Зеленский признал критическую нехватку ракет для ПВО - 27.07.2026 Украина.ру
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Зеленский признал критическую нехватку ракет для ПВО
Зеленский признал критическую нехватку ракет для ПВО - 27.07.2026 Украина.ру
Зеленский признал критическую нехватку ракет для ПВО
Украине критически не хватает ракет для защиты от баллистики россиян, заявил Владимир Зеленский в интервью Sky News
2026-07-27T15:05
2026-07-27T15:05
новости
россия
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владимир зеленский
украина.ру
вооруженные силы украины
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Он признал, что сосредоточен на переговорах с США и другими странами с целью продолжения поставок боеприпасов и усиления давления на Россию.По его словам, системы ПВО остаются приоритетными, поскольку РФ применяет все больше баллистических ракет.Он пояснил, что корни проблемы уходят в конфликт на Ближнем Востоке, "поэтому у нас возник этот вызов, и для нас это большая проблема".О других проблемах Киева - в материале Зеленский признал проблему с мобилизацией в ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Зеленский признал критическую нехватку ракет для ПВО

15:05 27.07.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Украине критически не хватает ракет для защиты от баллистики россиян, заявил Владимир Зеленский в интервью Sky News
Он признал, что сосредоточен на переговорах с США и другими странами с целью продолжения поставок боеприпасов и усиления давления на Россию.
По его словам, системы ПВО остаются приоритетными, поскольку РФ применяет все больше баллистических ракет.
"Нам не хватает ракет для защиты, это проблема. Недостаточно санкций против военного производства России – они могут наращивать производство баллистических ракет, поэтому нам нужна противовоздушная оборона как можно быстрее", - сказал Зеленский.
Он пояснил, что корни проблемы уходят в конфликт на Ближнем Востоке, "поэтому у нас возник этот вызов, и для нас это большая проблема".
О других проблемах Киева - в материале Зеленский признал проблему с мобилизацией в ВСУ на сайте Украина.ру.
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