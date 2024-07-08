https://ukraina.ru/20240708/1056118901.html

Главное за ночь 8 июля

Главное за ночь 8 июля - 08.07.2024 Украина.ру

Главное за ночь 8 июля

ФСБ РФ пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Украинская разведка пыталась завербовать пилота Ту-22М3, обещая гражданство... Украина.ру, 08.07.2024

2024-07-08T08:02

2024-07-08T08:02

2024-07-08T08:02

новости

россия

украина

италия

виктор орбан

йенс столтенберг

си цзиньпин

фсб

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101778/92/1017789233_0:0:2201:1238_1920x0_80_0_0_741f98e071c1c4258ad893f772c67388.jpg

ФСБ РФ пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Украинская разведка пыталась завербовать пилота Ту-22М3, обещая гражданство Италии.Этой ночью наносились удары по объектам ВСУ, в том числе ракетами, запущенными с бортов стратегической авиации РФ. Взрывы звучали в Житомирской и Черниговской областях.Российские средства ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщили в Минобороны РФ.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не говорил о том, что Украину примут в альянс через 10 лет.Си Цзиньпин встретился с Орбаном в Пекине, сообщает агентство Синьхуа. Орбан сказал, что Китай — это "ключевая сила" в создании условий для мира в российско-украинском конфликте.

россия

украина

италия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, италия, виктор орбан, йенс столтенберг, си цзиньпин, фсб, нато