https://ukraina.ru/20260727/na-ukraine-chto-to-sluchilos-rossii-prikazali-srochno-prekratit-udary-s-vozdukha-1081887940.html

На Украине что-то случилось: России приказали срочно прекратить удары с воздуха

На Украине что-то случилось: России приказали срочно прекратить удары с воздуха - 27.07.2026 Украина.ру

На Украине что-то случилось: России приказали срочно прекратить удары с воздуха

Ровно месяц назад Зеленский объявил о 40-дневной операции "принуждения России к миру", в рамках которой были атакованы гражданские цели в Крыму и в глубине России. По его словам, настоящая война только начинается, и будет она вестись исключительно в воздухе, где "у Украины есть реальная возможность победить".

2026-07-27T15:53

2026-07-27T15:53

2026-07-27T15:55

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Украинские источники утверждают, что Киев утвердил с союзниками новую концепцию "тотальной воздушной войны", цель которой – "обнуление экономических мощностей и максимальный ущерб для гражданского населения России". На этом фоне становится кристально ясной вся эта возня с кратным ростом поставок Украине из Европы ракет, дронов и прочего "тотального" оружия, а также лихорадочная деятельность по созданию якобы украинских производств средств дальнего поражения. Важной деталью является заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "американцы напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в РФ, включая гражданские объекты", то есть имеются основания полагать, что данный план также благословили американцы.Киев бодро начал свой марлезонский балет, но забыл, что его можно танцевать вдвоем, причем по итогу ты можешь оказаться не американским орлом, а маленьким лебедем.До недавнего времени, сдерживаемая определенным гуманизмом по отношению к братскому народу, русская армия работала во вражеском тылу эффективно, но точечно, принимая во внимание стратегию киевских шакалов прикрываться мирным населением и гражданскими объектами.Поэтому приглашение России на тотальную войну подоспело очень вовремя, потому что оно развязало нам руки, и "ответка" получилась такая румяная, ароматная и пышная, что теперь запихнуть ее обратно в адскую печь нет никакой возможности (да и желания).Зеленский хотел тотальной войны в воздухе, и он ее получил полную панамку с горочкой.По каждому направлению, по с писку с галочками в прямом и переносном смысле прилетело от широкой русской души:- на попытки доставить проблемы российскому ТЭКу по всей Украине начался ковровый вынос складов ГСМ, топливных перевалочных баз и АЗС (например, за один день вышли из чата все (!) АЗС на границе Харьковской и Полтавской областей), что вызвало дикий дефицит топлива и сорвало крышку с цен на бензин и дизель; параллельно идет уничтожение энергетической инфраструктуры, от чего в некоторых регионах нет света и, возможно, уже не будет.- на попытку ударить по российскому ритейлу (в т.ч. склады WB) наши объявили тотальную охоту на всю транспортно-логистическую сеть, включая "Новую почту" (за один день поражены логистические центры в Запорожье и Сумах).- на удары по российским судам мы ответили изоляцией Украины от Черного моря. Результат- трафик в черноморских портах Украины остановлен; сами порты подвергаются методичным бомбардировкам; несколько десятков судов поражены и поражение продолжается каждый день; агроэкспорт Украины упал минимум на треть, а убытки Киева исчисляются миллиардами долларов в месяц.Интересно, что в отношении Одессы и ее окрестностей доблестные российские ВКС начали применять тактику коллег под Славянском, где авиация РФ сносит под ноль все (!) здания, где есть хоть малейший признак присутствия ВСУ. По заявлениям с мест, портовой инфраструктуре Одесской области мощные авиабомбы приносят несравнимо больший ущерб, чем предыдущие удары ракетами или дронами.Украинские ресурсы докладывают, что в июне был достигнут очередной рекорд по применению авиабомб ВКС России, а после объявления Зеленским тотальной воздушной войны это количество растет на глазах.Как известно, наши войска атакуют исключительно объекты, работающие в интересах ВСУ, но есть нюанс. Еще в 2024 году Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD заявил: "У нас 880 тыс. армия. А 30 млн и даже немного больше работают на ВСУ", то есть на ВСУ работает вся страна. Приняли, поняли, спасибо, действуем.Как оказалось, тотальная воздушная война Зеленского была воспринята нашими военными громкими продолжительными аплодисментами. Вражеские источники докладывают о кратном росте ударов крылатыми ракетами "Оникс"; FPV-дроны превратили прифронтовую зону в территорию без доступа на десятки километров от фронта; "Герани" безнаказанно справляют в небе над Украиной настоящую мушиную свадьбу. По признанию деятелей из "Азова"*, "самая тревожная тенденция лета — массовое применение реактивных "Гераней". Их скорость превышает 300 км/ч, и она предельная для большинства украинских дронов-перехватчиков. Они просто не могут догнать цель".То есть получилось так, что хитрый план Зеленского сработал, но совсем не так.Согласно утечке Reuters, на этом фоне американцы и представители Киева провели экстренные консультации, где решалось, а что теперь делать. Было решено подготовить некое волшебное "предложение о воздушном перемирии", "которое должно было быть передано российским официальным лицам в рамках нового раунда мирных предложений, чтобы попытаться положить конец войне". От уровня классики в углу тихо плачут Достоевский и Толстой: как только опять начало припекать, заголосили о перемирии.Россия, впрочем, вошла во вкус и останавливаться не собирается. По словам пресс-секретаря президента РФ Пескова, Россия считает бессмысленным комментировать сообщения о том, что США и Украина обсуждают возможное прекращение воздушных атак в рамках усилий по прекращению войны: "это газетные репортажи и ничего больше, поэтому комментировать их на данном этапе преждевременно". В любом случае, "ответ России на любую новую мирную инициативу будет зависеть от того, будет ли она соответствовать интересам Москвы".Ну то есть подумаем, обсудим, прикинем, посмотрим на зарево над Киевом и Одессой, и, возможно, согласимся.Согласимся, что тотальная воздушная война – это отличная идея!О том, почему Европа не может остановиться в воне против России - в статье "Запад не сможет остановиться"

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

россия, украина, киев, владимир зеленский, сергей лавров, федор достоевский, вооруженные силы украины, вкс, ard, мнения