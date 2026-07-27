https://ukraina.ru/20260727/rumyniya-shagaet-za-dnestr-85-let-nachalas-tiraspolsko-melitopolskaya-oboronitelnaya-operatsiya--1081889591.html

Румыния шагает за Днестр: 85 лет назад началась Тираспольско-Мелитопольская оборонительная операция

Румыния шагает за Днестр: 85 лет назад началась Тираспольско-Мелитопольская оборонительная операция - 27.07.2026 Украина.ру

Румыния шагает за Днестр: 85 лет назад началась Тираспольско-Мелитопольская оборонительная операция

Летом 1941 году года на участке Южного фронта активные боевые действия начались позже, чем на остальных участках. Румынские войска и 11-я армия вермахта перешли в наступление только 2 июля в районе города Бельцы. К 27 июля вся Бессарабия, Буковина и часть Аккерманской области находились под контролем Румынии – линия фронта проходила по Днестру

2026-07-27T16:00

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27 июля Гитлер обратился к румынскому диктатору Иону Антонеску с просьбой посодействовать Рейху и за Днестром. 31 июля Антонеску дал согласие, хотя 3-я румынская армия уже форсировала реку севернее Тирасполя ещё 17 июля.Немцы смогли форсировать Днестр и захватить плацдарм в районе южнее Дубоссар 25 июля. Река образует здесь вытянутую на запад излучину. Вот этот омываемый ею с трёх сторон участок берега командование вермахта и решило использовать в качестве плацдарма для дальнейшего развития наступления. Захватывать здесь плацдарм было тем удобней, что можно было, разместив на западном берегу скрытно огневые средства, сразу взять оборонявшихся на этом "полуострове" в "огневой мешок". С захваченного плацдарма затем можно было двигаться на Дубоссары, Григориополь и далее на восток к железной дороге Одесса – Котовск.У советского Южного фронта на восточном берегу Днестра оборонялись 18-я армия генерал-лейтенанта Андрея Кирилловича Смирнова и 9-я армия генерал-полковника Якова Тимофеевича Черевиченко. 18-я удерживала участок фронта от Гайсина до Ольгополя (это юго-восток Винницкой области). Южнее 9-я армия, опираясь на укрепрайоны, построенные ещё в 30-е годы по рубежу Днестра, держала рубеж от Балты до Рыбницы и Тирасполя. Проблема была в том, что после поражения, которое противник нанёс армиям в приграничных боях, между ними на участке от Ольгополя до Балты, в районе Кодымы, образовался широкий разрыв в 30 километров.Второй проблемой была опасная ситуация с четырьмя левофланговыми дивизиями 9-й армии, которые спешно отходили из Аккерманской области. Их могли отрезать от основных сил в районе Днестровского лимана и прижать к Чёрному морю. В конце концов эти дивизии удалось отвести за Днестр – они заняли оборону на восточном берегу реки на участке Дубоссары – Тирасполь.Советским армиям противостояли 17 пехотных дивизий, 1-я горнострелковая дивизия вермахта, румынский горно-стрелковый корпус, венгерский подвижный корпус, румынская танковая бригада. Общая численность вражеской группировки, сосредоточенной немецким командованием и немецкими союзниками к началу войны против войск Одесского военного округа достигала 690 тысяч человек против 280-ти в двух армиях.Стремясь закрыть разрыв севернее Балты и поддержать отходившие севернее 12-ю и 6-ю армии, которые оказались под угрозой окружения, 24 июля командование 18-й армии поставило задачу перед своим 48-м стрелковым корпусом атаковать балтско-кодымскую группировку вермахта. 2-й кавалерийский корпус переместился на правый фланг 9-й армии, в район Балты – он должен был стать главным тараном планируемого удара.150-я стрелковая дивизия, третьему формированию которой предстояло водрузить в мае 45-го Знамя Победы над Рейхстагом, получила приказ погрузиться на автомашины 9-го автотранспортного полка и передислоцироваться из Тирасполя в Котовск, чтобы занять там оборону и удержать город. Одновременно 51-я дивизия у неё в тылу занимала позиции на оборонительных рубежах города Ананьев. В случае успеха наступления эти две дивизии должны были "запечатать" собой образовавшуюся в порядках Южного фронта брешь.28 июля началось советское наступление. 5-я кавалерийская дивизия атаковала врага в 3-5 километрах западнее Балты. Ей удалось потрепать штаб 198-й немецкой пехотной дивизии, но полного уничтожения он избежал. А вот наступавшая южнее 9-я кавалерийская дивизия добиться значительного успеха не смогла. Мало того, по её левому флангу и тылам враг нанёс удар силами двух пехотных батальонов и бронетехники. Остатки 18-й армии были сбиты со своих позиций и отошли на юг восточнее порядков 9-й армии.В итоге кавалеристы 2-го корпуса понесли тяжёлые потери и были вынуждены отступить, а разрыв между двумя армиями так ликвидировать и не удалось. Мало того, немцы продвинулись к Балте и начались бои за город. 1 августа генерал-полковник Черевиченко отдал 2-му кавалерийскому корпусу приказ перейти к обороне и удерживать всеми силами участок Пасат – Балта – 9-я армия загибала свой северный фланг, которому стремились зайти в тыл вражеские войска. Однако уже на следующий день командующий Южным фронтом генерал армии Иван Владимирович Тюленев подчинил корпус себе и приказал ему сосредоточиться в районе южнее Первомайска, став заслоном перед противником, который прорвавшись на участке 18-й армии и практически её уничтожив, стремился выйти к Днепру.