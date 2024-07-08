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Офис Орбана высказался о мирном плане по Украине
Офис Орбана высказался о мирном плане по Украине - 08.07.2024 Украина.ру
Офис Орбана высказался о мирном плане по Украине
У Венгрии нет мирного плана по Украине, его необходимо выработать вместе со сторонами конфликта. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1
2024-07-08T11:30
2024-07-08T11:30
2024-07-08T11:30
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"У нас нет конкретного мирного плана, мы уверены, что его можно выработать только вместе со сторонами (конфликта), но уверены также и в том, что для диалога нужно прекращение огня, потому что до этого нереально проводить результативные переговоры", - сказал Гуйяш.В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".Подробнее о визите Орбана в РФ - в материале Виктории Титовой Зачем Орбан приезжал в Москву? Мнения экспертов на сайте Украина.ру.
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новости, венгрия, москва, украина, виктор орбан, владимир путин
Новости, Венгрия, Москва, Украина, Виктор Орбан, Владимир Путин
Офис Орбана высказался о мирном плане по Украине
У Венгрии нет мирного плана по Украине, его необходимо выработать вместе со сторонами конфликта. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1
"У нас нет конкретного мирного плана, мы уверены, что его можно выработать только вместе со сторонами (конфликта), но уверены также и в том, что для диалога нужно прекращение огня, потому что до этого нереально проводить результативные переговоры", - сказал Гуйяш.
В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
Подробнее о визите Орбана в РФ - в материале Виктории Титовой Зачем Орбан приезжал в Москву? Мнения экспертов на сайте Украина.ру.