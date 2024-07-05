https://ukraina.ru/20240705/1056028966.html
Эксперт рассказал, что нужно сделать с ВС РФ, чтобы отодвинуть линию фронта
Эксперт рассказал, что нужно сделать с ВС РФ, чтобы отодвинуть линию фронта - 05.07.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, что нужно сделать с ВС РФ, чтобы отодвинуть линию фронта
В настоящее время нет предпосылок к тому, чтобы ВС РФ полностью разгромили ВСУ на поле боя и взяли Харьков и Одессу. И чтобы переломить эту ситуацию в пользу России, нужны три шага
2024-07-05T03:10
2024-07-05T03:10
2024-07-05T03:10
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил писатель и военный волонтер Герман Садулаев.Он заявил, что российским войскам нужна серьезная организационно-управленческая перестройка. И первое, что нужно сделать - это создать крупные соединения операторов БПЛА.Эксперт пояснил, что сейчас у российской Армии есть роты дроноводов, которые привязаны к бригадам, а нужны целые бригады операторов дронов, снабженные как разведывательными, так и ударными беспилотниками.Второе, что по мнению Садулаева нужно сделать, это решить застарелые проблемы, например, в части отладки работы цифровой связи, встроенной в единую систему разведки и управления. Эксперт отметил, что за последний год на этом направлении произошли большие успехи, однако продвигаться в этом направлении еще нужно."Третье. Для достижения стратегического успеха на фронте нам нужно подготовить и ввести в бой свежие соединения, вплоть до дивизий, оснащенные самой современной техникой. Если бы мы сейчас могли ввести в бой крупные и свежие соединения, это могло бы переломить ситуацию в нашу пользу", - резюмировал собеседник издания.Мнение Германа Садулаева об украинском конфликте в материале издания Украина.ру Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
https://ukraina.ru/20240702/1055976541.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперты, фронт, вс рф, украина.ру
Эксперт рассказал, что нужно сделать с ВС РФ, чтобы отодвинуть линию фронта
В настоящее время нет предпосылок к тому, чтобы ВС РФ полностью разгромили ВСУ на поле боя и взяли Харьков и Одессу. И чтобы переломить эту ситуацию в пользу России, нужны три шага
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру
озвучил писатель и военный волонтер Герман Садулаев.
Он заявил, что российским войскам нужна серьезная организационно-управленческая перестройка. И первое, что нужно сделать - это создать крупные соединения операторов БПЛА.
Эксперт пояснил, что сейчас у российской Армии есть роты дроноводов, которые привязаны к бригадам, а нужны целые бригады операторов дронов, снабженные как разведывательными, так и ударными беспилотниками.
Второе, что по мнению Садулаева нужно сделать, это решить застарелые проблемы, например, в части отладки работы цифровой связи, встроенной в единую систему разведки и управления. Эксперт отметил, что за последний год на этом направлении произошли большие успехи, однако продвигаться в этом направлении еще нужно.
"Третье. Для достижения стратегического успеха на фронте нам нужно подготовить и ввести в бой свежие соединения, вплоть до дивизий, оснащенные самой современной техникой. Если бы мы сейчас могли ввести в бой крупные и свежие соединения, это могло бы переломить ситуацию в нашу пользу", - резюмировал собеседник издания.
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области.