Про удар по полигону под Киевом - 27.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260727/pro-udar-po-poligonu-pod-kievom-1081887136.html
Про удар по полигону под Киевом
Про удар по полигону под Киевом - 27.07.2026 Украина.ру
Про удар по полигону под Киевом
Групповой удар по полигону с выставкой вооружений в Киевской области был нанесён 24 июля. Целью атаки стал объект, где ВСУ демонстрировали дроны, применяемые для ударов по гражданской инфраструктуре РФ. Обозреватель Юрий Подоляка помог отделить реальные факты от мифов, запущенных киевской пропагандой
2026-07-27T15:01
2026-07-27T15:24
на площадях и площадках
киев
украина
юрий подоляка
киевская область
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1b/1081886451_0:29:1192:700_1920x0_80_0_0_5dd4b26e27bf1720c21500208cdf40c2.png
"Потери при позавчерашнем ударе по полигону с выставкой были гораздо больше официальных. В Киеве продолжается скандал по поводу нашего вчерашнего удара по полигону под Киевом в результате которого по официальным данным якобы погибли всего 10 и было ранено около 100 "гостей выставки".Украинские "военкоры" говорят о совсем других цифрах. По их данным потери убитыми и ранеными там были в разы больше. И это без учета жителей соседних домов, которые попали под раздачу случайно. Большинство погибших ракетным ударом разорвало на части. И в будущем еще предстоит собирать их останки и идентифицировать. Ну и тоже очень важное, как по мне, замечание по поводу того, что "власти" (включая руководство МО Украины) было якобы "не в курсе". Если все так, пишет "военкор" Юлия Кириенко, то почему среди официальных погибших были в том числе и украинские офицеры коллеги наших ФСО".
киев
украина
киевская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1b/1081886451_111:0:1082:728_1920x0_80_0_0_ba796016c466f55c7ed55759053461bf.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
на площадях и площадках, киев, украина, юрий подоляка, киевская область, россия, вооруженные силы украины
На площадях и площадках, Киев, Украина, Юрий Подоляка, Киевская область, Россия, Вооруженные силы Украины

Про удар по полигону под Киевом

15:01 27.07.2026 (обновлено: 15:24 27.07.2026)
 
© Фото : Sardak Roman / Shutterstock
- РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Sardak Roman / Shutterstock
Читать в
ДзенTelegram
Групповой удар по полигону с выставкой вооружений в Киевской области был нанесён 24 июля. Целью атаки стал объект, где ВСУ демонстрировали дроны, применяемые для ударов по гражданской инфраструктуре РФ. Обозреватель Юрий Подоляка помог отделить реальные факты от мифов, запущенных киевской пропагандой
"Потери при позавчерашнем ударе по полигону с выставкой были гораздо больше официальных.
В Киеве продолжается скандал по поводу нашего вчерашнего удара по полигону под Киевом в результате которого по официальным данным якобы погибли всего 10 и было ранено около 100 "гостей выставки".
Украинские "военкоры" говорят о совсем других цифрах. По их данным потери убитыми и ранеными там были в разы больше. И это без учета жителей соседних домов, которые попали под раздачу случайно.
Большинство погибших ракетным ударом разорвало на части. И в будущем еще предстоит собирать их останки и идентифицировать.
Ну и тоже очень важное, как по мне, замечание по поводу того, что "власти" (включая руководство МО Украины) было якобы "не в курсе". Если все так, пишет "военкор" Юлия Кириенко, то почему среди официальных погибших были в том числе и украинские офицеры коллеги наших ФСО".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
На площадях и площадкахКиевУкраинаЮрий ПодолякаКиевская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:55Подсчитан ежемесячный доход украинских мошеннических колл-центров
16:44Мирный курс или изоляция? Бабич о развороте Фицо от "коалиции желающих" по Украине
16:38В США раскрыли истинную причину конфликта Сырского и Фёдорова
16:32ВС РФ ударили по цехам производства беспилотников большой дальности ВСУ
16:21Украина пугает "глобальным голодом": Зубец о том, что ждет мировые рынки продовольствия
16:00Румыния шагает за Днестр: 85 лет назад началась Тираспольско-Мелитопольская оборонительная операция
15:59Посла Украины вызвали в МИД Индии после атак на грузовые суда, Франция выгорает. Новости к 16.00
15:55Киевское "Динамо" пожаловалось в УЕФА на российский флаг на матче
15:53На Украине что-то случилось: России приказали срочно прекратить удары с воздуха
15:50Как на Украине искореняют ВОВ, и почему киевский посол отправился в Индию. Главное к этому часу
15:45Как семья Бордалевых из ДНР спасла от смерти раненного российского штурмовика с позывным "Фома"
15:16Как отомстит Тегеран: Курбанов о том, что грозит Киеву после атаки на иранское судно
15:16"Это не может остаться без ответа": как Иран отреагирует на атаку Украины и чем это грозит
15:12Владимир Васильев: Удары вглубь России могут создать прецедент для ответа по НАТО
15:08Экономика России растет быстрее ЕС, цели СВО будут достигнуты - Путин
15:05Зеленский признал критическую нехватку ракет для ПВО
15:01Про удар по полигону под Киевом
14:59СБУ заявило о раскрытии подпольщиков в Харьковской области
14:55Про главкома ВСУ Драпатого
14:45Организаторов разбитой ракетами выставки под Киевом уличили в близости с Зеленским и арестовали
Лента новостейМолния