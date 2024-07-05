https://ukraina.ru/20240705/1056079101.html
Главное за ночь 5 июля
Главное за ночь 5 июля - 05.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 5 июля
Ночью ВС РФ продолжали наносить удары по объектам противника. Взрывы раздавались в Кривом Роге, а также в Житомирской, Киевской, Одесской и Сумской областях. В... Украина.ру, 05.07.2024
2024-07-05T08:03
2024-07-05T08:03
2024-07-05T08:03
новости
россия
великобритания
кривой рог
риши сунак
мвф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0c/1052668378_3:0:567:317_1920x0_80_0_0_26b7d1b9728930c68690723f3b490fef.jpg
Ночью ВС РФ продолжали наносить удары по объектам противника. Взрывы раздавались в Кривом Роге, а также в Житомирской, Киевской, Одесской и Сумской областях. В Одесской области был нанесен удар по курируемому Великобританией центру подготовки диверсантов-подводников, - сообщили в подполье.ПВО России с начала спецоперации уничтожила более 42 тыс целей, рассказал командующий войсками ПВО-ПРО Семенов. В их числе свыше 550 самолетов, 180 вертолетов и 27 тыс БПЛА.Задолженность Украины перед МВФ после получения нового кредитного транша выросла до $13,8 млрд, что сделало ее вторым основным заемщиком фонда, следует из его данных.Кассетный суббоеприпас американской ATACMS попал в распоряжение российских специалистов, они изучили его строение и особенности работы.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал поражение своей партии и позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой на парламентских выборах. Политик также подтвердил, что покинет пост главы правительства.
россия
великобритания
кривой рог
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0c/1052668378_83:0:506:317_1920x0_80_0_0_db40f23f30e1f60534b6b7136e781829.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, великобритания, кривой рог, риши сунак, мвф
Новости, Россия, Великобритания, Кривой Рог, Риши Сунак, МВФ
Ночью ВС РФ продолжали наносить удары по объектам противника. Взрывы раздавались в Кривом Роге, а также в Житомирской, Киевской, Одесской и Сумской областях. В Одесской области был нанесен удар по курируемому Великобританией центру подготовки диверсантов-подводников, - сообщили в подполье.
ПВО России с начала спецоперации уничтожила более 42 тыс целей, рассказал командующий войсками ПВО-ПРО Семенов. В их числе свыше 550 самолетов, 180 вертолетов и 27 тыс БПЛА.
Задолженность Украины перед МВФ после получения нового кредитного транша выросла до $13,8 млрд, что сделало ее вторым основным заемщиком фонда, следует из его данных.
Кассетный суббоеприпас американской ATACMS попал в распоряжение российских специалистов, они изучили его строение и особенности работы.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал поражение своей партии и позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой на парламентских выборах. Политик также подтвердил, что покинет пост главы правительства.