Главное за ночь 8 июля - 08.07.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 8 июля
Главное за ночь 8 июля - 08.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 8 июля
ФСБ РФ пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Украинская разведка пыталась завербовать пилота Ту-22М3, обещая гражданство... Украина.ру, 08.07.2024
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ФСБ РФ пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Украинская разведка пыталась завербовать пилота Ту-22М3, обещая гражданство Италии.Этой ночью наносились удары по объектам ВСУ, в том числе ракетами, запущенными с бортов стратегической авиации РФ. Взрывы звучали в Житомирской и Черниговской областях.Российские средства ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщили в Минобороны РФ.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не говорил о том, что Украину примут в альянс через 10 лет.Си Цзиньпин встретился с Орбаном в Пекине, сообщает агентство Синьхуа. Орбан сказал, что Китай — это "ключевая сила" в создании условий для мира в российско-украинском конфликте.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, украина, италия, виктор орбан, йенс столтенберг, си цзиньпин, фсб, нато
Новости, Россия, Украина, Италия, Виктор Орбан, Йенс Столтенберг, Си Цзиньпин, ФСБ, НАТО

Главное за ночь 8 июля

08:02 08.07.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение авиаудара самолетами ТУ-22М3 по объектам террористов в Сирии
Нанесение авиаудара самолетами ТУ-22М3 по объектам террористов в Сирии
© Министерство обороны РФ
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ФСБ РФ пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Украинская разведка пыталась завербовать пилота Ту-22М3, обещая гражданство Италии.
Этой ночью наносились удары по объектам ВСУ, в том числе ракетами, запущенными с бортов стратегической авиации РФ. Взрывы звучали в Житомирской и Черниговской областях.
Российские средства ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщили в Минобороны РФ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не говорил о том, что Украину примут в альянс через 10 лет.
Си Цзиньпин встретился с Орбаном в Пекине, сообщает агентство Синьхуа. Орбан сказал, что Китай — это "ключевая сила" в создании условий для мира в российско-украинском конфликте.
 
НовостиРоссияУкраинаИталияВиктор ОрбанЙенс СтолтенбергСи ЦзиньпинФСБНАТО
 
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Заголовок открываемого материала
08:02Главное за ночь 8 июля
07:52Главу МИД Нидерландов "разочаровала" реакция посла РФ на экспорт истребителей на Украину
07:27Политический директор Орбана высмеял заявление Борреля о мандате от ЕС
07:14Бунт на еврокорабле. Орбан открыто посылает Борреля куда подальше - Пушков
06:00Угроза прорыва ВСУ или переход в наступление: Садулаев рассказал, когда ВС РФ могут ввести в бой резервы
05:56Александр Михайлов: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФ
05:50Не сдадутся без боя: политолог назвал главного врага Трампа. И это не Байден
05:40Ростислав Ищенко: У европейцев не будут спрашивать, хотят ли они воевать с Россией, скажут - они пойдут
05:40"Мы не контролируем даже половину Волчанска": эксперт объяснил, каким способом можно отрезать ВСУ
05:30Намного интереснее: эксперт о том, почему ВС РФ не хотят радовать СМИ кадрами с горящей техникой ВСУ
05:10Беспрецедентный кадровый голод: Политолог об американских выборах-2024
05:00"Они не бросаются в бой с колес": волонтер о том, почему новобранцы проходят основательную подготовку
04:50Лукашенко - не Путин: эксперт о судьбе Киева и Варшавы после белорусской провокации ВСУ
04:30Самая горькая правда: политолог ответил, кто воткнул в спину Байдена нож предательства
04:20"Окружать надо вместе с Харьковом": Онуфриенко раскрыл, каким способом можно отрезать Волчанск
04:10Пожелтеет или даже позеленеет: полковник о желании НАТО воевать за Украину
04:00"Опытные солдаты уже выбиты": волонтер раскрыл, почему у Киева большие проблемы с людьми на фронте
03:50Политолог: только один человек может заставить Мишель Обаму пойти на предвыборные "скачки"
03:30"Загнанная в угол крыса пытается перегрызть горло": полковник о последней мольбе Киева
03:10Это сверхпарадоксально: политолог ответил, что Камала Харрис попросит России у случае своей победы
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