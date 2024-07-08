Си Цзиньпин высказался о скорейшем прекращении огня на Украине
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭС
Скорейшее прекращение огня на Украине и поиск политического решения в интересах всех сторон. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине, передает Центральное телевидение Китая
По его словам, прекращения огня на Украине можно добиться только, если все крупные страны будут привносить положительную, а не отрицательную энергию.
Он подчеркнул, что Международное сообщество должно создать условия и содействовать возобновлению прямого диалога РФ и Украины,
Орбан в понедельник прибыл в Пекин в рамках продолжения "миссии мира". Он проинформировал о своих недавних визитах на Украину и в Россию.
Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил усилия Орбана по продвижению политического урегулирования украинского кризиса.
Подробнее о визите Орбана в РФ - в материале Виктории Титовой Зачем Орбан приезжал в Москву? Мнения экспертов на сайте Украина.ру.