https://ukraina.ru/20240709/1056135248.html

В Киеве ждут что Москва свалится первой. Украинские экcперты о неизбежности негативных перемен

В Киеве ждут что Москва свалится первой. Украинские экcперты о неизбежности негативных перемен - 09.07.2024 Украина.ру

В Киеве ждут что Москва свалится первой. Украинские экcперты о неизбежности негативных перемен

В украинском экспертном сообществе и в политических кругах находятся реалисты, которые говорят о необходимости менять вектор, менять политику. Если этого не сделать, плохо будет всем.

2024-07-09T05:43

2024-07-09T05:43

2024-07-09T06:37

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С таким тезисом выступил покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович* . Он в эфире интернет-канала "ПолитЭксперт" заявил, что война будет остановлена до зимы — поскольку перезимовать, воюя, шансов у Украины (у киевского режима — ред.) просто нет .Потом придётся что-то делать для того, чтобы война не повторилась. По мнению Арестовича, суть в том, чтобы не представлять угрозы для России — а это означает отказ от вступления в НАТО и нейтральный статус страны.Он отметил, что Москва "считает попытку Украины вступить в НАТО стратегической угрозой безопасности России и не может этого допустить при любых обстоятельствах — и не допускает путём войны".По его словам, "на фоне переговоров о мире требование нейтралитета — это практически неизбежная для нас (для Киева — ред.) история…всякийй раз, как мы будем стремиться в НАТО, каждый разговор о НАТО — это прямая военная угроза, угроза возобновления войны или не прекращения войны".Экс-советник ОП подчеркнул, что все понимают, из-за чего началась война: "россияне сочли, что поход Украины в НАТО абсолютно неприемлем с точки зрения безопасности России".Можно такую позицию Москву осмеивать или просто не принимать, но "цена этого — война с Россией...". Потому нейтральный статус для Украины в будущем неизбежен, считает Арестович.Арестович также заявил, что он сам пойдёт на выборах в президенты Украины, а говорит сейчас об этом по той причине, что вот-вот уже мир, "а мир означает выборы". По мнению эксперта, если не случится каких-либо "чёрных лебедей", то выборы на Украине состоятся уже весной будущего года, а осенью этого года уже будет предвыборная кампания.Понятно, что тогда военное положение закончится, границы откроют, и кто-то поедет из страны, а кто-то будет возвращаться… Арестович напомнил, что украинцы — нация распределённая, сейчас "каждый третий украинец (находится — ред.) за границей — 10-12 миллионов". Да ещё до войны 18 миллионов украинцев жили за рубежом.По словам эксперта, нынешняя украинская власть объявляет уехавших украинцами второго сорта, но такая позиция совершенно аморальна - "все это наши люди". И после войны с ними надо будет работать в том плане, чтобы они сохраняли лояльность к Украине.Когда наступит это "после войны"? Не все согласны с мнением, что мир вот-вот будет достигнут, что война будет остановлена. Так, украинский политолог Руслан Бортник допускает, что эта война может продлиться ещё 10 лет.По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, "вероятнее всего, что эта война закончится поражением одной из сторон, военным поражением"."Ещё процентов 20, что она будет продолжаться ещё 10 лет. Ну, и ещё процентов 10, что мы найдём какое-то глобальное мирное соглашение, у нас будут новые Хельсинкские соглашения и мы договоримся о политических инструментах завершения этой войны, этого конфликта", - сказал эксперт.Бортник подчеркнул, что "слишком многое стоит на карте, ставки повышаются, каждый пытается сломить волю противника к сопротивлению". Но, продолжил он, на вершине этой лестницы ставок, лестницы эскалации — реальная угроза применения ядерного оружия - "что поставит под вопрос существование всей нашей цивилизации".Вообще у Киева осталось очень мало хороших вариантов, считает эксперт. По его словам, Украине (киевскому режиму — ред.) сейчас приходится просто придумывать всё новые трюки, чтобы удержаться на сцене, чтобы не сдуло геополитическим ветром.Как бы то ни было, все согласны в том, что простых решений для Украины не будет. Украинский политолог Андрей Ермолаев отметил в одном из эфиров, что время для Украины грядёт крайне сложное, а проблема у страны не только с фронтом и с отсутствием "варианта "Б", но и в том, что "крайне слаба правящая политическая элита"."Давайте вещи называть своими именами. Огромное количество случайных людей — эпатирующих, научившихся хорошо говорить… Их смотрят такие же растерянные и плохо подготовленные, плохо ориентированные украинские граждане. Пострадавшие, находящиеся в таком же ПТСР, как и люди на фронте. Это беда, это беда", - сказал политолог.Он добавил, что не ожидает никаких серьёзных обновлений в украинской политике — "на смену одним, если там дронами их не догонят и не поотстреливают, придут те, кто будет реваншировать, смотря на политику так же примерно, как их предшественники, что это всё легко и просто, что можно дать два интервью, три клипа и пятнадцать обещаний - и всё получится".С такими политиками легко не будет.Подробнее о том, что происходит на Украине — в материале Егора Леева "Взрывы в Киеве и Кривом Роге, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля" * Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240708/1056118243.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, эксперты, москва, алексей арестович, руслан бортник, андрей ермолаев, нато