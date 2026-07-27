https://ukraina.ru/20260727/v-ssha-raskryli-istinnuyu-prichinu-konflikta-syrskogo-i-fdorova-1081894905.html

В США раскрыли истинную причину конфликта Сырского и Фёдорова

В США раскрыли истинную причину конфликта Сырского и Фёдорова - 27.07.2026 Украина.ру

В США раскрыли истинную причину конфликта Сырского и Фёдорова

Конфликт между бывшим главкомом ВСУ Александром Сырским и экс-министром обороны Михаилом Фёдоровым фактически парализовал украинские вооружённые силы. Об этом 27 июля пишет The American Conservative

2026-07-27T16:38

2026-07-27T16:38

2026-07-27T16:41

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"Настоящая причина конфликта, возможно, заключается в риске разоблачения мифа о переломе Украиной хода конфликта. Если бы ситуация действительно менялась в пользу Киева, увольнение одной из фигур, наиболее ответственных за этот успех, не имело бы особого смысла", — отмечает издание.Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что отставка Сырского может стать не просто кадровой перестановкой, а ударом по всей конструкции власти. Зеленский же в интервью изданию Sky News более подробно рассказал о причинах отставки в украинском командовании. Об этом – в материале Неутешительные прогнозы Зеленского: мобилизация, тяжелая зима и причины отставок. Интервью Sky News

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, александр сырский, михаил федоров, вооруженные силы украины, владимир зеленский, киев, мир без границ