Однако немцы опережали действия советского командования. Уже 2 августа передовые немецкие части оказались у Первомайска. С севера к городу прорвался моторизованный корпус из состава 1-й танковой группы генерала Эвальда фон Клейста, которую немецкое командование направило вдоль Южного Буга в тыл Южному фронту. Корпус прорвался с севера и северо-востока к г. Первомайску.Сопротивление им здесь оказывала только так называемая группа Гольцева. Она состояла из бойцов и техники разгромленных в приграничном сражении 47-й танковой и 218-й моторизованной дивизий, 145-го танкового полка, 757-го противотанкового полка. К 3 августа вся группа насчитывала 300 человек при 14 орудиях (ок. батальона). Конечно, удержать Первомайск у неё не было никаких шансов.3 августа советские войска оставили и этот город, и Кировоград. Враг уже продвинулся более чем на 200 километров восточнее Котовска, в котором держали оборону правофланговые части 9-й армии, а это означало, что он навис над её незащищённым флангом и тылом, и необходимо срочно отводить войска от Днестра, чтобы не оказаться в окружении.Попытка контрудара на Первомайск силами 17-го стрелкового корпуса провалилась. У него не хватало ни противотанковых средств, ни подвижности, чтобы противостоять закрепившейся в районе города немецкой мотопехоте и танкам. Мало того, вражеская 16-я танковая дивизия продолжала продвижение в южном направлении вдоль Южного Буга, громя наши тылы и угрожая Николаеву.Вражеские дивизии теснили 18-ю армию на юг от Первомайска, намереваясь глубоко охватить её правый фланг. Дорога из Первомайска на Николаев проходила через Вознесенск, то есть — по левому берегу Южного Буга. Это означало, что если противник займёт Вознесенск и двинется на Николаев, то главные силы войск Южного фронта будут прижаты к Чёрному морю и отрезаны с востока.5 августа 9 армия, стремясь выпрямить свой фронт, под напором вражеских войск сдала Котовск, и Балту. На следующий день немцы перешли в массированное наступление на левом фланге армии в районе Дубоссар. 10 вражеских дивизий к 8 августа прорвали оборону на стыке между 30-й и 51-й стрелковыми дивизиями и перешли в наступление на Берёзовку.Севернее 6-я и 12-я армии уже почти неделю находились в замкнувшемся котле. Их сопротивление к 8 августа было окончательно сломлено. И немцы двинули большую часть высвободившихся сил на разгром остальных армий Южного фронта. Спасение было только в быстром отводе ещё целых соединений за Южный Буг и Днепр.Немецкая 16-я танковая дивизия ворвалась в Вознесенск с востока – удержать город не удалось. Под удар попала как раз переправлявшаяся в это время через Южный Буг 9-я кавалерийская дивизия. Один полк попал под непосредственный удар и был рассеян. Два успели переправиться на восточный берег и откатились в район посёлка Вознесенский. Четвёртый полк переправиться так и не успел, и отходил на юго-запад в сторону Одессы.Стремительным ударом вдоль Южного Буга немцы рассекли единый советский фронт, вынудив Приморскую армию отступать к Одессе, а остатки 9-й и 18-й армий – на восток к Николаеву. В тот же день 8 августа дорога Николаев-Одесса была перерезана.17 августа немцы оккупировали Николаев, а 9-я и 18-я армии отошли за реку Ингулец. Командованию Южного фронта повезло, что после этих тяжёлых поражений 1-я танковая группа Клейста была переориентирована на Криворожско-Днепропетровское направление. С пехотными соединениями без танков ему удавалось воевать чуть порезультативнее. Нет, врага остановить не удалось, но удалось замедлить его продвижение. Это позволило переправить оставшиеся войска 9-й и 18-й армий на левобережье Днепра. 19 сентября враг захватил Херсон.Возможно, Южному фронту и удалось бы удержать врага на правом берегу крупнейшей украинской реки. Но 2 сентября немцам удалось захватить плацдарм у Каховки и Малой Каховки. В результате остановить врага удалось уже только на левом берегу, на подступах к Мелитополю.Окончанием оборонительной операции стал контрудар, который южный фронт своими левофланговыми армиями нанёс по располагавшейся западнее Мелитополя вражеским дивизиям в последние дни сентября. Из-за него немцам пришлось отложить операцию по прорыву наших позиций на Перекопе и вторжению Крым. Сосредоточенные для этого войска переориентировали на отражение наступление 9-й и 18-й армий Южного фронта, которое закончилось очередным разгромом и стремительным продвижением врага на Донбасс в октябре 1941 года. Но это уже несколько другая история.Однако и в этой истории сплошного двухмесячного разгрома есть своё светлое пятно. Ожесточённое сопротивление гибнувших советских дивизий срывало сроки вражеского наступления, давало возможность подготовить к обороне Одессу и Севастополь. Все эти вражеские "пробуксовки" постепенно накапливались, приближая момент, когда Красная Армия, наконец, начнёт наносить свои сокрушительные удары.

https://ukraina.ru/20250614/ion-antonesku-avantyurist-reshivshiy-sokrushit-moskovskogo-velikana-1063894151.html

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