Как семья Бордалевых из ДНР спасла от смерти раненного российского штурмовика с позывным "Фома" - 27.07.2026 Украина.ру
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Как семья Бордалевых из ДНР спасла от смерти раненного российского штурмовика с позывным "Фома"
Как семья Бордалевых из ДНР спасла от смерти раненного российского штурмовика с позывным "Фома" - 27.07.2026 Украина.ру
Как семья Бордалевых из ДНР спасла от смерти раненного российского штурмовика с позывным "Фома"
Раненный российский штурмовик Александр "Фома" Фомин из Томска, которому исполнилось 19 лет, рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко о... Украина.ру, 27.07.2026
2026-07-27T15:45
2026-07-27T15:45
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Раненный российский штурмовик Александр "Фома" Фомин из Томска, которому исполнилось 19 лет, рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как был ранен в январе 2026 года во время стрелкового боя, когда штурмовал позиции ВСУ. После ранения один прошел к своим 15 км, потерял сознание и три литра крови, был найден местными – семьей Бордалевых, которые его отмыли от крови, переодели в чистую одежду, нашли врача, оказавшего "Фоме" медицинскую помощь. Только спустя четыре месяца бойца смогли доставить в госпиталь и вытащить пулю из легкого.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, донецкая народная республика, александр чаленко, украина.ру, видео, сво, новости сво, новости сво россия, дзен новости сво, боец, ранение, помощь, новости сво сейчас, видео
Новости, Донецкая Народная Республика, Александр Чаленко, Украина.ру, Видео, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, боец, ранение, помощь, новости СВО сейчас

Как семья Бордалевых из ДНР спасла от смерти раненного российского штурмовика с позывным "Фома"

15:45 27.07.2026
 
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Раненный российский штурмовик Александр "Фома" Фомин из Томска, которому исполнилось 19 лет, рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как был ранен в январе 2026 года во время стрелкового боя, когда штурмовал позиции ВСУ. После ранения один прошел к своим 15 км, потерял сознание и три литра крови, был найден местными – семьей Бордалевых, которые его отмыли от крови, переодели в чистую одежду, нашли врача, оказавшего "Фоме" медицинскую помощь. Только спустя четыре месяца бойца смогли доставить в госпиталь и вытащить пулю из легкого.
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