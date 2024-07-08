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Си Цзиньпин высказался о скорейшем прекращении огня на Украине

Си Цзиньпин высказался о скорейшем прекращении огня на Украине - 08.07.2024 Украина.ру

Си Цзиньпин высказался о скорейшем прекращении огня на Украине

Скорейшее прекращение огня на Украине и поиск политического решения в интересах всех сторон. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине, передает Центральное телевидение Китая

2024-07-08T09:51

2024-07-08T09:51

2024-07-08T09:51

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По его словам, прекращения огня на Украине можно добиться только, если все крупные страны будут привносить положительную, а не отрицательную энергию.Он подчеркнул, что Международное сообщество должно создать условия и содействовать возобновлению прямого диалога РФ и Украины,Орбан в понедельник прибыл в Пекин в рамках продолжения "миссии мира". Он проинформировал о своих недавних визитах на Украину и в Россию. Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил усилия Орбана по продвижению политического урегулирования украинского кризиса.Подробнее о визите Орбана в РФ - в материале Виктории Титовой Зачем Орбан приезжал в Москву? Мнения экспертов на сайте Украина.ру.

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новости, украина, китай, россия, виктор орбан, си цзиньпин