Си Цзиньпин высказался о скорейшем прекращении огня на Украине - 08.07.2024 Украина.ру
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Си Цзиньпин высказался о скорейшем прекращении огня на Украине
Си Цзиньпин высказался о скорейшем прекращении огня на Украине - 08.07.2024 Украина.ру
Си Цзиньпин высказался о скорейшем прекращении огня на Украине
Скорейшее прекращение огня на Украине и поиск политического решения в интересах всех сторон. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине, передает Центральное телевидение Китая
2024-07-08T09:51
2024-07-08T09:51
новости
украина
китай
россия
виктор орбан
си цзиньпин
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По его словам, прекращения огня на Украине можно добиться только, если все крупные страны будут привносить положительную, а не отрицательную энергию.Он подчеркнул, что Международное сообщество должно создать условия и содействовать возобновлению прямого диалога РФ и Украины,Орбан в понедельник прибыл в Пекин в рамках продолжения "миссии мира". Он проинформировал о своих недавних визитах на Украину и в Россию. Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил усилия Орбана по продвижению политического урегулирования украинского кризиса.Подробнее о визите Орбана в РФ - в материале Виктории Титовой Зачем Орбан приезжал в Москву? Мнения экспертов на сайте Украина.ру.
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новости, украина, китай, россия, виктор орбан, си цзиньпин
Новости, Украина, Китай, Россия, Виктор Орбан, Си Цзиньпин

Си Цзиньпин высказался о скорейшем прекращении огня на Украине

09:51 08.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭС
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Скорейшее прекращение огня на Украине и поиск политического решения в интересах всех сторон. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине, передает Центральное телевидение Китая
По его словам, прекращения огня на Украине можно добиться только, если все крупные страны будут привносить положительную, а не отрицательную энергию.
Он подчеркнул, что Международное сообщество должно создать условия и содействовать возобновлению прямого диалога РФ и Украины,
Орбан в понедельник прибыл в Пекин в рамках продолжения "миссии мира". Он проинформировал о своих недавних визитах на Украину и в Россию.
Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил усилия Орбана по продвижению политического урегулирования украинского кризиса.
Подробнее о визите Орбана в РФ - в материале Виктории Титовой Зачем Орбан приезжал в Москву? Мнения экспертов на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКитайРоссияВиктор ОрбанСи Цзиньпин
 
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