https://ukraina.ru/20260727/zelenskiy-priznal-kriticheskuyu-nekhvatku-raket-dlya-pvo--1081887288.html

Зеленский признал критическую нехватку ракет для ПВО

Зеленский признал критическую нехватку ракет для ПВО - 27.07.2026 Украина.ру

Зеленский признал критическую нехватку ракет для ПВО

Украине критически не хватает ракет для защиты от баллистики россиян, заявил Владимир Зеленский в интервью Sky News

2026-07-27T15:05

2026-07-27T15:05

2026-07-27T15:05

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Он признал, что сосредоточен на переговорах с США и другими странами с целью продолжения поставок боеприпасов и усиления давления на Россию.По его словам, системы ПВО остаются приоритетными, поскольку РФ применяет все больше баллистических ракет.Он пояснил, что корни проблемы уходят в конфликт на Ближнем Востоке, "поэтому у нас возник этот вызов, и для нас это большая проблема".О других проблемах Киева - в материале Зеленский признал проблему с мобилизацией в ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины