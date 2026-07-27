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Как семья Бордалевых из ДНР спасла от смерти раненного российского штурмовика с позывным "Фома"

Как семья Бордалевых из ДНР спасла от смерти раненного российского штурмовика с позывным "Фома" - 27.07.2026 Украина.ру

Как семья Бордалевых из ДНР спасла от смерти раненного российского штурмовика с позывным "Фома"

Раненный российский штурмовик Александр "Фома" Фомин из Томска, которому исполнилось 19 лет, рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко о... Украина.ру, 27.07.2026

2026-07-27T15:45

2026-07-27T15:45

2026-07-27T15:45

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Раненный российский штурмовик Александр "Фома" Фомин из Томска, которому исполнилось 19 лет, рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как был ранен в январе 2026 года во время стрелкового боя, когда штурмовал позиции ВСУ. После ранения один прошел к своим 15 км, потерял сознание и три литра крови, был найден местными – семьей Бордалевых, которые его отмыли от крови, переодели в чистую одежду, нашли врача, оказавшего "Фоме" медицинскую помощь. Только спустя четыре месяца бойца смогли доставить в госпиталь и вытащить пулю из легкого.

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