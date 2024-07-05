https://ukraina.ru/20240705/1056079101.html

Главное за ночь 5 июля

Главное за ночь 5 июля - 05.07.2024 Украина.ру

Главное за ночь 5 июля

Ночью ВС РФ продолжали наносить удары по объектам противника. Взрывы раздавались в Кривом Роге, а также в Житомирской, Киевской, Одесской и Сумской областях. В... Украина.ру, 05.07.2024

2024-07-05T08:03

2024-07-05T08:03

2024-07-05T08:03

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Ночью ВС РФ продолжали наносить удары по объектам противника. Взрывы раздавались в Кривом Роге, а также в Житомирской, Киевской, Одесской и Сумской областях. В Одесской области был нанесен удар по курируемому Великобританией центру подготовки диверсантов-подводников, - сообщили в подполье.ПВО России с начала спецоперации уничтожила более 42 тыс целей, рассказал командующий войсками ПВО-ПРО Семенов. В их числе свыше 550 самолетов, 180 вертолетов и 27 тыс БПЛА.Задолженность Украины перед МВФ после получения нового кредитного транша выросла до $13,8 млрд, что сделало ее вторым основным заемщиком фонда, следует из его данных.Кассетный суббоеприпас американской ATACMS попал в распоряжение российских специалистов, они изучили его строение и особенности работы.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал поражение своей партии и позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой на парламентских выборах. Политик также подтвердил, что покинет пост главы правительства.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, великобритания, кривой рог, риши сунак, мвф