 10-12 миллионов". Да ещё до войны 18 миллионов украинцев жили за рубежом.
По словам эксперта, нынешняя украинская власть объявляет уехавших украинцами второго сорта, но такая позиция совершенно аморальна - "все это наши люди". И после войны с ними надо будет работать в том плане, чтобы они сохраняли лояльность к Украине.
Когда наступит это "после войны"? Не все согласны с мнением, что мир вот-вот будет достигнут, что война будет остановлена. Так, украинский политолог Руслан Бортник допускает, что эта война может продлиться ещё 10 лет.
По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, "вероятнее всего, что эта война закончится поражением одной из сторон, военным поражением".
"Так будет развязан этот узел. За счёт проигравшего решат все остальные вопросы", - заявил Бортник. Он добавил, что вероятность такого исхода — 40%, "еще процентов 30, что всё-таки удастся заморозить конфликт, и это будет победой для Украины и победой наших западных союзников".
"Ещё процентов 20, что она будет продолжаться ещё 10 лет. Ну, и ещё процентов 10, что мы найдём какое-то глобальное мирное соглашение, у нас будут новые Хельсинкские соглашения и мы договоримся о политических инструментах завершения этой войны, этого конфликта", - сказал эксперт.
Бортник подчеркнул, что "слишком многое стоит на карте, ставки повышаются, каждый пытается сломить волю противника к сопротивлению". Но, продолжил он, на вершине этой лестницы ставок, лестницы эскалации — реальная угроза применения ядерного оружия - "что поставит под вопрос существование всей нашей цивилизации".
Вообще у Киева осталось очень мало хороших вариантов, считает эксперт. По его словам, Украине (киевскому режиму — ред.) сейчас приходится просто придумывать всё новые трюки, чтобы удержаться на сцене, чтобы не сдуло геополитическим ветром.
"Но мы ждём с надеждой на то, что Москва свалится первой в этой ситуации, или свалится в какой-то внутренний кризис. Вот и вся стратегия", - сказал Бортник.
Как бы то ни было, все согласны в том, что простых решений для Украины не будет. Украинский политолог Андрей Ермолаев отметил в одном из эфиров, что время для Украины грядёт крайне сложное, а проблема у страны не только с фронтом и с отсутствием "варианта "Б", но и в том, что "крайне слаба правящая политическая элита".
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"Давайте вещи называть своими именами. Огромное количество случайных людей — эпатирующих, научившихся хорошо говорить… Их смотрят такие же растерянные и плохо подготовленные, плохо ориентированные украинские граждане. Пострадавшие, находящиеся в таком же ПТСР, как и люди на фронте. Это беда, это беда", - сказал политолог.
Он добавил, что не ожидает никаких серьёзных обновлений в украинской политике — "на смену одним, если там дронами их не догонят и не поотстреливают, придут те, кто будет реваншировать, смотря на политику так же примерно, как их предшественники, что это всё легко и просто, что можно дать два интервью, три клипа и пятнадцать обещаний - и всё получится".
С такими политиками легко не будет.
Подробнее о том, что происходит на Украине — в материале Егора Леева "Взрывы в Киеве и Кривом Роге, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля"
* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.