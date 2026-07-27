https://ukraina.ru/20260727/mirnyy-kurs-ili-izolyatsiya-babich-o-razvorote-fitso-ot-koalitsii-zhelayuschikh-po-ukraine-1081895532.html
Мирный курс или изоляция? Бабич о развороте Фицо от "коалиции желающих" по Украине
Мирный курс или изоляция? Бабич о развороте Фицо от "коалиции желающих" по Украине - 27.07.2026 Украина.ру
Мирный курс или изоляция? Бабич о развороте Фицо от "коалиции желающих" по Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил точку: Братислава не пойдёт за "коалицией желающих". Политик назвал такое членство несовместимым с мирным курсом... Украина.ру, 27.07.2026
2026-07-27T16:44
2026-07-27T16:44
2026-07-27T16:44
украина
словакия
британия
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил точку: Братислава не пойдёт за "коалицией желающих". Политик назвал такое членство несовместимым с мирным курсом страны и напомнил, что помощь Украине — только гуманитарная, никакого оружия или денег. Сама коалиция, которую раскручивают Британия и Франция, уже насчитывает более 30 участников. В январе они расписались в готовности отправить военных на Украину, как только там заключат мир. Чем Словакия рискует, отказываясь от военной поддержки Украины, когда большая часть ЕС и НАТО идёт по пути эскалации корреспонденту Анастасии Градинаровой объяснил заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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украина, словакия, британия, николай бабич, ес, нато, роберт фицо, видео, видео
Украина, Словакия, Британия, Николай Бабич, ЕС, НАТО, Роберт Фицо, Видео
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил точку: Братислава не пойдёт за "коалицией желающих". Политик назвал такое членство несовместимым с мирным курсом страны и напомнил, что помощь Украине — только гуманитарная, никакого оружия или денег.
Сама коалиция, которую раскручивают Британия и Франция, уже насчитывает более 30 участников. В январе они расписались в готовности отправить военных на Украину, как только там заключат мир.
Чем Словакия рискует, отказываясь от военной поддержки Украины, когда большая часть ЕС и НАТО идёт по пути эскалации корреспонденту Анастасии Градинаровой объяснил заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.