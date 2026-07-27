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Про удар по полигону под Киевом

Про удар по полигону под Киевом - 27.07.2026 Украина.ру

Про удар по полигону под Киевом

Групповой удар по полигону с выставкой вооружений в Киевской области был нанесён 24 июля. Целью атаки стал объект, где ВСУ демонстрировали дроны, применяемые для ударов по гражданской инфраструктуре РФ. Обозреватель Юрий Подоляка помог отделить реальные факты от мифов, запущенных киевской пропагандой

2026-07-27T15:01

2026-07-27T15:01

2026-07-27T15:24

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"Потери при позавчерашнем ударе по полигону с выставкой были гораздо больше официальных. В Киеве продолжается скандал по поводу нашего вчерашнего удара по полигону под Киевом в результате которого по официальным данным якобы погибли всего 10 и было ранено около 100 "гостей выставки".Украинские "военкоры" говорят о совсем других цифрах. По их данным потери убитыми и ранеными там были в разы больше. И это без учета жителей соседних домов, которые попали под раздачу случайно. Большинство погибших ракетным ударом разорвало на части. И в будущем еще предстоит собирать их останки и идентифицировать. Ну и тоже очень важное, как по мне, замечание по поводу того, что "власти" (включая руководство МО Украины) было якобы "не в курсе". Если все так, пишет "военкор" Юлия Кириенко, то почему среди официальных погибших были в том числе и украинские офицеры коллеги наших ФСО".

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