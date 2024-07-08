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Офис Орбана высказался о мирном плане по Украине

Офис Орбана высказался о мирном плане по Украине - 08.07.2024 Украина.ру

Офис Орбана высказался о мирном плане по Украине

У Венгрии нет мирного плана по Украине, его необходимо выработать вместе со сторонами конфликта. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1

2024-07-08T11:30

2024-07-08T11:30

2024-07-08T11:30

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"У нас нет конкретного мирного плана, мы уверены, что его можно выработать только вместе со сторонами (конфликта), но уверены также и в том, что для диалога нужно прекращение огня, потому что до этого нереально проводить результативные переговоры", - сказал Гуйяш.В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".Подробнее о визите Орбана в РФ - в материале Виктории Титовой Зачем Орбан приезжал в Москву? Мнения экспертов на сайте Украина.ру.

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новости, венгрия, москва, украина, виктор орбан, владимир путин