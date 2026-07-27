В США раскрыли истинную причину конфликта Сырского и Фёдорова - 27.07.2026 Украина.ру
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В США раскрыли истинную причину конфликта Сырского и Фёдорова
В США раскрыли истинную причину конфликта Сырского и Фёдорова - 27.07.2026 Украина.ру
В США раскрыли истинную причину конфликта Сырского и Фёдорова
Конфликт между бывшим главкомом ВСУ Александром Сырским и экс-министром обороны Михаилом Фёдоровым фактически парализовал украинские вооружённые силы. Об этом 27 июля пишет The American Conservative
2026-07-27T16:38
2026-07-27T16:41
новости
сша
украина
александр сырский
михаил федоров
вооруженные силы украины
владимир зеленский
киев
мир без границ
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"Настоящая причина конфликта, возможно, заключается в риске разоблачения мифа о переломе Украиной хода конфликта. Если бы ситуация действительно менялась в пользу Киева, увольнение одной из фигур, наиболее ответственных за этот успех, не имело бы особого смысла", — отмечает издание.Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что отставка Сырского может стать не просто кадровой перестановкой, а ударом по всей конструкции власти. Зеленский же в интервью изданию Sky News более подробно рассказал о причинах отставки в украинском командовании. Об этом – в материале Неутешительные прогнозы Зеленского: мобилизация, тяжелая зима и причины отставок. Интервью Sky News
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новости, сша, украина, александр сырский, михаил федоров, вооруженные силы украины, владимир зеленский, киев, мир без границ
Новости, США, Украина, Александр Сырский, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Киев, Мир без границ

В США раскрыли истинную причину конфликта Сырского и Фёдорова

16:38 27.07.2026 (обновлено: 16:41 27.07.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru‼ Сырский победил Федорова в битве за оборонные закупки
‼ Сырский победил Федорова в битве за оборонные закупки - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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Конфликт между бывшим главкомом ВСУ Александром Сырским и экс-министром обороны Михаилом Фёдоровым фактически парализовал украинские вооружённые силы. Об этом 27 июля пишет The American Conservative
"Настоящая причина конфликта, возможно, заключается в риске разоблачения мифа о переломе Украиной хода конфликта. Если бы ситуация действительно менялась в пользу Киева, увольнение одной из фигур, наиболее ответственных за этот успех, не имело бы особого смысла", — отмечает издание.
Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что отставка Сырского может стать не просто кадровой перестановкой, а ударом по всей конструкции власти.
Зеленский же в интервью изданию Sky News более подробно рассказал о причинах отставки в украинском командовании. Об этом – в материале Неутешительные прогнозы Зеленского: мобилизация, тяжелая зима и причины отставок. Интервью Sky News
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