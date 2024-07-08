https://ukraina.ru/20240708/1056118901.html
Главное за ночь 8 июля
Главное за ночь 8 июля - 08.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 8 июля
ФСБ РФ пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Украинская разведка пыталась завербовать пилота Ту-22М3, обещая гражданство... Украина.ру, 08.07.2024
2024-07-08T08:02
2024-07-08T08:02
2024-07-08T08:02
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ФСБ РФ пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Украинская разведка пыталась завербовать пилота Ту-22М3, обещая гражданство Италии.Этой ночью наносились удары по объектам ВСУ, в том числе ракетами, запущенными с бортов стратегической авиации РФ. Взрывы звучали в Житомирской и Черниговской областях.Российские средства ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщили в Минобороны РФ.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не говорил о том, что Украину примут в альянс через 10 лет.Си Цзиньпин встретился с Орбаном в Пекине, сообщает агентство Синьхуа. Орбан сказал, что Китай — это "ключевая сила" в создании условий для мира в российско-украинском конфликте.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, италия, виктор орбан, йенс столтенберг, си цзиньпин, фсб, нато
Новости, Россия, Украина, Италия, Виктор Орбан, Йенс Столтенберг, Си Цзиньпин, ФСБ, НАТО
ФСБ РФ пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Украинская разведка пыталась завербовать пилота Ту-22М3, обещая гражданство Италии.
Этой ночью наносились удары по объектам ВСУ, в том числе ракетами, запущенными с бортов стратегической авиации РФ. Взрывы звучали в Житомирской и Черниговской областях.
Российские средства ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщили в Минобороны РФ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не говорил о том, что Украину примут в альянс через 10 лет.
Си Цзиньпин встретился с Орбаном в Пекине, сообщает агентство Синьхуа. Орбан сказал, что Китай — это "ключевая сила" в создании условий для мира в российско-украинском конфликте.